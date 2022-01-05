Число ежедневно регистрируемых инфекций продолжает быстро расти: наряду с Францией, Данией, Испанией и Великобританией, Конфедерация относится к одной из стран с самыми высокими показателями заболеваемости в Европе. Во вторник представители швейцарской сферы здравоохранения провели брифинг и проинформировали о санитарной ситуации в стране.

В больницах не хватит персонала?

Впервые с начала пандемии число заражений за 24 часа превысило отметку в 20 000. В частности, 4 января федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) сообщило о 20 742 новых случаях заболевания, 109 госпитализациях и 15 летальных исходах. Наиболее пострадавшей возрастной группой по-прежнему являются 20-29-летние, однако заболеваемость возросла во всех возрастных группах. В Швейцарии ежедневно проводится около 60 000 тестов, и около трети оказываются положительными. Две трети новых случаев вызваны вариантом Омикрон.

В связи с очень высоким уровнем положительных результатов представитель OFSP/BAG Патрик Матис ожидает, что заболеваемость продолжит расти, причем число незарегистрированных инфекций, вероятно, велико. «К сожалению, эпидемиологическая ситуация развилась так, как мы ожидали», - отметил Матис, добавив, что стоит ожидать резкого увеличения числа госпитализаций, несмотря на менее тяжелое течение заболевания при заражении Омикроном. По словам Матиса, сейчас заполняемость отделений интенсивной терапии, похоже, стабилизируется на уровне примерно 300-320 пациентов, и ожидается, что она будет меньшей по сравнению с волной эпидемии, когда доминировал вариант Дельта. Эти слова должны были бы вселить оптимизм, но проблема в том, что в Швейцарии может возникнуть масштабная нехватка персонала: все чаще медработники сами попадают в карантин или изоляцию, а это значит, что гарантировать оптимальный уход за пациентами становится все сложнее.

Омикрон и вакцинация

Как отметил в ходе брифинга президент ассоциации кантональных врачей Рудольф Хаури, доля вакцинированных среди заболевших растет. Так, данные, полученные в результате процедуры по отслеживанию контактов, указывают на явное увеличение числа привитых среди тех, кто прошел тест с положительным результатом. «Среди госпитализированных доля вакцинированных также растет, в то время как среди тех, кто находится в отделении интенсивной терапии, она все еще остается низкой», - уточнил Хаури.

С главным кантональным врачом согласна и вице-президент рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Самия Херст. По ее словам, более 90% пациентов, находящихся в больницах с ковидом, в настоящее время инфицированы вариантом Дельта, а влияние Омикрона будет заметно в течение следующих двух недель. И даже если риск попасть в больницу после заражения Омикроном в два раза меньше, чем при Дельте, Самия Херст все равно опасается двойного бремени для больниц – из-за нехватки медработников и перегрузки при поступлении большого числа пациентов. Херст призвала сократить контакты, а также соблюдать дистанцию, мыть руки и носить маски, чтобы замедлить распространение Омикрона. По ее мнению, если не ограничить контакты, то возникнет «критическая нехватка персонала».

Одна из главных проблем, связанных с вариантом Омикрон, заключается в его невероятно быстром распространении. «И, конечно, после Омикрона, после того, как очень много людей будут инфицированы, ситуация с иммунитетом в Швейцарии и во всем мире будет иной», - заметил Патрик Матис. Ответить на вопрос о достижении коллективного иммунитета, впрочем, сложно, ведь всегда существует возможность появления новых вариантов.

Добавим, что 67,3% жителей Швейцарии уже получили две дозы вакцины (или 76,6% населения старше 12 лет). Кроме того, 64,8% людей в возрасте старше 65 лет (или 25,9% всего населения) получили бустерную прививку.

Как защитить детей в школах?

С тревожным заявлением в ходе брифинга выступил директор клиники для детей и подростков при университетской больнице Базеля и член рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Ален Ди Галло. «Дети будут сильно затронуты волной Омикрона», - сказал он. Тем не менее, он выступил за возобновление учебы после каникул. По его мнению, с эмоциональной, образовательной и социальной точек зрения важно оставить школы открытыми и избежать нарушения учебного процесса и ритма повседневной жизни. «Кроме того, дети, которые хотят сделать прививку, или родители которых хотят, чтобы дети были привиты, должны иметь возможность получить две дозы до того, как они вступят в контакт с вирусом», - подчеркнул врач. Вакцинация позволяет смягчить последствия инфекции или избежать длительного ковида. В целом, эксперты согласны с тем, что в школах должны быть приняты меры по ограничению циркуляции вируса: проверка качества воздуха в помещениях с помощью датчиков CO2, регулярные проветривания, проведение тестов, изоляция детей с симптомами, ношение масок и вакцинация.