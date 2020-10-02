Жертвами пандемии Covid-19 в мире стали уже более миллиона человек, при этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опасается, что количество летальных исходов может достичь двух миллионов, если мир «не мобилизуется» и «не сделает все возможное». О ситуации в Швейцарии читайте в нашем обзоре.

550 случаев за 24 часа

Согласно санитарному бюллетеню от 1 октября, общее число подтвержденных случаев в Швейцарии и Лихтенштейне выросло до 53 832, а количество летальных исходов – до 1 784. За прошедшие сутки власти зафиксировали 550 новых инфекций, 18 госпитализаций и один летальный исход. Для сравнения: в среду федеральный департамент здравоохранения (OFSP/BAG) сообщил о 411 случаях заражения, во вторник – о 225, а в понедельник – о 782 (включая данные за субботу и воскресенье).

В течение последних двух недель в стране зарегистрированы в среднем 55,2 инфекций на 100 000 жителей: с понедельника этот показатель опустился ниже отметки в 60 случаев, то есть по собственному же определению Конфедерация больше не считается «зоной риска».

В настоящее время в самоизоляции находятся 3 352 заболевших, а 6 380 контактировавших с ними лиц помещены в карантин. Кроме того, карантин соблюдают 13 709 человек, вернувшихся из стран с высоким риском заражения SARS-CoV-2.

«Деликатная фаза»

Такими словами охарактеризовал сложившуюся ситуацию федеральный советник Ален Берсе, опубликовавший в четверг видеообращение с призывом следовать санитарным правилам. Он также напомнил общественности о важности гигиены рук и соблюдения дистанции. Если же вы заболели, то это не значит «что вы допустили ошибку, такое случается», успокоил Берсе, добавив, что в этом случае необходимо отправляться на самоизоляцию или карантин.

Медианный возраст заболевших увеличивается

В четверг был опубликован подробный отчет за 39-ю календарную неделю. Выяснилось, что в течение рассматриваемого периода был проведен 68 721 тест на Covid-19, что на 19,3% меньше, чем на предыдущей неделе, при этом доля положительных тестов снизилась на несколько десятых процента – с 3,9% до 3,7%. В Аппенцелле-Инерродене, Женеве, Невшателе и Во этот показатель превысил 5%.

59% всех новых инфекций пришлось на три кантона – Женеву, Цюрих и Во. 36 заболевшим понадобилась госпитализация в отделение интенсивной терапии – это значительно больше, чем неделей ранее, подчеркивается в отчете, причем 23 пациента находились на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Любопытно, что во время первой фазы эпидемии большинство случаев наблюдалось среди людей старше 80 лет, а в последние недели увеличилась доля заболевших среди лиц моложе 40 лет. Перелом случился на 24-й календарной неделе, когда наиболее затронутой эпидемией оказалась возрастная группа с 20 до 29 лет. Однако с 33-й недели наблюдается неуклонное увеличение медианного возраста заболевших, и на 39-й неделе он составил уже 39 лет. В целом, эта не очень радостная тенденция, так как с увеличением возраста пациентов растут риск неблагоприятных последствий и нагрузка на систему здравоохранения. Как в начале эпидемии, так и в настоящее время большинство скончавшихся – это мужчины старше 80 лет.

Рекомендации Минздрава для детей до 12 лет

Согласно имеющимся данным, дети могут заразиться новым коронавирусом, однако у ребят до двенадцати лет реже проявляются симптомы, и, даже заболев, они реже передают вирус другим, подчеркивается на сайте OFSP/BAG. Власти считают, что дети должны иметь возможность посещать школу: в этой возрастной группе у них меньше шансов заразиться новым коронавирусом в учреждении образования, чем в семье.

Что же делать, если ребенок заболел? Может продолжать ходить в школу или дошкольное учреждение малыш, который жалуется на легкую простуду (насморк, боль в горле, несильный кашель), но при этом не контактировал с имеющим симптомы Covid-19 человеком. При наличии температуры ребенок должен остаться дома и может вернуться в школу через 24 часа после ее снижения. Если лихорадка длится более трех дней или если появились другие симптомы (расстройство желудочно-кишечного тракта, головная боль, потеря вкуса и/или обоняния), то нужно проконсультироваться с педиатром. Ребенок также должен остаться дома, если у него сильный кашель. Школьники могут вернуться к занятиям, если кашель прошел в течение трех дней. В противном случае нужно обратиться к врачу.

Минздрав разработал специальную схему действий на тот случай, если ребенок заболел после контакта с кем-то, кто имеет симптомы Covid-19. Прежде всего, этот человек должен сдать тест: при положительном результате ваш ребенок должен остаться дома и также сдать тест; при отрицательном – он сможет вернуться в школу через 24 часа после того, как спадет температура или уменьшится кашель.

Наконец, если заболели трое или более детей из одного класса или группы, то дальнейшие решения будут принимать кантональные власти по согласованию с педиатрами.

Первый тест-центр в Вале

В четверг в Фиспе открылся первый валезанский центр, где можно будет сделать тест на Covid-19. Он примыкает к отделению скорой помощи больницы и будет открыт ежедневно с 8 до 10 часов и с 16 до 19 часов. Мазок можно сдать без предварительной записи. Ожидается, что в скором времени будут открыты и другие центры во франкоязычной части кантона, в частности, в Сьере, Сионе и Мартиньи.

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