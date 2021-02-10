После четырехнедельного пребывания в китайском городе Ухань делегация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) представила результаты своего расследования на состоявшейся во вторник пресс-конференции. По оценкам ВОЗ, версия «утечки» вируса из лаборатории маловероятна, а наиболее правдоподобной гипотезой эксперты назвали передачу коронавируса от одного животного другому, а затем – человеку. Само животное, ставшее причиной пандемии, впрочем, еще не определено. О развитии ситуации в Швейцарии читайте в нашем обзоре.

Новая мутация в Швейцарии

Мутации коронавируса остаются основной заботой эпидемиологов. «С учетом возможного и ожидаемого в марте экспоненциального роста заражений новыми вариантами нам необходимо активизировать наши усилия, а не уменьшать их», - заявил руководитель рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Мартин Акерманн, выступая во вторник перед прессой.

Санитарная обстановка в Швейцарии выглядит следующим образом. В стране присутствуют два типа вирусов, которые следуют противоположным тенденциям. С одной стороны, есть «старые» доминирующие варианты, распространенность которых снижается. Например, по состоянию на 9 февраля, Минздрав сообщил о 1363 инфекциях, 68 госпитализациях и 42 летальных исходах. За неделю количество новых случаев сократилось на 16%. В целом, число заражений известными штаммами сокращается вдвое каждые четыре недели. Заполняемость мест в отделениях интенсивной терапии составляет 70%, но только 36% коек занимают пациенты с Covid-19.

С другой стороны, появились новые варианты, сдерживать которые становится труднее. Так, распространенность «британского» варианта удваивается каждые десять дней. Всего к настоящему моменту власти зарегистрировали 4411 заражений вариантами: 1692 случая относятся к «британскому», 69 – к «южноафриканскому», а остальные пробы невозможно однозначно отнести к одному из штаммов. Напомним, что неделю назад варианты были найдены в 2700 образцах. Большинство случаев, обусловленных «британским» вариантом, были обнаружены в кантонах Во (312), Берн (251) и Женева (206), где мутации вируса составляют около 60-70% зарегистрированных случаев, сообщает RTS. Кроме того, обнаружена новая – третья – заразная мутация. Еще неделю назад эксперты Конфедерации в сфере здравоохранения подчеркивали, что отсутствие «бразильского» варианта в стране остается одной из немногих хороших новостей. В прошлый понедельник ситуация изменилась: южноамериканская вариация впервые была подтверждена в одном из швейцарских образцов.

Добавим, что в настоящее время вакцинацию прошли 4,8% населения Швейцарии.

Дисциплинированные путешественники

С понедельника действуют новые правила въезда в Швейцарию, и прибывающие путешественники, в целом, соблюдают постановления властей. Как пояснил на прошедшем во вторник брифинге директор Федерального таможенного управления Кристиан Бок, пограничники зарегистрировали 217 случаев отсутствия контактных данных и только 26 случаев отсутствия ПЦР-тестов. В целом, власти отмечают резкое сокращение числа пересечений границы, которые, напомним, остаются открытыми: контроль осуществляется не систематически, а на основе оценки рисков. Добавим, что за незаполнение электронной формы для въезжающих предусмотрен штраф в размере 100 франков, за отсутствие ПЦР-теста придется заплатить 200 франков.

COVID-2019 Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье. Перейти на страницу досье

Сдать тест, не выходя из дома

Партнер Нашей Газеты, Genolier Patient Services, теперь предлагает своим пациентам возможность сдать тест на Covid-19 дома или в отеле без необходимости посещения медицинского центра. Анализ можно сдать в любой день недели, а результаты доступны в течение 24 часов. Эта услуга предоставляется по всей Швейцарии следующими больницами: Clinique de Genolier в Женолье, Clinique Générale-Beaulieu в Женеве, Clinique de Montchoisi в Лозанне, Clinique de Valère в Вале, Privatklinik Bethanien в Цюрихе and Clinica Sant’Anna в Лугано. Предложение может заинтересовать, в частности, тех, кто нуждается в подтверждении ПЦР-теста, например, перед деловой поездкой или отпуском за границей. Дополнительную информацию можно получить по электронной почте coordination@genolier.net, а также по телефону: + 41 22 366 94 28.