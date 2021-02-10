Автор: Заррина Салимова, Берн, 10. 02. 2021.
Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) зарегистрировало 4411 заражений мутациями нового коронавируса по сравнению с 2700 случаями неделю назад. Кроме того, в Конфедерации впервые был выявлен вариант из Бразилии.|
L’Office fédéral de la santé publique a enregistré 4411 cas de mutations, contre 2700 il y a une semaine. Un cas de variant brésilien a été identifié pour la première fois.
После четырехнедельного пребывания в китайском городе Ухань делегация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) представила результаты своего расследования на состоявшейся во вторник пресс-конференции. По оценкам ВОЗ, версия «утечки» вируса из лаборатории маловероятна, а наиболее правдоподобной гипотезой эксперты назвали передачу коронавируса от одного животного другому, а затем – человеку. Само животное, ставшее причиной пандемии, впрочем, еще не определено. О развитии ситуации в Швейцарии читайте в нашем обзоре.
Новая мутация в Швейцарии
Мутации коронавируса остаются основной заботой эпидемиологов. «С учетом возможного и ожидаемого в марте экспоненциального роста заражений новыми вариантами нам необходимо активизировать наши усилия, а не уменьшать их», - заявил руководитель рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Мартин Акерманн, выступая во вторник перед прессой.
Санитарная обстановка в Швейцарии выглядит следующим образом. В стране присутствуют два типа вирусов, которые следуют противоположным тенденциям. С одной стороны, есть «старые» доминирующие варианты, распространенность которых снижается. Например, по состоянию на 9 февраля, Минздрав сообщил о 1363 инфекциях, 68 госпитализациях и 42 летальных исходах. За неделю количество новых случаев сократилось на 16%. В целом, число заражений известными штаммами сокращается вдвое каждые четыре недели. Заполняемость мест в отделениях интенсивной терапии составляет 70%, но только 36% коек занимают пациенты с Covid-19.
С другой стороны, появились новые варианты, сдерживать которые становится труднее. Так, распространенность «британского» варианта удваивается каждые десять дней. Всего к настоящему моменту власти зарегистрировали 4411 заражений вариантами: 1692 случая относятся к «британскому», 69 – к «южноафриканскому», а остальные пробы невозможно однозначно отнести к одному из штаммов. Напомним, что неделю назад варианты были найдены в 2700 образцах. Большинство случаев, обусловленных «британским» вариантом, были обнаружены в кантонах Во (312), Берн (251) и Женева (206), где мутации вируса составляют около 60-70% зарегистрированных случаев, сообщает RTS. Кроме того, обнаружена новая – третья – заразная мутация. Еще неделю назад эксперты Конфедерации в сфере здравоохранения подчеркивали, что отсутствие «бразильского» варианта в стране остается одной из немногих хороших новостей. В прошлый понедельник ситуация изменилась: южноамериканская вариация впервые была подтверждена в одном из швейцарских образцов.
Добавим, что в настоящее время вакцинацию прошли 4,8% населения Швейцарии.
Дисциплинированные путешественники
С понедельника действуют новые правила въезда в Швейцарию, и прибывающие путешественники, в целом, соблюдают постановления властей. Как пояснил на прошедшем во вторник брифинге директор Федерального таможенного управления Кристиан Бок, пограничники зарегистрировали 217 случаев отсутствия контактных данных и только 26 случаев отсутствия ПЦР-тестов. В целом, власти отмечают резкое сокращение числа пересечений границы, которые, напомним, остаются открытыми: контроль осуществляется не систематически, а на основе оценки рисков. Добавим, что за незаполнение электронной формы для въезжающих предусмотрен штраф в размере 100 франков, за отсутствие ПЦР-теста придется заплатить 200 франков.
Сдать тест, не выходя из дома
Партнер Нашей Газеты, Genolier Patient Services, теперь предлагает своим пациентам возможность сдать тест на Covid-19 дома или в отеле без необходимости посещения медицинского центра. Анализ можно сдать в любой день недели, а результаты доступны в течение 24 часов. Эта услуга предоставляется по всей Швейцарии следующими больницами: Clinique de Genolier в Женолье, Clinique Générale-Beaulieu в Женеве, Clinique de Montchoisi в Лозанне, Clinique de Valère в Вале, Privatklinik Bethanien в Цюрихе and Clinica Sant’Anna в Лугано. Предложение может заинтересовать, в частности, тех, кто нуждается в подтверждении ПЦР-теста, например, перед деловой поездкой или отпуском за границей. Дополнительную информацию можно получить по электронной почте coordination@genolier.net, а также по телефону: + 41 22 366 94 28.
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