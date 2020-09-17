Вторая волна эпидемии, по-видимому, уже настигла многие страны. В прошлое воскресенье, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), был поставлен очередной рекорд – почти 308 000 подтвержденных случаев за один день. ВОЗ ожидает нового пика смертности от Covid-19 в Европе этой осенью. О ситуации в Швейцарии читайте в нашем обзоре.

Швейцария – в «зоне риска»?

За последние сутки власти зарегистрировали 514 новых случаев заболевания, 18 госпитализаций и семь летальных исходов. Общее количество заболевших, таким образом, выросло до 48 265 человек, 1 755 из которых скончались. В течение двух последних недель больше всех заболевших по отношению к общему числу жителей зафиксировано в кантонах Во, Фрибург, Женева и Цюрих.

По подсчетам RTS, в период со 2 по 15 сентября 2020 года Минздрав (OFSP/BAG) сообщил о 5 247 случаях заболевания, т.е. при населении в 8 606 033 человека (данные на конец 2019 года) за последние 14 дней в Швейцарии превышена отметка в 60 случаев заболевания Covid-19 на 100 000 жителей. Это значит, что, согласно определению швейцарских властей, Конфедерацию можно отнести к «территориям с высоким риском заражения новым коронавирусом».

Добавим, что в настоящее время режим самоизоляции соблюдают 2 034 заболевших, а на карантине находятся 5 737 контактировавших с ними лиц.

Лозанна ужесточает санитарные правила

В кантоне Во растет число инфекций и госпитализаций. Как отметила в комментарии RTS кантональная советница Ребекка Руиз, водуазские больницы сегодня «работают на полную мощность», и резкое увеличение числа случаев может привести к их перегрузке. Кроме того, снова чаще начали заболевать люди, входящие в группу риска. По данным от 15 сентября, 33 человека были госпитализированы, 25 из которых – люди старше 65 лет.

Учитывая ухудшающуюся эпидемиологическую обстановку, власти приняли решение ввести ряд «строгих, но пропорциональных мер», направленных на борьбу с самыми распространенными источниками заражения. Кантон закрывает ночные клубы и дискотеки, а также вводит запрет на проведение частных торжеств, например свадеб, и других мероприятий с участием более 100 человек.

Посетители ресторанов и баров должны носить маски, пока не сядут за столик. Напитки можно употреблять только сидя. В закрытых общественных местах больше не будет ограничений на количество мест, но маска станет обязательной. Ее, в частности, нужно будет носить в музеях, кинотеатрах, театрах, при посещении госведомств или во время религиозных служб.

Власти кантона подчеркивают, что хотели бы избежать второго локдауна, так как это было бы фатально для экономики и социальной сферы.

Новые меры вступают в силу сегодня в 15.00 и будут действовать, по крайней мере, до 30 октября. Подробную информацию о правилах можно найти на сайте vd.ch.

Тест-центр в Берне

Не только в Во эпидемия снова набирает обороты – в кантоне Берн также увеличивается число ежедневно регистрируемых инфекций. Чтобы разгрузить больницы и центры неотложной помощи, кантональные власти приняли решение возобновить работу drive-in центра на территории BernExpo. Центр будет доступен только для автомобилистов, а пешеходы, велосипедисты и мотоциклисты не будут обслуживаться из соображений безопасности. Результат анализа будет известен в течение нескольких часов. Тест смогут сделать лица с подозрением на коронавирус, причем направление врача необязательно, сообщает SRF. Напомним, что бернский тест-центр работал с апреля до конца июня.

Эхинацея – чудо-средство от Covid-19?

В последние дни в швейцарской прессе появилось много материалов о том, что швейцарский препарат на основе эхинацеи Echinaforce эффективен против нового коронавируса, однако, как предупреждают эксперты, не все так просто и не стоит делать поспешные выводы на основе громких газетных заголовков.

Исследование препарата проводилось федеральной лабораторией в Шпице, сотрудники которой пришли к выводу, что при определенном уровне концентрации Echinaforce обладает способностью деактивировать вирус. Однако эффективность препарата тестировалась только на клетках, а не на людях: ученые и производитель предупреждают, что речь идет о первом этапе исследования.

Несмотря на призывы научного сообщества проявлять осторожность, многие швейцарцы поспешили в аптеки и раскупили Echinaforce. Эхинацея (Echinacea purpurea) может иметь профилактический противопростудный эффект и укреплять иммунитет, однако действенность препаратов на основе этого растения при лечении и профилактике респираторных заболеваний не была научно доказана, уточняет RTS.

Напомним, что другой многообещающий препарат – гидроксихлорохин – оказался, в конце концов, не только бесполезным, но даже, по данным некоторых исследований, вредным при лечении Covid-19.

Эксперты против концепции «коллективного» иммунитета

Рабочая группа Конфедерации по вопросам Covid-19 опубликовала доклад и раскритиковала стратегию «повсеместного распространения инфекции», которая состоит в том, чтобы положить конец эпидемии, позволив вирусу распространиться среди населения и достигнув тем самым «коллективного» иммунитета. Согласно докладу, этот подход основан на «неясных принципах и повлечет за собой огромные издержки для экономики и общества, а также для системы здравоохранения».

Для достижения «коллективного» иммунитета понадобилось бы, чтобы заразились две трети населения, а это чрезвычайно затруднит защиту людей из групп риска: существует опасность резкого увеличения числа смертей, если эпидемию не взять под контроль. Кроме того, в отделении интенсивной терапии одновременно могут пройти лечение не более тысячи пациентов, т.е. потребуется как минимум год, чтобы переболела только половина населения.

Федеральная рабочая группа рекомендует продолжать применять нынешний подход, который заключается в том, чтобы удерживать число инфекций на как можно более низком уровне, до тех пор, пока не появится вакцина против нового коронавируса, так как вакцинация лучше, чем неконтролируемое заражение.

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