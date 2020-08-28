Covid-19: 361 новый случай и один летальный исход

Распространение Covid-19 в Конфедерации происходит неравномерно. Так, половина всех новых зарегистрированных случаев на прошлой неделе пришлась на три кантона – Женеву, Цюрих и Во. Подробнее об эпидемиологической ситуации читайте в нашем обзоре.

Более 40 000 подтвержденных инфекций

С начала эпидемии в Швейцарии и Лихтенштейне новая коронавирусная инфекция была подтверждена у 41 006 человек, при этом в среду власти зарегистрировали 383 новых случая заражения, а в четверг – 361. Согласно отчету OFSP, с конца июня в Швейцарии наблюдается рост еженедельно регистрируемых случаев заболевания новым коронавирусом, при этом в 15 из 26 кантонов было зафиксировано увеличение количества инфекций по сравнению с предыдущей неделей.

За последние сутки госпитализация понадобилась четырем заболевшим Covid-19. Тем не менее, число госпитализаций, а также количество пациентов в отделениях интенсивной терапии остаются стабильными.

27 августа власти сообщили о новом летальном исходе, связанном с Covid-19, таким образом, количество жертв эпидемии выросло до 1724 человек. По данным OFSP, рост смертельных случаев наблюдался в середине июля, а в течение последних пяти недель статистика смертности стабилизировалась.

Менее строгие правила карантина?

Согласно санитарному бюллетеню от 27 августа, 2150 заболевших соблюдают режим самоизоляции, и еще 8498 контактировавших с ними лиц находятся на карантине. Возможно, в скором времени длительность карантина будет сокращена: по сообщениям RTS, кантональные врачи и Минздрав обсуждают такую возможность, например, в том случае, если у человека нет симптомов, а тест на Covid-19 оказался отрицательным.

Добавим, что в карантин также помещен 16 081 путешественник, вернувшийся из стран с высоким риском заражения SARS-CoV-2. Граничащие с Францией кантоны обеспокоены ростом числа заражений в соседней стране: включение Франции в «карантинный» список могло бы значительно осложнить повседневную и экономическую жизнь Романдии.

Каждая страна использует свои критерии при составлении так называемых «карантинных» или «красных» списков. Некоторые государства устанавливают пороговые значения, на основе которых оценивают эпидемиологическую обстановку. Так, Великобритания определила планку в 20 новых случаев инфицирования за последние семь дней на 100 000 жителей, и Швейцария уже превысила этот порог, поэтому с субботы окажется в «красном списке», сообщает RTS. Удивление вызывает то, что ни МИД, ни Минздрав не ведут списка стран, по приезду в которые жителям Швейцарии нужно соблюдать карантин или въезд в которые им вовсе запрещен по санитарным причинам, поэтому путешественникам из Конфедерации приходится самостоятельно находить информацию.

Педиатрический центр в Лозанне

На базе Университетского госпитального центра кантона Во (CHUV) открылся специальный центр по вопросам Covid-19, в который могут обратиться дети до 18 лет и их родители, чтобы сдать тест или получить консультацию. Как правило, в Швейцарии тесты на SARS-CoV-2 делают детям старше 12 лет. Считается, что до этого возраста дети реже болеют новым коронавирусом, а если заражаются им, то имеют мало симптомов. По этим причинам власти предлагают освободить маленьких детей от систематического скрининга на Covid-19 за исключением особых случаев, когда, например, требуется госпитализация. Центр открыт с понедельника по субботу, с 11.00 до 20.00. Перед посещением желательно заполнить анкету на сайте coronacheck.ch.

Возможность повторного заражения

Исследователи из Гонконга на этой неделе сообщили об обнаружении первого задокументированного случая повторного инфицирования SARS-CoV-2. Речь идет о 33-летнем мужчине, который переболел новым коронавирусом дважды за последние пять месяцев. Причем во второй раз заболевание протекало бессимптомно: вирус был выявлен практически случайно, когда возвращавшийся из Испании через Великобританию мужчина проходил обязательный скрининг-тест в аэропорту Гонконга. Генетический анализ показал, что инфекции были вызваны двумя различными штаммами SARS-CoV-2. Результаты исследования показывают, что новый коронавирус, как и другие известные коронавирусы, вызывающие обычные простудные заболевания, может сохраняться в популяции, даже если у пациентов уже есть иммунитет. Ученые предостерегают от поспешных выводов, но, тем не менее, предполагают, что вакцинацию, вероятно, следует проводить даже тем, кто уже переболел Covid-19, так как иммунитет может сохраняться всего несколько месяцев.

Коронавирус и кондиционеры

Циркуляционные системы кондиционирования воздуха могут способствовать распространению коронавируса, сообщает SRF. Такие кондиционеры не подают свежий воздух, а сначала «втягивают» его из комнаты, а затем выдувают его охлажденным. Таким образом, в помещении циркулирует один и тот же воздух, что повышает риск передачи инфекции через аэрозоль – мельчайшие капли, в которых могут содержаться вирусные частицы. Кроме того, циркуляционные установки не очищают воздух, а скорее высушивают и охлаждают его, что также способствует дальнейшей передаче инфекции. По данным SRF, «неправильные» системы вентиляции используются практически во всех торговых точках. Справедливости ради отметим, что случаи заболевания после вдыхания зараженного воздуха в магазинах пока не были описаны.

Историческое падение ВВП

Коронакризис продолжает «бить» по швейцарской экономике. Согласно опубликованному в четверг докладу Государственного секретариата по экономике (Seco), во втором квартале 2020 года валовой внутренний продукт (ВВП) Конфедерации снизился на 8,2% по сравнению с предыдущим кварталом. В целом, в первом полугодии 2020-го по сравнению с четвертым кварталом 2019-го ВВП упал на 10,5%. Это наибольшее падение с момента начала регистрации ежеквартальных показателей в 1980 году.

Исторический спад наблюдается также в сфере инвестиций и объемах потребления. Из-за локдауна расходы частных потребителей снизились на 8,6%. Альтернативные каналы распространения, например, онлайн-торговля, смогли лишь частично компенсировать дефицит.

Пандемия Covid-19 и меры, принятые для ее сдерживания, серьезно ограничили экономическую деятельность – глобальная экономика погрузилась в глубокую рецессию. Впрочем, по сравнению с другими странами, сокращение ВВП Швейцарии выглядит не таким драматичным, отмечается в докладе.

Согласно прогнозам властей, в 2021 году дефицит бюджета составит 1,1 млрд франков. Несмотря на сложную ситуацию, Федеральный совет не планирует ни повышения налогов, ни введения мер экономии.

От редакции: все наши материалы о Covid-19 собраны в специальном досье.