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четверг, 20 февраля 2020 года   

Чистый воздух – залог здоровья|L'air pur et le gage de la santé

Автор: Лейла Бабаева, Женева, 20. 02. 2020. Просмотров: 76

(© nashagazeta.ch)

В городе Кальвина ассоциации Sauvegarde Genève и Secteur Sous-Sarasin представили петицию против загрязнения в Женеве. Активисты требуют от властей измерять уровень шума и объем вредных примесей в воздухе в каждом квартале, а также публиковать результаты в интернете. |
Dans la cité de Calvin, les associations Sauvegarde Genève et Secteur Sous-Sarasin ont présenté une pétition contre la pollution à Genève. Les militants demandent aux autorités de mesurer le bruit et la pollution de l'air dans chaque quartier et de publier les résultats sur Internet.

Авторы петиции, которую подписали уже более 800 человек, отмечают, что данные из Женевы необходимо передавать в национальную сеть наблюдения за состоянием атмосферы (Nabel). Помощник генерального секретаря департамента по обустройству территории Полин де Салис заявила в интервью газете Tribune de Genève, что кантон не включен в этот проект не из-за своей пассивности, а в связи с тем, что Конфедерация не предложила Женеве принять в нем участие.

Добавим, что в вышеупомянутой инициативе подчеркивается необходимость перевести службу по вопросам воздуха, шума и неионизирующих излучений (SABRA) из подчинения департаменту по обустройству территории в подчинение департаменту здравоохранения. По мнению активистов, такой шаг поможет избежать конфликтов интересов при реализации строительных проектов. По словам Полин де Салис, возведение новых кварталов не способствует ухудшению качества воздуха, так как их проекты составляются таким образом, чтобы жители реже пользовались личными автомобилями, а здания строят с учетом строгих требований к энергетической эффективности. Несмотря на эти комментарии, обе ассоциации требуют, чтобы любой проект обустройства территории включал оценку возможных выбросов в атмосферу.

Со своей стороны, Партия зеленых подготовила предложение пересмотреть правила определения качества воздуха, которое осуществляется недостаточно близко к дорогам. Об этом в интервью телерадиокомпании RTS рассказал автор предложения Пьер Экер. По его словам, реальные показатели вредных примесей в атмосфере, вероятно, в два раза выше, чем значения, зафиксированные станциями контроля.
 
Политик добавил, что разумно было бы установить передвижную станцию в зоне аэропорта Куантрен, поскольку здесь в атмосферу регулярно попадают выбросы диоксида азота. Партия зеленых хочет, чтобы вдоль женевских дорог были помещены информационные табло с показателями загрязненности воздуха. По мнению депутатов, такая мера поможет привлечь внимание автомобилистов к этой проблеме. В целом в Швейцарии от неудовлетворительного состояния воздуха умирают 3,7 тыс. человек в год, отмечается на сайте Европейского агентства по окружающей среде (EEA).

Что касается женевских властей, то они тоже стремятся сократить вредные выбросы в кантоне, поэтому план действий OPair на 2018-2023 гг. предполагает борьбу с присутствием в атмосфере мелких частиц, принятие мер в сфере отопления, здравоохранения и промышленном секторе, а также сотрудничество с соседними регионами Франции.

 

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