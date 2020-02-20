Автор: Лейла Бабаева, Женева, 20. 02. 2020. Просмотров: 76
Авторы петиции, которую подписали уже более 800 человек, отмечают, что данные из Женевы необходимо передавать в национальную сеть наблюдения за состоянием атмосферы (Nabel). Помощник генерального секретаря департамента по обустройству территории Полин де Салис заявила в интервью газете Tribune de Genève, что кантон не включен в этот проект не из-за своей пассивности, а в связи с тем, что Конфедерация не предложила Женеве принять в нем участие.
Добавим, что в вышеупомянутой инициативе подчеркивается необходимость перевести службу по вопросам воздуха, шума и неионизирующих излучений (SABRA) из подчинения департаменту по обустройству территории в подчинение департаменту здравоохранения. По мнению активистов, такой шаг поможет избежать конфликтов интересов при реализации строительных проектов. По словам Полин де Салис, возведение новых кварталов не способствует ухудшению качества воздуха, так как их проекты составляются таким образом, чтобы жители реже пользовались личными автомобилями, а здания строят с учетом строгих требований к энергетической эффективности. Несмотря на эти комментарии, обе ассоциации требуют, чтобы любой проект обустройства территории включал оценку возможных выбросов в атмосферу.
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