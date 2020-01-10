Проблема



У 49% швейцарцев старше 40 лет может периодически останавливаться дыхание во время сна (апноэ), но большинство не наблюдаются у специалистов, пишет журнал Bilan со ссылкой на Центр изучения сна (CIRS) при Университетском госпитальном центре кантона Во (CHUV). При апноэ возникает нехватка кислорода в крови, сердце бьется чаще, повышается артериальное давление, а вместе с ним – риск инсульта, диабета и сердечного приступа. Как бороться с этим недугом?



Решения



Невшательская фирма Netsensing разрабатывает пояс, который во время сна измеряет пять параметров: частоту сердцебиения, грудного и диафрагмального дыхания, положение тела и насыщение крови кислородом. Основатель компании Филипп Коллер рассказал в интервью Bilan, что сегодняшние методы лечения апноэ весьма эффективны, но его выявление обходится дорого: ночь, проведенная в специализированном центре с целью проверки состояния здоровья, стоит 450-1500 франков. Предприниматель полагает, что число пациентов, страдающих апноэ, не так велико, как считают эксперты: иногда люди просто переживают сложный период, и потому их сон становится беспокойным. Невшательская фирма планирует продавать пояса, которые помогут отличить настоящее апноэ от мнимого, с 2022 года, цена составит около 50 франков.



Печально, но люди, у которых случается остановка дыхания во сне, могут годами жить с этим без лечения. 45-летний женевец Франсуа долго пытался выяснить, что с ним происходит: он стал раздражителен, ухудшилось зрение, повысился уровень глюкозы в крови. Франсуа побывал на приеме у разных врачей, пока по счастливой случайности не проконсультировался со специалистом, написавшим докторскую на тему апноэ. С того времени женевец пользуется аппаратом СИПАП, обеспечивающим режим искусственной вентиляции легких, и отмечает общее улучшение здоровья.



В 2018 году аппаратами СИПАП в Швейцарии пользовались более 79 тыс. человек. Эти устройства чаще всего берутся в аренду, страховым компаниям это обходится в 101 млн франков ежегодно. Каждый месяц 530 тыс. швейцарцев принимают снотворное, в первую очередь – люди преклонного возраста, при этом многие из тех, кому еще не исполнилось 50-ти, предпочитают пользоваться новыми технологиями.





Гаджеты для сна продаются около десяти лет, в их список входят браслеты и смарт-часы, измеряющие движения во сне, пульс и время, проведенное в стране грез. Кроме того, появились устройства, оснащенные искусственным интеллектом, среди них – надеваемый на голову своеобразный обруч Dreem французского производства, стимулирующий наступление медленного сна посредством легкого звукового стимулирования. Женевец Марк Тувенен рассказал, что купил первую модель Dreem в конце 2017 года и теперь спит на час меньше, но остается в прекрасной форме.Глава водуазской компании Elite Beds Франсуа Пуглиез уже пять лет финансирует разработку кровати от храпа в Федеральной политехнической школе Цюриха (ETHZ). Когда человек храпит, кровать приподнимается, чтобы освободить дыхательные пути. «Мы также работаем над способом лечения апноэ, возникающего из-за положения тела: умный матрас измеряет ритм сердцебиения, дыхание и температуру тела».Глава Центра изучения сна (CIRS) Рафаэль Хайнцер подчеркнул, что нужно выделять для сна достаточно времени. Как ни печально это звучит, но человек – единственное живое существо, добровольно лишающее себя сна: «Нам кажется, что мы выигрываем время и больше успеваем, но все как раз наоборот!» В Женеве центр анализа сна Cenas принимает 600 пациентов ежегодно. Сотрудница центра, психиатр Катерина Эспа Сервена отметила, что частичное лишение себя сна – бич нашей эпохи. Через несколько недель такая практика начинает сказываться на когнитивных способностях и физическом здоровье. Иммунная система слабеет, а риск гипертонии и диабета растет. Бессонницу в Cenas лечат поведенческой терапией, которая дает положительный результат в 85% случаев. Кроме того, здесь можно получить консультацию диетолога, который объяснит, что следует есть на ужин, чтобы спокойно спать. Это не означает, что из-за стола можно сразу отправляться в постель: лучше всего ужинать за три часа до сна, исключить из вечернего меню алкоголь и мясо, отдавая предпочтение фруктам, орехам, мучнистой пище.