Автор: Лейла Бабаева, Женева-Лозанна, 10. 01. 2020. Просмотров: 55
Проблема
У 49% швейцарцев старше 40 лет может периодически останавливаться дыхание во время сна (апноэ), но большинство не наблюдаются у специалистов, пишет журнал Bilan со ссылкой на Центр изучения сна (CIRS) при Университетском госпитальном центре кантона Во (CHUV). При апноэ возникает нехватка кислорода в крови, сердце бьется чаще, повышается артериальное давление, а вместе с ним – риск инсульта, диабета и сердечного приступа. Как бороться с этим недугом?
Решения
Невшательская фирма Netsensing разрабатывает пояс, который во время сна измеряет пять параметров: частоту сердцебиения, грудного и диафрагмального дыхания, положение тела и насыщение крови кислородом. Основатель компании Филипп Коллер рассказал в интервью Bilan, что сегодняшние методы лечения апноэ весьма эффективны, но его выявление обходится дорого: ночь, проведенная в специализированном центре с целью проверки состояния здоровья, стоит 450-1500 франков. Предприниматель полагает, что число пациентов, страдающих апноэ, не так велико, как считают эксперты: иногда люди просто переживают сложный период, и потому их сон становится беспокойным. Невшательская фирма планирует продавать пояса, которые помогут отличить настоящее апноэ от мнимого, с 2022 года, цена составит около 50 франков.
Печально, но люди, у которых случается остановка дыхания во сне, могут годами жить с этим без лечения. 45-летний женевец Франсуа долго пытался выяснить, что с ним происходит: он стал раздражителен, ухудшилось зрение, повысился уровень глюкозы в крови. Франсуа побывал на приеме у разных врачей, пока по счастливой случайности не проконсультировался со специалистом, написавшим докторскую на тему апноэ. С того времени женевец пользуется аппаратом СИПАП, обеспечивающим режим искусственной вентиляции легких, и отмечает общее улучшение здоровья.
В 2018 году аппаратами СИПАП в Швейцарии пользовались более 79 тыс. человек. Эти устройства чаще всего берутся в аренду, страховым компаниям это обходится в 101 млн франков ежегодно. Каждый месяц 530 тыс. швейцарцев принимают снотворное, в первую очередь – люди преклонного возраста, при этом многие из тех, кому еще не исполнилось 50-ти, предпочитают пользоваться новыми технологиями.
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