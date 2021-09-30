Вакцина компании Janssen, входящей в группу Johnson & Johnson, станет третьим препаратом, который будет использоваться для массовой иммунизации в Конфедерации. Напомним, что вакцина была одобрена швейцарским органом контроля за лекарственными средствами Swissmedic еще в марте, однако до этого власти делали ставку на препараты на основе мРНК-технологии, то есть производства Moderna и Pfizer/Biontech.

Препарат Johnson & Johnson - это векторная вакцина на основе аденовируса, которому был передан «план» или «модель» белка-шипа SARS-CoV-2. С помощью этого белка клетки человека затем вырабатывают иммунный ответ против коронавируса. Вакцина вводится один раз, обеспечивает хорошую защиту от госпитализаций и предотвращает в 85% случаев развитие тяжелых форм Covid-19. Средняя эффективность в исследуемых возрастных группах составила 66,9%.

В Конфедерации мРНК-вакцины по-прежнему остаются в приоритете: их в первую очередь рекомендуют всем людям старше 12 лет, поскольку эти препараты обеспечивают очень высокую защиту и остаются максимально безопасными (Moderna и Pfizer/Biontech защищают от коронавируса на 94% и 95%, а от варианта Дельта – на 88%). Однако Федеральная комиссия по вакцинации (CFV) и Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) рекомендуют Janssen всем лицам от 18 лет, которые не могут получать мРНК-вакцины по медицинским показаниям или отказываются от вакцинации ими из других соображений. Эта рекомендация, впрочем, не распространяется на беременных женщин и лиц с ослабленным иммунитетом – для них будут использоваться препараты Moderna и Pfizer.

Президент CFV Кристоф Бергер уточнил на состоявшемся в среду брифинге, что препарат Janssen предназначен, прежде всего, для людей с тяжелыми формами аллергии, а это «менее ста человек». Это также хорошая альтернатива для людей, которые не хотят использовать мРНК-вакцины, и, не исключено, что именно это стало основным мотивом закупки препарата в таком большом количестве: все-таки для вакцинации всего ста человек 150 000 доз не нужны. Вакцины на основе мРНК-технологии, по мнению многих специалистов, сейчас считаются лучшими, однако отдавая предпочтение только им, власти лишили права выбора многих сомневающихся в эффективности и безопасности этих инновационных препаратов. Возможно, это стало одной из причин того, что вакцинация в Швейцарии идет такими медленными темпами.

Дозы прибудут в Швейцарию на этой неделе, после чего армейская аптека распределит их по кантонам, которые начнут организовывать процесс вакцинации, как ожидается, с середины следующей недели. В зависимости от спроса, власти решат, нужны ли дополнительные дозы вакцины от Janssen.

Добавим, что на сегодняшний день Берн подписал контракты со следующими производителями вакцин: Moderna (13,5 млн доз на 2021 год и 7 млн на 2022 год); Pfizer/BioNTech (около 6 млн доз на 2021 год, 7 млн на 2022 год и 7 млн на 2023 год); AstraZeneca (около 5,3 млн доз, из которых 4 млн передаются для программы COVAX); Curevac (5 млн доз); Novavax (6 млн доз); Janssen (150 000 доз).

В целом, показатели заболеваемости снижаются повсеместно в Швейцарии, за исключением центральной части страны. Число пациентов с Covid-19 в отделениях интенсивной терапии уменьшилось до 186 человек, при этом, как сообщила журналистам в среду глава отдела инфекционного контроля OFSP/BAG Виржини Массере, госпитализированные – это, в основном, молодые люди, не прошедшие вакцинацию. Пять миллионов человек в Швейцарии полностью привиты, включая выздоровевших, которые получили только одну дозу, – это 58% населения Швейцарии. Среди 20-29-летних этот показатель составляет 60%, а среди тех, кто моложе 20 лет, – 50%. За исключением детей младше 12 лет, две трети тех, кто может быть вакцинирован, привиты. Власти рекомендуют пройти вакцинацию тем, кто этого пока не сделал, до наступления зимы. Что касается ревакцинации, то для здоровых и привитых взрослых в настоящее время в этом нет необходимости.