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пятница, 2 октября 2020 года   

Защита данных в Швейцарии оставляет желать лучшего |La protection des données en Suisse n’est pas la meilleure

Автор: Лейла Бабаева, Берн, 2. 10. 2020. Просмотров: 60

© blickpixel/pixabay.com

25 сентября парламент Конфедерации проголосовал за новую редакцию Закона о защите данных (LPD), который действует с 1992 года. Изменения касаются в основном обязанности предприятий обеспечить больше прозрачности в сфере управления данными клиентов, но уже вызвали критические замечания экспертов.|
Le 25 septembre, le Parlement a voté en faveur de la révision de la loi sur la protection des données (LPD), en vigueur depuis 1992. Les modifications concernent principalement la responsabilité des entreprises d’assurer plus de transparence dans la gestion des données de leurs clients, mais font déjà l’objet des critiques des experts.

Швейцарские компании должны будут создать реестры обработки данных с указанием цели выполняемых операций, сроков хранения информации и категорий третьих лиц, которым эта информация может быть передана. Также в законе расширен список возможных нарушений: например, фирме могут присудить штраф, если она не уведомит пользователя о том, как обрабатывается его информация.

Федеральный уполномоченный по защите данных (PFPDT) получит право запретить компаниям выполнять то или иное действие с данными клиентов в случае нарушений. Чтобы привлечь фирму к ответственности, PFPDT должен будет передавать дела в прокуратуру, однако у прокуроров наверняка найдутся дела поважнее, чем некорректное обращение с данными пользователей. Интересно, что PFPDT не может осуществлять надзор за деятельностью правительства, парламента, судов и прокуратуры.

Уполномоченный по защите данных в кантоне Вале Себастьен Фанти подчеркнул в интервью газете Le Temps, что после вступления в силу изменений в LPD (возможно, в 2022 году) простые граждане окажутся в невыгодном положении. Максимальный штраф для компании за нарушение закона о защите данных составит 250 тыс. франков; по мнению эксперта, это сущий пустяк для мультинациональных корпораций. Стоит отметить, что малым и средним предприятиям такой штраф не грозит, поскольку суд будет учитывать уровень дохода этих компаний. Впрочем, есть и другая точка зрения: более убедительным аргументом в пользу соблюдения положений LPD может стать возможный ущерб для репутации фирмы в случае скандала с данными клиентов.

Получается, что после вступления новой редакции LPD в силу у федерального уполномоченного по защите данных прибавится работы, хотя в целом изменения в законе устанавливают новые правила для тех, кто хотят их соблюдать, но не предусматривают средства для выявления и наказания нарушителей. Другой вопрос: сочтут ли изменения в LPD достаточно строгими в Европейском союзе. Если нет, то это может осложнить швейцарским предприятиям ведение дел. Например, каждый раз, когда немецкой или французской фирме понадобится осуществить обработку данных в Швейцарии (в рамках сотрудничества с местными бизнесменами), ей придется получать на это согласие заинтересованных лиц.

С защитой данных связана другая тема – дистанционная работа в Конфедерации. Такой вид сотрудничества получил более широкое распространение на фоне пандемии Covid-19. Желая убедиться, что производительность труда не падает, фирма Novartis предложила своим специалистам установить на домашние компьютеры специальное программное обеспечение, которое собирает данные о рабочих электронных письмах, звонках и видеоконференциях. И хотя, по заявлению компании, данные анализируются анонимно, а сведения о частных действиях на компьютере не собираются, 3% сотрудников отказались установить вышеупомянутую программу.

По закону в Швейцарии разрешено наблюдение на производстве с целью обеспечения безопасности и анализа качества оказываемых услуг при условии, что сотрудники были об этом заранее проинформированы. Неутешительная тенденция состоит в том, что еще несколько месяцев назад в Конфедерации все говорили о чувстве удовлетворенности от выполняемой работы, о том, насколько комфортно человек чувствует себя в офисе, а сегодня главная тема обсуждений – уровень производительности труда. Это связано с тем, что на фоне санитарного кризиса торговые обороты многих компаний резко сократились, а руководители часто не доверяют сотрудникам, перешедшим на дистанционную работу, одновременно желая добиться максимальной производительности труда.

 

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