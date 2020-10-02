Швейцарские компании должны будут создать реестры обработки данных с указанием цели выполняемых операций, сроков хранения информации и категорий третьих лиц, которым эта информация может быть передана. Также в законе расширен список возможных нарушений: например, фирме могут присудить штраф, если она не уведомит пользователя о том, как обрабатывается его информация.

Федеральный уполномоченный по защите данных (PFPDT) получит право запретить компаниям выполнять то или иное действие с данными клиентов в случае нарушений. Чтобы привлечь фирму к ответственности, PFPDT должен будет передавать дела в прокуратуру, однако у прокуроров наверняка найдутся дела поважнее, чем некорректное обращение с данными пользователей. Интересно, что PFPDT не может осуществлять надзор за деятельностью правительства, парламента, судов и прокуратуры.

Уполномоченный по защите данных в кантоне Вале Себастьен Фанти подчеркнул в интервью газете Le Temps, что после вступления в силу изменений в LPD (возможно, в 2022 году) простые граждане окажутся в невыгодном положении. Максимальный штраф для компании за нарушение закона о защите данных составит 250 тыс. франков; по мнению эксперта, это сущий пустяк для мультинациональных корпораций. Стоит отметить, что малым и средним предприятиям такой штраф не грозит, поскольку суд будет учитывать уровень дохода этих компаний. Впрочем, есть и другая точка зрения: более убедительным аргументом в пользу соблюдения положений LPD может стать возможный ущерб для репутации фирмы в случае скандала с данными клиентов.

Получается, что после вступления новой редакции LPD в силу у федерального уполномоченного по защите данных прибавится работы, хотя в целом изменения в законе устанавливают новые правила для тех, кто хотят их соблюдать, но не предусматривают средства для выявления и наказания нарушителей. Другой вопрос: сочтут ли изменения в LPD достаточно строгими в Европейском союзе. Если нет, то это может осложнить швейцарским предприятиям ведение дел. Например, каждый раз, когда немецкой или французской фирме понадобится осуществить обработку данных в Швейцарии (в рамках сотрудничества с местными бизнесменами), ей придется получать на это согласие заинтересованных лиц.

С защитой данных связана другая тема – дистанционная работа в Конфедерации. Такой вид сотрудничества получил более широкое распространение на фоне пандемии Covid-19. Желая убедиться, что производительность труда не падает, фирма Novartis предложила своим специалистам установить на домашние компьютеры специальное программное обеспечение, которое собирает данные о рабочих электронных письмах, звонках и видеоконференциях. И хотя, по заявлению компании, данные анализируются анонимно, а сведения о частных действиях на компьютере не собираются, 3% сотрудников отказались установить вышеупомянутую программу.

По закону в Швейцарии разрешено наблюдение на производстве с целью обеспечения безопасности и анализа качества оказываемых услуг при условии, что сотрудники были об этом заранее проинформированы. Неутешительная тенденция состоит в том, что еще несколько месяцев назад в Конфедерации все говорили о чувстве удовлетворенности от выполняемой работы, о том, насколько комфортно человек чувствует себя в офисе, а сегодня главная тема обсуждений – уровень производительности труда. Это связано с тем, что на фоне санитарного кризиса торговые обороты многих компаний резко сократились, а руководители часто не доверяют сотрудникам, перешедшим на дистанционную работу, одновременно желая добиться максимальной производительности труда.