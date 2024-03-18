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вторник, 19 марта 2024 года   

За кого проголосовала «русская» Швейцария? |Pour qui ont voté les Russes en Suisse ?

Автор: , Женева-Берн, .

Вход на избирательный участок в Женеве Photo © Nashagazeta

В воскресенье 17 марта граждане России, проживающие или временно находящиеся в Швейцарской Конфедерации, имели возможность выполнить свой гражданский долг и принять участие в выборах президента России.

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Dimanche le 17 mars les Russes en Suisse ont pu participer dans les élections de leur Président.

Все вы знаете, конечно, что вчера завершились президентские выборы, растянувшиеся в России на три дня, а за ее пределами уместившиеся в один – воскресенье, 17 марта, c 8 утра до 8 вечера. Более того, заграничные избиратели были лишены возможности электронного голосования, которой воспользовался сам президент Путин.

Наша Газета заблаговременно проинформировала всех заинтересованных лиц о двух избирательных участках на территории Швейцарии: избирательный участок № 8334, располагающийся по традиции в Посольстве  РФ в Берне и «охватывающий» кантоны Аппенцель-внешний, Аппенцель-внутренний, Аргау, Базель-городской, Базель-сельский, Берн, Гларус, Граубюнден, Золотурн, Люцерн, Нидвальден, Обвальден, Санкт-Галлен, Тичино, Тургау, Ури, Цуг, Цюрих, Шаффхаузен, Швиц, Юра и Княжество Лихтенштейн, и избирательный участкок № 8335, предназначенный для кантонов Вале, Во, Женева, Невшатель и Фрибур, и расположенный, также по традиции, в Постоянном представительстве Российской Федерации при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

7 марта на сайте Посольства появилось такое объявление:

«В целях обеспечения безопасности на избирательном участке № 8334 в день голосования при входе в Посольство предусмотрены меры личного досмотра. Просим оставить дома габаритные сумки и рюкзаки, средства передвижения (велосипедысамокаты), металлические, легковоспламеняющиеся и другие предметы, связанные с повышенным риском (зажигалкиаэрозоли, емкости с жидкостью и пр.).

В целях сохранения конфиденциальности персональных данных избирателей, а также режимного характера помещений Посольства запрещен пронос на территорию участка видео- и фотоаппаратуры, а также электронных устройств, включая мобильные телефоны, планшетысмартфоны. На время голосования средства связи, а также другие личные вещи, запрещенные к проносу на участок, Вы можете оставить в специально оборудованном месте при входе на участок.

На избирательном участке будет организовано видеонаблюдение.
Просим отнестись с пониманием к предпринимаемым мерам безопасности и выполнять законные требования сотрудников охраны Посольства».

По имеющейся у редакции информации, никаких эксцессов ни на одном из участков зарегистрировано не было.

Накануне, 16 марта, в газете Le Temps была опубликована довольно подробная статья об этом важном для России и не только для нее событии, проходящем в Швейцарии. Наш коллега Фредерик Коллер поделился данными, полученными от пресс-атташе Посольства России в Берне Владимира Хохлова, сообщившего, что «на консульском учете стоит 3215 человек», а «согласно швейцарской статистике, в Конфедерации проживают 16 200 граждан России».

На наш взгляд, обе цифры занижены: в отличие от советской эпохи, на консульский учет вставать не обязательно, так что мало, кто это делает, а швейцарская статистика не учитывает в качестве россиян обладателей двойного гражданства, к которым относится и автор этих слов и которых много. (Кстати, принять участие в голосовании я не смогла, поскольку мой загранпаспорт находится на продлении, а внутренний паспорт гражданина России почему-то в качестве документа не принимается.)

Редакция Нашей Газете в полном составе двух ее сотрудников следила за тем, что происходило перед обоими избирательными участками. Заррина Салимова в Берне и я в Женеве приехали на места незадолго до полудня нас интересовала реакция на призыв устроителей всемирной акции «Полдень против Путина» массово явиться на избирательные участки в последний день президентских выборов в 12 часов дня, чтобы «показать единство места и времени протеста». 

Увиденное превзошло наши ожидания: и перед посольством, и перед миссией очереди выстроились на сотни метров, с большой долей молодых людей. Настроение было приподнятое, многие, влияваясь в очередь, признавались, что опасались, что никого не будет и очень радовались обратному.

Казалось бы, зачем тратить время в солнечный весенний день, если результат выборов известен заранее, причем давно, и трое из четырех кандидатов просто для видимости? Так и рассудили многие, предпочтя в этот день провожать Масленницу или ловить последний снег на горных склонах. По словам же тех, кто пришел и с кем нам удалось переговорить, им важно было выполнить свой гражданский долг и заявить свою позицию. И мы их понимаем.

Интересная деталь: прошел слух, что пустые бюллетени будут приравниваться к испорченным и просто выбрасываться. Возможно, этим можно объяснить число голосов, которое набрал Владимир Даванковнаименее известный публике кандидат, воспринимаемый как наименее приближенный к Кремлю.

На обоих пунктах работали волонтеры организации «Голосуй за рубежом», занимавшиеся экзитполом – так в современном русском языке называется «опрос на выходе», или используемая в мировой социологической практике процедура опроса граждан, производимого социологическими службами на выходе из избирательных участков после голосования. Инициатива «Голосуй за рубежом» появилась в 2021 году, ее активисты представляют себя так: «Мы свободные люди и независимые активисты из России, живущие в Европе, Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и других уголках планеты», а цель проекта так: «Активное участие в выборах фундамент демократии в России, поэтому мы запустили этот проект. Мы считаем, что политическая пассивность разрушает гражданское общество, поэтому наша цель это популяризация участия в политической жизни страны через такие демократические механизмы как выборы».

По словам волонтеров, отвечать на четыре составленных ими вопроса соглашались далеко не все, а из соглашавшихся преобладали проголосовавшие за Даванкова. На основе собранной таким образом к полудню информации можно было сделать вывод, что с утра пришли на участки сторонники Владимира Путина, а к полудню подтянулись сторонники смены власти. Во второй половине дня тенденция вновь поменялась.

Вернувшись домой, я выложила на личной странице в Фейсбуке несколько сделанных фотографий, сопроводив их словами «Швейцария голосует… les Russes de Suisse votent…» За что немедленно получила замечение от одной женевской дамы: «Швейцария голосует ПРОТИВ - вы забыли 2 слова «против» и «путина». Далее последовал упрек в том, что таким образом я полностью аннулировала «смысл похода швейцарских русских именно сегодня и именно в полдень. А они пришли туда именно в знак протеста, а не «голосовать»». 

К сожалению, в отличие от обывателя, дорожащий своей репутацией журналист не может позволить себе ни писать фамилию - любую - с маленькой буквы, ни выдавать желаемое за действительность. Не обладая даром ясновидения и не имея допуска к бюллетеням, мы не можем ни делать заявления, ни указывать цифры, не имеющих под собой основы. Но интересны и реакции на фотографии людей, находящихся в России: они варьировались от «какие молодцы!» до «это в Швейцарии еще столько русских?!»

Тем временем, чуть позже 19 часов по европейскому времени, то есть когда избирательные участки в Швейцарии уже были открыты, телерадиовещательная компания RTS сообщила, со ссылкой на ЦИК, что Владимир Путин набирает 87,97% голосов на выборах президента Россиипосле обработки 24,4% протоколов. Харитонов и Даванков не набрали и 4%, а Слуцкий - даже трех. К утру цифры были чуть-чуть скорректированы.

Известно, что в 2018 году 67% россиян в Швейцарии проголосовали за Владимира Путина. По сообщению ТАСС со ссылкой на пресс-службу постпредства вчера в Женеве в целом 1 690 человек проголосовали непосредственно на участке, еще 5 человек - вне помещения для голосования. (Как можно было проголосовать вне помещения, не пояснялось.) Вчера в 23 ч 30 на сайте Голосуй за рубежом данных о вчерашнем голосовании в Швейцарии еще не было, не появились они и к сегодняшнему утру. Однако вчера в 23 ч 47 минут редакция получила информацию непосредственно от волонтеров экзитпола. Вот она.  Опрошено: 1157 человек. Из опрошенных, согласившихся ответить на главный вопрос, 20% проголосовали за Путина, 29% - за Даванкова, 1% за Слуцкого и 1% за Харитонова. 30% опрошенных на выпрос о сделанном ими выборе отвечать отказались. В Берне из опрошенных 582 человек, согласившихся ответить на главный вопрос, 16% проголосовали за Путина, 45% - за Даванкова.

В обозримом будущем мы вряд ли узнаем реальные итоги этого формально заранее предрешенного голосования. Однако факт налицо: Владимир Путин остается президентом России еще на шесть лет, и именно с ним так или иначе придется иметь дело всем сменяющимся западным лидерам. А там недалеко и до 2036-го, когда по случаю столетия Сталинской конституции, можно будет принять еще какое-нибудь историческое решение.

Интересно, что на первой конференции, состоявшейся сразу после результатов выборов, президент Путин впервые произнес фамилию Навальный.

От редакции: Сотрудникам нашей редакции было очень приятно, что многие из «людей из очереди» узнавали нас, подходили и благодарили за наш труд. К сожалению, большинство из них не оформили подписку на нашу газету. Пользуясь случаем, напоминаем вам, что чем больше у нас будет собственных средств, тем больше и свободы, а поэтому нам так важна поддержка каждого читателя, разделяющего наши взгляды: цена двух чашек кофе за возможность читать газету целый месяц - разве это много? И не только в деньгах дело: оформляя подписку, вы даете нам понять, от имени кого и ради кого мы так много работаем. Вы можете оформить подписку здесь и поддержать нас не только на словах, но и на деле. СПАСИБО!

А вниманию тех, кто не захотел или не смог принять участие в голосовании, предлагаем нашу фотогалерею, отражающую события в Берне и в Женеве.

выборы президенты России 2024
русские в Швейцарии
русская община в швейцарии
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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