Наша Газета подробно рассказывала об Оттавском договоре, или Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, еще в 2017 году, к 20-летию с момента ее подписания. И напоминали о ней в связи с другим юбилеем – 25-летием «Сломанного стула», одной из достопримечательностей Женевы, монументальной скульптуры швейцарского художника Даниэля Берсе, символизирующей борьбу за прекращение использования противопехотных мин. А ровно год назад мы рассказали о прошедшей в Лозанне Конференцию по противоминной деятельности Украины (UMAC2024) - с начала войны в феврале 2022 года Украина стала одной из самых заминированных стран в мире. Тогда же правительство Швейцарии подтвердило, в соответствии с Планом противоминной деятельности на 2023-2026 годы, свою готовность содействовать осуществлению соответствующих конвенций, предоставлять поддержку и специализированный персонал для разминирования загрязненных территорий и изучать инновационные подходы.

Так что можно понять разочарование Федерального совета и других задействованных сторон, когда им стало известно решение Украины из Оттавской конвенции выйти – вслед за Литвой, Латвией, Эстонией, Финляндией. «Выход пяти европейских стран из давнего и эффективного международного договора, запрещающего противопехотные мины, неоправданно подвергает гражданское население опасности», - так расценила эти действия международная гуманитарная организация Human Rights Watch.

На прошлой неделе выяснилось, что, как государство-участник, Швейцария была проинформирована об этом решении генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, депозитарием Оттавской конвенции, еще 21 июля 2025 года. Очевидно, правительству потребовалось время для занятия позиции. Дело в том, что каждое государство-участник имеет право выйти из конвенции, однако, если государство вовлечено в вооруженный конфликт, выход вступает в силу только после его окончания, в возможности временного приостановления своего действия конвенция не предусматривает.

И вот в прошлый четверг решение было принято, и уже на следующий день Швейцария официально подала свой протест против заявления Украины генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. «Противопехотные мины калечат и убивают военных и гражданских лиц не только во время вооруженного конфликта, но и после него. Именно для предотвращения таких последствий в 1997 году была заключена Оттавская конвенция. Она является одним из столпов международного гуманитарного права. Приостановление действия конвенции или выход из нее в условиях вооруженного конфликта противоречит международному праву и ослабляет усилия по обеспечению разоружения и контроля над вооружениями», - говорится в официальном коммюнике.

В правительственном тексте четко указывается, что Федеральный совет осуждает войну, которую ведет Россия против Украины, и осознает сложное положение Украины в области безопасности, но считает, что Украина должна, несмотря на это, соблюдать свои обязательства по Оттавской конвенции. В рамках своей стратегии по контролю над вооружениями и разоружению на 2022–2025 годы Швейцария прилагает усилия для уменьшения негативных последствий применения обычных вооружений и содействует выполнению основных международных соглашений в этой области.

Правительство еще раз напомнило, что Швейцария уделяет приоритетное внимание гуманитарному разминированию в Украине не только на словах, но и на деле: в сентябре 2023 года Федеральный совет одобрил выделение 100 миллионов франков на разминирование гражданских и сельскохозяйственных зон в этой стране. Эта сумма, которая выделяется траншами в период с 2024 по 2027 год, поровну распределена между Федеральным департаментом обороны, защиты населения и спорта (DDPS) и Федеральным департаментом иностранных дел (DFAE).

Посмотрим, как отреагируют ООН и Украина на столь редкий для Швейцарии формальный протест.