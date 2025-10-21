Швейцария выступает против приостановления Украиной действия Оттавской конвенции | La Suisse s’oppose à la suspension par l’Ukraine de l’application de la Convention d’Ottawa

Автор: Надежда Сикорская, Берн, 21.10.2025.
Photo © ICCR

На своем заседании 15 октября 2025 года Федеральный совет счел, что это решение несовместимо с международным правом.

|

Lors de sa séance du 15 octobre 2025, le Conseil fédéral a considéré que cette décision n’est pas compatible avec le droit international.

Наша Газета подробно рассказывала об Оттавском договоре, или Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, еще в 2017 году, к 20-летию с момента ее подписания. И напоминали о ней в связи с другим юбилеем – 25-летием «Сломанного стула», одной из достопримечательностей Женевы, монументальной скульптуры швейцарского художника Даниэля Берсе, символизирующей борьбу за прекращение использования противопехотных мин. А ровно год назад мы рассказали о прошедшей в Лозанне Конференцию по противоминной деятельности Украины (UMAC2024) - с начала войны в феврале 2022 года Украина стала одной из самых заминированных стран в мире. Тогда же правительство Швейцарии подтвердило, в соответствии с Планом противоминной деятельности на 2023-2026 годы, свою готовность содействовать осуществлению соответствующих конвенций, предоставлять поддержку и специализированный персонал для разминирования загрязненных территорий и изучать инновационные подходы.

Так что можно понять разочарование Федерального совета и других задействованных сторон, когда им стало известно решение Украины из Оттавской конвенции выйти – вслед за Литвой, Латвией, Эстонией, Финляндией. «Выход пяти европейских стран из давнего и эффективного международного договора, запрещающего противопехотные мины, неоправданно подвергает гражданское население опасности», - так расценила эти действия международная гуманитарная организация Human Rights Watch.

 На прошлой неделе выяснилось, что, как государство-участник, Швейцария была проинформирована об этом решении генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, депозитарием Оттавской конвенции, еще 21 июля 2025 года. Очевидно, правительству потребовалось время для занятия позиции. Дело в том, что каждое государство-участник имеет право выйти из конвенции, однако, если государство вовлечено в вооруженный конфликт, выход вступает в силу только после его окончания, в возможности временного приостановления своего действия конвенция не предусматривает.

И вот в прошлый четверг решение было принято, и уже на следующий день Швейцария официально подала свой протест против заявления Украины генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. «Противопехотные мины калечат и убивают военных и гражданских лиц не только во время вооруженного конфликта, но и после него. Именно для предотвращения таких последствий в 1997 году была заключена Оттавская конвенция. Она является одним из столпов международного гуманитарного права. Приостановление действия конвенции или выход из нее в условиях вооруженного конфликта противоречит международному праву и ослабляет усилия по обеспечению разоружения и контроля над вооружениями», - говорится в официальном коммюнике.

В правительственном тексте четко указывается, что Федеральный совет осуждает войну, которую ведет Россия против Украины, и осознает сложное положение Украины в области безопасности, но считает, что Украина должна, несмотря на это, соблюдать свои обязательства по Оттавской конвенции. В рамках своей стратегии по контролю над вооружениями и разоружению на 2022–2025 годы Швейцария прилагает усилия для уменьшения негативных последствий применения обычных вооружений и содействует выполнению основных международных соглашений в этой области.

Правительство еще раз напомнило, что Швейцария уделяет приоритетное внимание гуманитарному разминированию в Украине не только на словах, но и на деле: в сентябре 2023 года Федеральный совет одобрил выделение 100 миллионов франков на разминирование гражданских и сельскохозяйственных зон в этой стране. Эта сумма, которая выделяется траншами в период с 2024 по 2027 год, поровну распределена между Федеральным департаментом обороны, защиты населения и спорта (DDPS) и Федеральным департаментом иностранных дел (DFAE).

Посмотрим, как отреагируют ООН и Украина на столь редкий для Швейцарии формальный протест.

Украинский кризис – взгляд из Швейцарии

Отголоски трагических событий на Украине долетают и до Швейцарии, отступившейся от принципа нейтралитета. Наша редакция старается оперативно и объективно доносить до вас всю имеющуюся у нас информацию. Мы сознательно отражаем разные, иногда полярные, точки зрения, твердо веря, что в споре, который есть форма диалога, рождается истина. Спасибо всем, кто разделяет такую позицию.

война в Украине
Оттавская конвенция
Сломанный стул в Женеве
20 лет Конвенции о запрете противопехотных мин
«Сломанному стулу» – 25 лет
Швейцария организует Конференцию по противоминной деятельности Украины (UMAC2024)
Литва выходит из Конвенции по кассетным боеприпасам
Участницы Femen подпилили «Сломанный стул»
Яёи Кусама. Наивно. Супер

Этой осенью в Швейцарии проходит первая ретроспектива самой известной в мире японской художницы – Яёи Кусамы. Рассказываем, как устроена эта эпохальная выставка Фонда Бейлера, которая еще до открытия вызвала настоящий ажиотаж среди швейцарских (и не только) ценителей современного искусства. 

Всего просмотров: 1145
Василий Гроссман, Филипп Люшер и ядерная бомба

Завтра в женевском Международном музее Реформы, на полях идущей здесь выставки «Апокалипсисы», состоится публичное чтение рассказа Василия Гроссмана «Авель. 6 августа» в исполнении актера Филиппа Люшера.

Всего просмотров: 540

