Федеральный совет поощряет обладателей статуса S к трудоустройству

Регулярность, с которой вопрос об обладателях статуса S, то есть украинских беженцах, под тем или иным углом поднимается на правительственном уровне, свидетельствует о затруднениях, испытываемых правительством в отношении прошеных, но задержавшихся сверх ожиданий гостей. Совсем недавно мы рассказывали о том, что, приняв решение продлить срок действия статуса S до 4 марта 2027 года, Федеральный совет решил одновременно ограничить его выдачу – с 1 ноября получение статуса S будет зависеть от региона, из которого прибывает беженец.

Совершенно понятно желание швейцарских властей максимально трудоустроить как уже находящихся на территории страны украинских беженцев, так и только прибывающих. Но это не просто, даже если особый статус S дает украинцам право на работу: 11 марта 2022 года Федеральный совет впервые активировал статус защиты S специально для них. Как уже разъясняла Наша Газета, трудности с трудоустройством связаны не только с языковым барьером, но и с тем, что многие рассматривают свое пребывание в Швейцарии как временное и не стремятся к нахождению долгосрочной работы.

Очевидно, что такую ситуацию нельзя считать удовлетворительной. И вот Федеральный совет решил активнее поощрять обладателей статуса защиты S к осуществлению трудовой деятельности. С этой целью он планирует упростить административные процедуры для работодателей и стимулировать потенциальных работников к большему участию в их профессиональной интеграции. На своем заседании 22 октября 2025 года он принял решение о том, что изменения в два соответствующих постановления вступят в силу 1 декабря этого года.

С целью устранения административных препятствий осуществление трудовой деятельности любым обладателем статуса S будет подлежать только обязательному уведомлению, а не получению разрешения. Хотя изменение постановления, необходимое для этого, вступит в силу только 1 декабря 2025 года, работодатели и самозанятые лица смогут заявлять о начале или окончании трудовой деятельности через портал «EasyGov.swiss», онлайн-портал для предприятий, или непосредственно в компетентный кантональный орган начиная с 23 октября.

Нуждающиеся в защите лица, получающие социальную помощь, смогут, как и признанные беженцы и лица, допущенные на временной основе, быть обязаны участвовать в мерах профессиональной интеграции или реинтеграции. Если соответствующие лица не выполняют это обязательство, их пособия по социальной помощи могут быть сокращены.

Федеральный совет также принял решение о том, что Конфедерация и кантоны могут теперь продлевать по взаимному согласию программные соглашения о реализации кантональных интеграционных программ. Эта возможность позволит снизить административную нагрузку на Конфедерацию и кантоны в случае продления соглашений.

Эти изменения требуют внесения изменений в постановление о допуске, пребывании и осуществлении трудовой деятельности, а также в постановление об интеграции иностранцев.

На посвященном этому вопросу заседании Федеральный совет вспомнил все меры, уже принимаемые для поддержки лиц, прибывающих из Украины, в частности, поддержку, оказываемую кантонам Государственным секретариатом по миграции (SEM) в рамках программы «Меры поддержки для лиц со статусом защиты S» (программа S): им выплачивается финансовый взнос в размере 250 франков в месяц (то есть 3000 франков в год) на каждого обладателя статуса S.

Федеральный совет считает, что необходимы дополнительные усилия в отношении профессиональной интеграции нуждающихся в защите лиц. Его решение от 28 мая 2025 года направлено на достижение 50% уровня занятости среди обладателей статуса S, прибывших в Швейцарию в 2022 году. По состоянию на 31 июля 2025 года 69 126 человек имели этот статус. Среди них 42 908 человек были трудоспособного возраста. Уровень занятости обладателей статуса S, прибывших в Швейцарию в 2022 году, составлял тогда 43,6% в общенациональном масштабе, или 33,8% для всех лиц, имеющих этот статус.

Традиционные консультации проходили с 26 февраля по 2 июня 2025 года. Подавляющее большинство их участников положительно относятся к предложенным мерам по улучшению интеграции обладателей статуса S на рынке труда, однако оценки варьируются от меры к мере и интересно обратить внимание на некоторые нюансы.

Замена обязательства получения разрешения на осуществление трудовой деятельности обязательным уведомлением в основном одобряется большинством, хотя некоторые кантоны (например, Швиц, Ури, Цуг и Цюрих) упоминают о повышенном риске злоупотреблений и требуют последующих проверок и использования инструментов, которые уже существуют для защиты рынка труда.

Распространение на обладателей статуса S обязанности участвовать в мерах профессиональной интеграции или реинтеграции поддерживается многими кантонами (в частности, кантонами Юра, Во, Золутурн и Цюрих), которые, однако, подчеркивают, что такие меры должны быть адаптированы к потребностям, социально приемлемы и включены в четкие процессы. Другие кантоны (например, Шаффхаузен и Граубюнден) отклоняют это обязательство или видят в нем противоречие со статусом S, ориентированным на возвращение.

Возможность продления кантональных интеграционных программ (PIC) воспринимается положительно почти всеми кантонами, поскольку она способствует снижению административной нагрузки и позволяет более надежное планирование. Только кантоны Гларус и Шаффхаузен отклоняют основные элементы проекта, а Граубюнден отклоняет проект частично.

Поскольку статус S ориентирован на возвращение, кантон Шаффхаузен считает, что не имеет смысла приводить правила, касающиеся временной защиты, в соответствие с теми, которые применяются к временному допуску: по его мнению, следует исходить из того, что обладатели статуса S останутся в Швейцарии после снятия статуса и не вернутся в Украину. Следовательно, он считает, что следует воздержаться от точечного изменения правил, применимых к обладателям статуса S, и начать с проведения предметного обсуждения будущего этих людей. Шаффхаузен считает, что возможные изменения правовой базы должны быть глубокими и всеобъемлющими.

Большинство партий (Социалистическая, Центр, Зеленые либералы, Зеленые, Либерально-республиканская) поддерживают проект в общих чертах. Социалистическая партия, в частности, считает, что обязанность участвовать в мерах представляет собой соответствующее приведение в соответствие с правилами, применяемыми к лицам, допущенным на временной основе. Центр ожидает оценки воздействия в течение 12 месяцев. Зеленые критикуют некоторые из предусмотренных механизмов санкций, но поддерживают цели интеграции. Только Народная партия Швейцарии полностью отклоняет проект – она считает, что предложенные изменения вызывают сомнения с нормативной точки зрения и что статус S не является подходящей отправной точкой для дальнейшей интеграции на рынке труда.

Федеральный совет, со своей стороны, обращает внимание на то, что меры по облегчению доступа к рынку труда не повлекут за собой дополнительных расходов для Конфедерации, поскольку они будут реализованы в рамках программы S. Что же касается кантонов, то замена обязанности получения разрешения обязательным уведомлением для трудовой деятельности, осуществляемой обладателем статуса S, приведет в целом к снижению кадровых нагрузок для кантональных органов, поскольку процесс выдачи разрешений будет упразднен, а обработка уведомлений потребует значительно меньше персонала, чем этот процесс. Для коммун изменения также не имеют негативных последствий в плане финансов или персонала.

Остается проследить, помогут ли эти новые меры достичь поставленной цели – довести уровень занятости украинских беженцев до 50%.