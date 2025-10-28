Иньяцио Кассис не меняет позицию | Ignazio Cassis ne change pas sa position

Автор: Надежда Сикорская, Берн, 28.10.2025.
Федеральный советник Иньяцио Кассис (DR)

Вернувшись из своего турне по Ближнему Востоку, федеральный советник, возглавляющий швейцарский МИД, выразил удовлетворение «общей позицией» по мирному плану в отношении Газы.

|

De retour de sa tournée en Jordanie, en Irak et au Koweït, le conseiller fédéral en charge des Affaires étrangères s'est réjoui samedi de constater « une position commune » sur le plan de paix à Gaza.

В последнее время Иньяцио Кассис подвергается жестокой критике за «слабость», «уступчивость» и «отсутствие четкой позиции». Под «четкой» имеется в виду, разумеется, та позиция, которую занимают сами критики. На наш взгляд, федеральный советник занимает единственно возможную позицию для дипломата № 1 страны, еще не отказавшейся формально от статуса нейтральной и не готовой окончательно передать свою общепризнанную роль умелого переговорщика в чужие, не обязательно столь же умелые, руки – он ведет дипломатическую работу, не сжигает мосты и не прерывает диалог.

Швейцария и Газа
ХАМАС
«Зеленеющая» Швейцария и ее «мальчик для битья»
La culture russe est-elle condamnée ?

Cette question est au cœur du nouveau recueil d’essais de Mikhaïl Chichkine, Le Bateau de marbre blanc, paru récemment en français aux éditions lausannoises Éditions Noir sur Blanc et disponible dans les librairies de Suisse, France, Belgique et Canada.

Обречена ли русская культура?

Этот вопрос – в центре нового сборника Михаила Шишкина «Корабль из белого мрамора», вышедшего недавно на французском языке в лозаннском издательстве Éditions Noir sur Blanc и доступного в книжных магазинах Швейцарии, Франции, Бельгии и Канады.

Когда рост преступности опережает рост средств борьбы с ней

На наших глазах Швейцария утрачивает репутацию не только нейтральной страны, но и страны безопасной, что не может не отразиться на ее привлекательности. Терроризм, организованная преступность, киберпреступность, радикализация: угрозы, нависающие над Швейцарией, никогда не были столь серьезными.

Федеральный совет поощряет обладателей статуса S к трудоустройству

Причем как можно быстрее. На своем заседании 22 октября 2025 года он принял решение о том, что изменения в два соответствующих постановления с целью упрощения административных процедур для работодателей и стимулирования потенциальных работников к профессиональной интеграции вступят в силу уже 1 декабря этого года.

