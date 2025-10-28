Иньяцио Кассис не меняет позицию

В последнее время Иньяцио Кассис подвергается жестокой критике за «слабость», «уступчивость» и «отсутствие четкой позиции». Под «четкой» имеется в виду, разумеется, та позиция, которую занимают сами критики. На наш взгляд, федеральный советник занимает единственно возможную позицию для дипломата № 1 страны, еще не отказавшейся формально от статуса нейтральной и не готовой окончательно передать свою общепризнанную роль умелого переговорщика в чужие, не обязательно столь же умелые, руки – он ведет дипломатическую работу, не сжигает мосты и не прерывает диалог.