Выборы в Федеральный совет |Election du Conseil fédéral

Выборы в Федеральный совет прошли в этом году не без сюрпризов. Наша Газета уже рассказывала, что на место уходящего в отставку Алена Берсе претендовали шесть кандидатов. В конечном итоге парламентская фракция социалистов включила в официальный бюллетень двух претендентов – Беата Янса и Йона Пульта. Остальные фракции накануне заявили, что будут голосовать за одного из этих двух политиков, но не все выполнили свое обещание.