Автор: Заррина Салимова, Берн, 14.12.2023.
Швейцарский парламент избрал членов правительства на следующие четыре года. Кто сменит Алена Берсе? Кто станет новым канцлером? И кто будет президентом Конфедерации в следующем году?|
Le Parlement a élu le gouvernement pour les quatre prochaines années. Qui succédera à Alain Berset? Qui sera le nouveau chancelier? Et qui sera le président de la Confédération l’année prochaine?
Выборы в Федеральный совет прошли в этом году не без сюрпризов. Наша Газета уже рассказывала, что на место уходящего в отставку Алена Берсе претендовали шесть кандидатов. В конечном итоге парламентская фракция социалистов включила в официальный бюллетень двух претендентов – Беата Янса и Йона Пульта. Остальные фракции накануне заявили, что будут голосовать за одного из этих двух политиков, но не все выполнили свое обещание.
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