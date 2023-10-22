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воскресенье, 22 октября 2023 года   

Новые слуги швейцарского народа |Les nouveaux serviteurs du peuple suisse

Автор: , Берн, .

Photo © Nashagazeta

22 октября в Швейцарии обновился состав федерального парламента.

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Le 22 octobre la Suisse a élu les représentants pour la 52e législature de l’Assemblée fédérale.

В течение последних месяцев Наша Газета регулярно информировала вас о предвыборной кампании, в ходе которой обнаруживались как сюрпризы, так и давно известные отвратительные приемы. Ставки в этом году высокие: на конку все двести мест в Национальном совете и 45 из 46 мест в Совете кантонов. В дни, предшествовавшие обнародованию результатов голосования, аналитики сводили главные его вопросы к трем.

Первый: получит ли правая Народная партия Швейцарии (UDC/SVP) рекордно высокий результат? Стоит напомнить триумф этой партии в 2015 году, когда за нее отдали свои голоса 29,4% голосовавших. В этом году, согласно последнему опросу, показатель успеха был на уровне 28%. Но было ясно, что нынешний геополитический контекст и волнения в швейцарском обществе вследствие войны между Израилем и ХАМАСом, могут лишь повысить ее популярность среди тех, кто не проголосовал заблаговременно по почте. «Недопустимо радоваться терроризму и антисемитизму в Швейцарии!», гласит распространенное партией 12 октября коммюнике, в котором, в частности, отмечается, что «9 и 10 парламентариев, входящих в группу дружбы Швейцария-Палестина, являются представителями Зеленых и Социалистической партии», а в 2017 году «нынешний президент Социалистической партии Седрик Вермут поступил на службу палестинской пропаганды, потребовав исключения израильских футбольных клубов из FIFA ».

Второй: кто займет третье место на подиуме? Согласно действующему негласному правилу, такой результат дает два кресла в Федеральном совете. Борьба за него между президентом партии Центр Герхардом Пфистером и его коллегой из Либерально-республиканской партии Тьерри Буркартом была крайне напряженной до последнего дня, и победа в ней рассматривалась экспертами как «крайне символичная», даже если она не влияла на кардинальное изменение в составе правительства в этом году.

Третий: чего добьются экологи? Несмотря на самое жаркое лето в истории и традиционную обеспокоенность швейцарцев вопросами изменений климата, она уступила место другой, более насущной: их покупательной способности. По мнению ряда политологов, если Зеленые получат менее 10% голосов, а Зеленые либералы меньше 8%, то вместе они смогут перестать мечтать о месте в Федеральном совете в обозримом будущем.

К чему же мы пришли, после того как в 12 часов избирательные центры закрылись и голоса были подсчитаны?

Уже к 16 часам можно было сказать, что все предсказания сбылись – задерживал только кантон Юра, где произошла какая-то техническая неполадка, но общей картины это не меняло. Народная партия Швейцарии победила с большим отрывом, набрав 29% голосов на выборах в Национальный совет и значительно опередив Социалистическую партию (17,2%). Партия Центр чуть-чуть, но все же опередила Либерально-республиканскую партию: 14,7% и 14,6% соответственно. А вот экологические партия сдали позиции серьезно, опустившись под десятипроцентную планку: Зеленые набрали 9,1% голосов, а Зеленые либералы всего 7,1%. Это доказывает, что о климате лучше думать на сытый желудок и ощущая себя в безопасности.

Выборы в Швейцарии

Кто будет иметь право голоса в парламенте в течение следующих четырех лет? Швейцарский парламент состоит из двух палат, имеющих равные полномочия: Национального совета и Совета кантонов. Национальный совет представляет народ Швейцарии, в то время как Совет кантонов представляет 26 ее кантонов.


Федеральный совет (исполнительная власть) состоит из семи членов, избираемых раз в четыре года Федеральной ассамблеей (обеими палатами парламента). Каждый член Федерального совета возглавляет одно из министерств. Президент Конфедерации избирается среди членов правительства сроком на один год.

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Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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