Автор: Заррина Салимова, Берн, 31.10.2023.
Страсти накаляются. Всем интересно знать, кто займет место уходящего в отставку Алена Берсе?|
Qui succédera à Alain Berset?
Наши постоянные читатели знают, что Ален Берсе, возглавляющий Федеральный департамент внутренних дел (занимающийся в Швейцарии вопросами здравоохранения, культуры и социальной сферы и не имеющий отношения к силовым структурам) и исполняющий в этом году обязанности президента страны, покинет состав правительства в конце декабря. Министерские портфели в Швейцарии распределяются согласно так называемой «магической формуле», предусматривающей пропорциональную представленность в Федеральном совете четырех ведущих партий – 2:2:2:1 (по два места у Народной партии Швейцарии, социалистов и либералов, одно место у «Центра»). Поскольку Ален Берсе – член Социалистической партии, то на его место будет избран другой ее представитель. Желание высказали шесть кандидатов. Что о них известно?
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