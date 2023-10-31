Новые кандидаты в Федеральный совет |Nouveaux candidats au Conseil fédéral

Наши постоянные читатели знают, что Ален Берсе, возглавляющий Федеральный департамент внутренних дел (занимающийся в Швейцарии вопросами здравоохранения, культуры и социальной сферы и не имеющий отношения к силовым структурам) и исполняющий в этом году обязанности президента страны, покинет состав правительства в конце декабря. Министерские портфели в Швейцарии распределяются согласно так называемой «магической формуле», предусматривающей пропорциональную представленность в Федеральном совете четырех ведущих партий – 2:2:2:1 (по два места у Народной партии Швейцарии, социалистов и либералов, одно место у «Центра»). Поскольку Ален Берсе – член Социалистической партии, то на его место будет избран другой ее представитель. Желание высказали шесть кандидатов. Что о них известно?