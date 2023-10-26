Автор: Заррина Салимова, Берн, 26.10.2023.
Чего ожидать от обновленного состава парламента? И как новая расстановка сил может повлиять на принятие важных политических решений?|
Que peut-on attendre du nouveau parlement? Et comment le rééquilibrage des pouvoirs peut-il influencer les décisions politiques importantes?
Прошедшие 22 октября федеральные выборы войдут в политическую историю Швейцарии хотя бы потому, что главная интрига раскрылась не в воскресенье вечером, когда были подведены итоги голосования, которыми мы немедленно поделились с вами, а три дня спустя, когда стало известно, что власти допустили ошибку при подсчете бюллетеней. Речь идет о самом крупном сбое в системе голосования со времен 1990-х годов.
Новые слуги швейцарского народа22 октября в Швейцарии обновился состав федерального парламента.
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Спорные методы агентств недвижимости«Слежка» за претендентами, выставление необоснованных счетов, неприятные сюрпризы в договоре аренды – к чему стоит готовиться, снимая квартиру в Швейцарии?
План отмены статуса SШвейцарские журналисты получили доступ к разработанной властями концепции возвращения украинских беженцев на родину.
Иммиграция и инновацииВ какой степени иностранные специалисты способствуют укреплению инновационного потенциала Швейцарии? Этому вопросу посвящено новое исследование аналитического центра Avenir Suisse.
Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.
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