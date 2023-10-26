Швейцария накренилась вправо |La Suisse penche à droite

Прошедшие 22 октября федеральные выборы войдут в политическую историю Швейцарии хотя бы потому, что главная интрига раскрылась не в воскресенье вечером, когда были подведены итоги голосования, которыми мы немедленно поделились с вами, а три дня спустя, когда стало известно, что власти допустили ошибку при подсчете бюллетеней. Речь идет о самом крупном сбое в системе голосования со времен 1990-х годов.