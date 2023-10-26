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пятница, 27 октября 2023 года   

Швейцария накренилась вправо |La Suisse penche à droite

Автор: , Берн, .

Фото: Nashagazeta.ch

Чего ожидать от обновленного состава парламента? И как новая расстановка сил может повлиять на принятие важных политических решений?

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Que peut-on attendre du nouveau parlement? Et comment le rééquilibrage des pouvoirs peut-il influencer les décisions politiques importantes?

Прошедшие 22 октября федеральные выборы войдут в политическую историю Швейцарии хотя бы потому, что главная интрига раскрылась не в воскресенье вечером, когда были подведены итоги голосования, которыми мы немедленно поделились с вами, а три дня спустя, когда стало известно, что власти допустили ошибку при подсчете бюллетеней. Речь идет о самом крупном сбое в системе голосования со времен 1990-х годов.

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