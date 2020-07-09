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четверг, 9 июля 2020 года   

В Швейцарии судят сторонников «Исламского государства»|Le Tribunal suisse décide du sort des sympatisants de l’EI

Автор: Лейла Бабаева, Берн-Женева, 9. 07. 2020. Просмотров: 55

© succo/pixabay.com

6 июля прокуратура Конфедерации представила обвинительное заключение против двух швейцарцев в связи с их попыткой примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ).|
Le 6 juillet le Ministère public de la Confédération (MPC) a déposé son acte d'accusation à l'encontre de deux hommes accusés d'avoir tenté de rejoindre le groupe Etat islamique.

Один из подсудимых имеет только швейцарское гражданство, второй два – швейцарское и тунисское. Последнего также обвиняют в том, что он завербовал двух сторонников ИГ, включая первого подсудимого, отмечается в коммюнике MPC. В октябре 2015-го он уехал из Конфедерации в Турцию, его друг последовал за ним в декабре того же года с целью позднее перебраться в Сирию и пополнить ряды боевиков ИГ.

Перед отъездом из Конфедерации обвиняемые общались с радикализованными лицами и прониклись идеологией ИГ. Они прошли физическую подготовку в Швейцарии и Франции вместе с несколькими единомышленниками. В Турции они пользовались поддержкой ИГ: представители террористической организации давали им советы и предоставили помещение для проживания. Позднее швейцарцы познакомились с проводником и получили поддельные документы.

Подсудимых обвиняют также в оказании ИГ финансовой поддержки во время их пребывания в Турции. Со временем обладатель швейцарско-тунисского гражданства получил разрешение от посредников ИГ пройти на территорию, подконтрольную террористам. В конце концов, турецкие правоохранители задержали швейцарцев и выслали в Конфедерацию, их арестовали в Цюрихском аэропорту сразу по прибытии.

Швейцарца, завербовавшего своего друга, обвиняют также в том, что под его влиянием идеологией ИГ проникся еще один мужчина – гражданин Франции и Туниса. Расследование MPC в отношении последнего в настоящее время приостановлено, его выслали во Францию в конце 2017 года.

Сегодня прокуратура Конфедерации ведет около 70-ти расследований в отношении лиц, подозреваемых в ведении пропаганды и вербовке сторонников террористических организаций, а также финансировании боевиков. Кроме того, дела заведены на джихадистов, многие из которых вернулись в Швейцарию. Например, в апреле этого года прокуратура представила обвинительное заключение против живущего в Тургау выходца из Ирака, нарушившего федеральный закон о запрете в Конфедерации организаций «Аль-Каида» и «Исламское государство». За нарушение этого закона – пропаганду, вербовку, предоставление материальных ресурсов и т.д. – полагается лишение свободы на срок до пяти лет или денежный штраф. В рамках расследования была обнаружена созданная жителем Тургау международная сеть агентов, находящихся в Швейцарии, Сирии, Ираке, Турции, Ливане, и Финляндии. На сайте прокуратуры подчеркивается, что подсудимый получил указания ИГ подготовить покушения в Швейцарии, однако в ходе расследования не было найдено доказательств того, что в стране могли быть в скором времени совершены теракты. Сторонник ИГ оказывал финансовую поддержку «Исламскому государству» и помог нескольким завербованным тайно уехать на территорию ИГ.

На сайте ООН отмечается, что «пандемия COVID-19 выявила острые проблемы, в том числе опасность новых форм терроризма, а также породила социальные и экономические потрясения, которые могут привести к радикализации отчаявшихся людей, особенно молодежи, и подтолкнуть их к экстремизму». Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, открывая 6 июля Неделю борьбы с терроризмом, сказал, что ИГ и подобные организации стремятся использовать разногласия, сбои в управлении и лишения людей для достижения своих целей. Глава ООН добавил, что терроризм, как и вирус, не признает границ стран, и потому его можно победить только коллективными усилиями.

 

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