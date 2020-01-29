Автор: Лейла Бабаева, Берн-Невшатель-Морж, 29. 01. 2020. Просмотров: 83
281 – именно столько медучреждений было в Конфедерации в 2017 году, согласно отчету министерства здравоохранения (OFSP) «Основная информация о швейцарских больницах». Эксперты считают, что некоторые из них можно закрыть, но такой шаг вряд ли обрадует население, так как пациентам нравится, когда медучреждение расположено на разумном расстоянии от их дома. Кроме того, из-за старения населения к врачам обращаются все больше больных.
Всего в больницах страны доступно 38 157 койко-мест, из них 13 795 – в специализированных клиниках. В интервью телерадиокомпании RTS экс-председатель административного совета госпиталя Невшателя Полин де Вос Боле отметила, что это много для такой страны, как Швейцария. С ней можно не согласиться, но стоит учитывать и то, что траты на медучреждения в Конфедерации составляют около 60 млрд франков в год. Мы писали о том, что в Швейцарии не первый год идут дебаты о том, как сократить расходы на здравоохранение, а сегодня некоторые специалисты полагают, что в стране следует закрыть каждую десятую больницу.
По словам директора профсоюза швейцарских медучреждений H+ Анн-Женевьев Бутикофер, речь идет не о том, сколько клиник и госпиталей действительно нужны, а о том, чтобы выяснить, какое их количество будет достаточным, чтобы обеспечить соответствующее обслуживание населения. Половина швейцарцев, опрошенных специалистами H+, отметили, что хотят иметь возможность добраться до медучреждения за четверть часа, если понадобится срочная медицинская помощь.
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Коронавирус: меры защиты и риски для ШвейцарииШвейцарский минздрав (OFSP) готовится к разным сценариям распространения нового типа коронавируса и вводит предупреждающие меры.
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