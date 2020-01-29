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среда, 29 января 2020 года   

Швейцария может закрыть часть больниц|La Suisse peut fermer une partie de ses hôpitaux

Автор: Лейла Бабаева, Берн-Невшатель-Морж, 29. 01. 2020. Просмотров: 83

(© pixabay.com)

Некоторые швейцарские эксперты полагают, что в стране следует сократить число клиник и госпиталей. По их мнению, это позволит уменьшить расходы в сфере здравоохранения.|
Certains experts suisses disent que le nombre d'hôpitaux dans le pays devrait être réduit, ce qui réduira le coût des soins de santé.

281 – именно столько медучреждений было в Конфедерации в 2017 году, согласно отчету министерства здравоохранения (OFSP) «Основная информация о швейцарских больницах». Эксперты считают, что некоторые из них можно закрыть, но такой шаг вряд ли обрадует население, так как пациентам нравится, когда медучреждение расположено на разумном расстоянии от их дома. Кроме того, из-за старения населения к врачам обращаются все больше больных.

Всего в больницах страны доступно 38 157 койко-мест, из них 13 795 – в специализированных клиниках. В интервью телерадиокомпании RTS экс-председатель административного совета госпиталя Невшателя Полин де Вос Боле отметила, что это много для такой страны, как Швейцария. С ней можно не согласиться, но стоит учитывать и то, что траты на медучреждения в Конфедерации составляют около 60 млрд франков в год. Мы писали о том, что в Швейцарии не первый год идут дебаты о том, как сократить расходы на здравоохранение, а сегодня некоторые специалисты полагают, что в стране следует закрыть каждую десятую больницу.

По словам директора профсоюза швейцарских медучреждений H+ Анн-Женевьев Бутикофер, речь идет не о том, сколько клиник и госпиталей действительно нужны, а о том, чтобы выяснить, какое их количество будет достаточным, чтобы обеспечить соответствующее обслуживание населения. Половина швейцарцев, опрошенных специалистами H+, отметили, что хотят иметь возможность добраться до медучреждения за четверть часа, если понадобится срочная медицинская помощь.

Директор объединения больниц Ensemble hospitalier de la Côte Микаэль де Рам подчеркнул, что медучреждение имеет право на существование, если оно обслуживает много пациентов. Именно это можно сказать о госпитале города Морж, кроме того, во многих случаях лечение здесь обходится дешевле, чем в университетском госпитале, добавил эксперт.

В конечном итоге последнее слово в споре о возможном закрытии клиник останется за кантонами, поскольку именно они отвечают за работу больниц на своей территории. Глава департамента здравоохранения Невшателя Лоран Курт пояснил, что не все вопросы можно решить, находясь в Берне. Политик добавил, что в будущем госпитали могли бы стать центрами, в которых будут работать больше разных специалистов, чем сегодня.

 

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