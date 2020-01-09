Мы писали о том, что в 2014-м 53,4% населения сказали «нет» приобретению 22 истребителей Gripen производства шведского концерна Saab: создание для этой цели специального фонда на сумму более 3,1 млрд франков показалось швейцарцам неоправданным расточительством. Парламент поддержал идею приобретения в 2013 году, но левые партии и активисты организации «За Швейцарию без армии» (GSsA) в рекордно короткий срок собрали подписи для вынесения вопроса на всенародное голосование. После референдума, который полностью не исключал возможности покупки истребителей, министерство обороны сообщило, что контракт не будет подписан в ближайшее время, учитывая отрицательное отношение населения.



20 декабря прошлого года парламент Швейцарии утвердил постановление о планировании, связанном с приобретением военных самолетов, в котором отмечается, что выделенная на покупку сумма не должна превышать выделить 6 млрд франков. Введение новых самолетов в эксплуатацию следует осуществить до конца 2030 года.



Сегодня Социалистическая партия (PS), Партия зеленых и GSsA собирают подписи для нового всенародного голосования, о чем сообщили на своих веб-сайтах. В коммюнике PS подчеркивается, что 6 млрд франков – слишком большая сумма, можно ограничиться покупкой более простых моделей и сэкономить деньги налогоплательщиков. На сайте зеленых отмечается, что 6 млрд лучше потратить на защиту природы, а не на военные самолеты. Тем не менее, сегодняшняя ситуация отличается от той, которая сложилась в 2014 году. Что изменилось?



В прошлый раз предполагалось приобретение аппаратов модели Gripen E, находившейся на стадии разработки, что вызвало критику и недоверие. Удивились даже служащие военно-воздушных сил, не понимая, зачем покупать именно шведские самолеты, если другие модели получили более высокие оценки во время испытаний, пишет газета Tribune de Genève.



В этом году, предположительно в сентябре, швейцарцы будут голосовать не за или против конкретной модели, а лишь скажут «да» или «нет» расходам на сумму 6 млрд франков. Правительство выберет конкретный аппарат после референдума, основываясь на результатах оценки, проведенной федеральной службой оборонных закупок armasuisse. Добавим, что в любом случае Конфедерация не будет приобретать шведские Gripen, а выберет одну из следующих моделей: истребитель-бомбардировщик F-35 компании Lockheed Martin, F/A-18 Super Hornet производства Boeing, многоцелевой истребитель Eurofighter от Airbus или Rafale, выпускаемый фирмой Dassault.





Сегодня кресло министра обороны занимает уже не Ули Маурер, а Виола Амхерд, которая делает ставку на прозрачность закупок для армии. Кроме того, по ее просьбе швейцарский астронавт Клод Николье представил свое заключение касательно доклада экспертов «Будущее противовоздушной обороны», рекомендуя реализовать одно из предложенных в нем решений: заменить старые самолеты на современные и обновить систему ПВО «земля-воздух».Если в 2014 году речь шла о том, что истребители Gripen придут на смену старым F-5 Tiger, а истребители-бомбардировщики F/A-18 будут заменены позднее, то к настоящему времени обе состоящие на вооружении модели устарели еще больше: F-5 Tiger, например, пригодны для патрулирования воздушного пространства только днем и в условиях хорошей видимости, отмечается на сайте DDPS. Прислушается ли население к аргументам министерства обороны или его оппонентов, станет ясно после референдума, если левые партии сумеют собрать необходимые для его проведения подписи.