Подписка на е-рассылку Печатное издание

четверг, 9 января 2020 года   

Так купит ли Швейцария самолеты?|La Suisse, va-t-elle acheter des avions pour finir?

Автор: Лейла Бабаева, Берн, 9. 01. 2020. Просмотров: 17

Один из F/A-18, состоящих на вооружении в Швейцарии (© rts.ch)

Сага об истребителях, которые министерство обороны Конфедерации (DDPS) давно планирует приобрести на замену старым, продолжается. На референдуме в мае 2014 года швейцарцы отклонили проект покупки военных самолетов, в 2020-м не исключено проведение еще одного голосования на эту тему.|
La saga des avions de chasse, que le ministère de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) envisage d'acquérir depuis longtemps pour remplacer les anciens, se poursuit. Lors du référendum en mai 2014, les Suisses ont rejeté l'achat d'avions militaires, cette année il est possible qu'un nouveau vote ait lieu à ce sujet.

Мы писали о том, что в 2014-м 53,4% населения сказали «нет» приобретению 22 истребителей Gripen производства шведского концерна Saab: создание для этой цели специального фонда на сумму более 3,1 млрд франков показалось швейцарцам неоправданным расточительством. Парламент поддержал идею приобретения в 2013 году, но левые партии и активисты организации «За Швейцарию без армии» (GSsA) в рекордно короткий срок собрали подписи для вынесения вопроса на всенародное голосование. После референдума, который полностью не исключал возможности покупки истребителей, министерство обороны сообщило, что контракт не будет подписан в ближайшее время, учитывая отрицательное отношение населения.

20 декабря прошлого года парламент Швейцарии утвердил постановление о планировании, связанном с приобретением военных самолетов, в котором отмечается, что выделенная на покупку сумма не должна превышать выделить 6 млрд франков. Введение новых самолетов в эксплуатацию следует осуществить до конца 2030 года.

Сегодня Социалистическая партия (PS), Партия зеленых и GSsA собирают подписи для нового всенародного голосования, о чем сообщили на своих веб-сайтах. В коммюнике PS подчеркивается, что 6 млрд франков – слишком большая сумма, можно ограничиться покупкой более простых моделей и сэкономить деньги налогоплательщиков. На сайте зеленых отмечается, что 6 млрд лучше потратить на защиту природы, а не на военные самолеты. Тем не менее, сегодняшняя ситуация отличается от той, которая сложилась в 2014 году. Что изменилось?

В прошлый раз предполагалось приобретение аппаратов модели Gripen E, находившейся на стадии разработки, что вызвало критику и недоверие. Удивились даже служащие военно-воздушных сил, не понимая, зачем покупать именно шведские самолеты, если другие модели получили более высокие оценки во время испытаний, пишет газета Tribune de Genève.

В этом году, предположительно в сентябре, швейцарцы будут голосовать не за или против конкретной модели, а лишь скажут «да» или «нет» расходам на сумму 6 млрд франков. Правительство выберет конкретный аппарат после референдума, основываясь на результатах оценки, проведенной федеральной службой оборонных закупок armasuisse. Добавим, что в любом случае Конфедерация не будет приобретать шведские Gripen, а выберет одну из следующих моделей: истребитель-бомбардировщик F-35 компании Lockheed Martin, F/A-18 Super Hornet производства Boeing, многоцелевой истребитель Eurofighter от Airbus или Rafale, выпускаемый фирмой Dassault.

Сегодня кресло министра обороны занимает уже не Ули Маурер, а Виола Амхерд, которая делает ставку на прозрачность закупок для армии. Кроме того, по ее просьбе швейцарский астронавт Клод Николье представил свое заключение касательно доклада экспертов «Будущее противовоздушной обороны», рекомендуя реализовать одно из предложенных в нем решений: заменить старые самолеты на современные и обновить систему ПВО «земля-воздух».

Если в 2014 году речь шла о том, что истребители Gripen придут на смену старым F-5 Tiger, а истребители-бомбардировщики F/A-18 будут заменены позднее, то к настоящему времени обе состоящие на вооружении модели устарели еще больше: F-5 Tiger, например, пригодны для патрулирования воздушного пространства только днем и в условиях хорошей видимости, отмечается на сайте DDPS. Прислушается ли население к аргументам министерства обороны или его оппонентов, станет ясно после референдума, если левые партии сумеют собрать необходимые для его проведения подписи.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.03
CHF-EUR 0.92
CHF-RUB 63.9

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Швейцария обвиняет двух граждан Украины в отмывании денег

 Генеральная прокуратура Конфедерации (MPC) подала в Федеральный уголовный суд обвинительное заключение в отношении бывшего депутата Верховной рады Украины Николая Мартыненко и еще одного гражданина Украины. Их обвиняют в отмывании через швейцарский финансовый центр около 2,8 млн евро.

Всего просмотров: 1,256

В 2020 год с новыми законами: иные налоги, осторожные банкиры и политкорректная армия

 Как обычно, 1 января наступившего года вступили в силу многочисленные новые законодательные акты как на федеральном, так и на кантональных и муниципальных уровнях.

Всего просмотров: 798

Федеральный септет

 Федеральная канцелярия опубликовала официальную фотографию членов правительства 2020 года, на которой федеральные советники и канцлер Конфедерации представлены как музыкальный ансамбль.

Всего просмотров: 504
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Можно ли пить алкоголь во время беременности?

 Согласно результатам исследования клиники акушерства Цюрихского университетского госпиталя, 40% беременных женщин пьют алкоголь. Врачи бьют тревогу и напоминают, что употребление спиртных напитков во время беременности может вызвать необратимые нарушения развития у ребенка.

Всего просмотров: 38,223

Георгий Орлов, непримиримый враг хамства и мерзости

 В конце прошлого года в издательстве «Посев» был опубликован «Дневник добровольца», который молодой офицер Белой армии Георгий Орлов вел каждый день на протяжении трех лет Гражданской войны, с 1918 по 1921 годы. О его судьбе Нашей Газете рассказал его проживающий в Берне сын – Вадим Орлов.

Всего просмотров: 332

Новый 2020 год – високосный и кусачий

 Наше традиционное обращение к читателям – нашим верным спутниками в нелегкие для независимого издания времена.

Всего просмотров: 971
© 2019 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top