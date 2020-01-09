Автор: Лейла Бабаева, Берн, 9. 01. 2020. Просмотров: 17
Мы писали о том, что в 2014-м 53,4% населения сказали «нет» приобретению 22 истребителей Gripen производства шведского концерна Saab: создание для этой цели специального фонда на сумму более 3,1 млрд франков показалось швейцарцам неоправданным расточительством. Парламент поддержал идею приобретения в 2013 году, но левые партии и активисты организации «За Швейцарию без армии» (GSsA) в рекордно короткий срок собрали подписи для вынесения вопроса на всенародное голосование. После референдума, который полностью не исключал возможности покупки истребителей, министерство обороны сообщило, что контракт не будет подписан в ближайшее время, учитывая отрицательное отношение населения.
20 декабря прошлого года парламент Швейцарии утвердил постановление о планировании, связанном с приобретением военных самолетов, в котором отмечается, что выделенная на покупку сумма не должна превышать выделить 6 млрд франков. Введение новых самолетов в эксплуатацию следует осуществить до конца 2030 года.
Сегодня Социалистическая партия (PS), Партия зеленых и GSsA собирают подписи для нового всенародного голосования, о чем сообщили на своих веб-сайтах. В коммюнике PS подчеркивается, что 6 млрд франков – слишком большая сумма, можно ограничиться покупкой более простых моделей и сэкономить деньги налогоплательщиков. На сайте зеленых отмечается, что 6 млрд лучше потратить на защиту природы, а не на военные самолеты. Тем не менее, сегодняшняя ситуация отличается от той, которая сложилась в 2014 году. Что изменилось?
В прошлый раз предполагалось приобретение аппаратов модели Gripen E, находившейся на стадии разработки, что вызвало критику и недоверие. Удивились даже служащие военно-воздушных сил, не понимая, зачем покупать именно шведские самолеты, если другие модели получили более высокие оценки во время испытаний, пишет газета Tribune de Genève.
В этом году, предположительно в сентябре, швейцарцы будут голосовать не за или против конкретной модели, а лишь скажут «да» или «нет» расходам на сумму 6 млрд франков. Правительство выберет конкретный аппарат после референдума, основываясь на результатах оценки, проведенной федеральной службой оборонных закупок armasuisse. Добавим, что в любом случае Конфедерация не будет приобретать шведские Gripen, а выберет одну из следующих моделей: истребитель-бомбардировщик F-35 компании Lockheed Martin, F/A-18 Super Hornet производства Boeing, многоцелевой истребитель Eurofighter от Airbus или Rafale, выпускаемый фирмой Dassault.
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