На десерт принято оставлять что-то приятное, однако члены швейцарского правительства посвятили свой последний рабочий день одному из самых острых и болезненных вопросов: вопросу реэкспорта оружия в Украину. На этот раз им нужно было рассмотреть запрос, поданный 27 апреля 2023 года швейцарским аэрокосмическим и оборонным холдингом Ruag при поддержке правительства Нидерландов. Федеральное предприятие хотело перепродать 96 подержанных танков Леопард 1 А5 своему немецкому производителю, а Гаага предлагала профинансировать операцию. Вопрос для правительства непростой, ведь, как отлично известно нашим читателям, с начала войны в Украине оно придерживается строгой интерпретации принципа нейтралитета, систематически отказывая в экспорте своего оружия в воюющие страны. Решительное «нет» уже получили Германия, Испания и Дания, вызвав откровенное неудовольствие не только перечисленных стран, но и всех западных партнеров Швейцарской Конфедерации, пытающихся оказать на нее давление всеми доступными им способами.

Накануне вчерашнего заседания его исход был непредсказуем даже для завсегдатаев бернских кулуаров, хотя позиции министров, по сути, не изменились: четыре «нет» против трех «да». Однако в данном конкретном случае у представителей меньшинства была небольшая лазейка: дело в том, что эти 96 танков Леопард 1 А5 ни разу не коснулись швейцарской земли. Созданные в Германии, они были куплены итальянской армией, и лишь в 2016 году их перекупил Ruag, надеясь выручить значительные суммы от торговли деталями и запасными частями. Таким образом, если не считать связи с этим федеральным предприятием, единственным акционером которого является Конфедерация, то можно утверждать, что она не имеет отношения к данному виду вооружений.

Ведущую роль при обсуждении этого вопроса играл министр экономики Ги Пармелен, чья партия, Народная партия Швейцарии, категорически против реэкспорта оружия – в этом вопросе она проявляет редкое единодушие с социалистами. Однако в рядах сотрудников руководимого им Государственного секретариата по экономике (SECO) зародилось иное мнение, диктуемое стремлением снизить давление со стороны партнеров и поддержать национальную военную промышленность, опасающуюся, что принципиальность правительства обернется для нее потерей рынков.

Сторонники реэкспорта полагались на юридическое заключение Федерального департамента юстиции и полиции, призванного определить, в какой мере Ruag может считаться государственным предприятием, и надеялись на негативный ответ. Еще во вторник обсуждался даже вариант переноса обсуждения на осень. Но этого не произошло, обсуждение состоялось, просьба Ruag была отклонена.

Федеральный совет пришел к заключению, что продажа 96 танков противоречит действующему законодательству: она нарушила бы закон об оружии и повлекла бы за собой изменения в политике нейтралитета Швейцарии.

Перед лицом несгибаемости правительства парламент перехватил инициативу: обсуждалось несколько предложений, одно из них имело успех. Суть его в том, что реэкспорт оружия в воюющую страну может быть возможен, если речь идет о праве этой страны на самозащиту, и в случае признания нарушения международного права Советом безопасности ООН или двумя третями Генеральной ассамблеи ООН – как вы помните, такой сценарий обсуждался еще в марте этого года. При этом страны-покупатели должны будут все же «дать подписку» об отказе от реэкспорта в течение пяти лет. Насколько нам известно, текст соответствующего закона уже разрабатывается, так что мы обязательно вернемся к этому вопросу.