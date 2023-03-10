Наши постоянные читатели в курсе всех этапов этого, действительно, сложного для традиционно нейтральной страны вопроса. В последний раз мы касались его в понедельник, в материале «Опьянение войной», выразив надежду на решение парламента, весенняя сессия которого как раз началась. Обсуждение, действительно, состоялось, и уже 7 марта появилось первое официальное коммюнике, касающееся экспорта швейцарских товаров военного назначения в 2022 году в целом. Из него мы узнали, что в прошлом году швейцарские предприятия, с разрешения Государственного секретариата по экономике (SECO), экспортировали такой продукции в 60 стран на общую сумму 955 млн. франков. Это означает рост на 29% (+212,2 млн) по сравнению с предыдущим годом, при этом внушительная цифра отражает лишь 0,25% всего швейцарского экспорта, выросшего, в свою очередь, на 10%. Названы также пять главных импортеров швейцарского оружия: Катар (на сумму 213,4 млн), Дания (136,2 млн), Германия (131,7 млн), Саудовская Аравия (111,1 млн) и США (61,5 млн).

В конце коммюнике особо выделены два параграфа, касающиеся «экспорта вооружений в контексте конфликта в Украине». Приводим их полностью: «С момента аннексии Крыма Россией в 2014 году, в том, что касается отношений между Россией и Украиной, Швейцария применяет право нейтралитета, часть обычного международного права. Это право продолжает применяться во время нынешней военной агрессии России против Украины.

В соответствии с принципом равенства режимов, зафиксированном в праве нейтралитета, Швейцария не может согласиться на просьбы о передаче товаров военного назначения швейцарского производства Украине, пока эта страна участвует в международном вооруженном конфликте. Более того, критерии на разрешение экспорта вооружений, ужесточенные парламентом в 2021 году, исключают поставки товаров военного назначения в страны, участвующие в международном вооруженном конфликте».

Казалось бы, решительное нет. Однако на следующий день, 8 марта, комиссия по вопросам политики безопасности Национального совета обсуждала парламентский запрос, направленный депутатами от Социалистической партии, Центра, партии «Зеленых» и Зеленых либералов и требующий внесения изменений в Закон об оружии, а точнее в статью 18 этого закона с тем, чтобы предусмотреть некоторые исключения из правил. В ходе бурных прений ситуацию доходчиво суммировал депутат от группы Зеленых либералов (кантон Во) Франсуа Пуанте, напомнивший, что еще 24 января этот запрос был поддержан 14 голосами против 11, и сказавший: «Цель этого запроса – дать Федеральному совету юридическую базу для разрешения, по требованию, реэкспорта оружия в страну, защищающуюся от грубого нарушения международного права. Очевидно, что эта дискуссия спровоцирована ситуацией в Украине. Очевидно также, что течение нашего демократического процесса таково, что мы не дойдем до конца в рассмотрении этого запроса – я искренне на это надеюсь – до окончания войны».

Предложенные «исключения из правил» сформулировал в своем выступлении на заседании комиссии министр экономики Ги Пармелен. Первое предполагает возможность для Федерального совета отойти от принципа запрета реэкспорта швейцарского оружия в случае, если Совет безопасности ООН примет резолюцию, четко заявляющую, что данная конкретная война отменяет запрет на применение силы, и если это не будет противоречить интересам швейцарской внешней политики. Второй вариант – предоставление Федеральному совету такой возможности, если соответствующее решение примет Генеральная ассамблея ООН, не менее чем 2/3 голосов. Ги Пармелен предупредил своих коллег, что, в случае принятия второго варианта оговорки, Швейцария нарушит принцип равенства режимов, а значит, свои обязательства, вытекающие из права нейтралитета. «Я отлично понимаю запрос и идею, которая состоит в том, чтобы использовать Генеральную ассамблею ООН в каком-то смысле как источник легитимности. Я понимаю, что на первый взгляд эта идея кажется привлекательной. Важно отдавать себе отчет в том, что, приняв этот запрос, Швейцария даст сигнал о том, что, в принципе, она готова нарушить право нейтралитета. За отсутствием альтернативы Совет Безопасности ООН является сегодня единственным органом, способным принимать юридически обязывающие решения в области мира и безопасности для международного сообщества. Выход на случай блокировки Совета Безопасности ООН должен быть разработан международным сообществом в консенсуальной манере, чтобы Швейцария сохранила свой статус нейтральной державы в соответствии с правом нейтралитета. Наша страна не может продвигаться вслепую», - разъяснил федеральный советник.

Чтобы вы оценили накал страстей, приведем и реакцию на выступление Ги Пармелена со стороны национальной советницы от группы Зеленых (Женева) Стефании Прециозо Бату: «Господин федеральный советник! Вы много говорите о нейтралитете. А я хотела бы поговорить с Вами о практике за пресловутым нейтралитетом, о практике поставок оружия в страны с авторитарным режимом, использующим его против собственного населения. Я бы также хотела поговорить, в частности, о политике (Замечание председателя: Вопрос!) (Гул в зале) экспорта товаров двойного назначения, которые сегодня напрямую служат России. И еще я хотела бы поговорить о рынке сырья (Замечание председателя: Ваш вопрос, мадам!), в центре которого находится Швейцария и особенно Женева».

Стоит упомянуть, что, согласно еще одному правительственному коммюнике, опубликованному 8 марта, за прошедший год в SECO поступила информация о 72 случаях нарушении Закона об эмбарго, связанных с конфликтом в Украине.

Однако вернемся к Закону об оружии. По завершении дебатов в Национальном совете, его члены сказали «да» первому варианту оговорки (96 голосов против 96) и «нет» второму – 117 голосов против 78. Решающее слово будет за Федеральным советом. Но уже понятно, что пока Россия является членом Совета Безопасности и обладает правом вето, резолюция ООН, противоречащая ее интересам, не пройдет. В итоге ситуация остается деликатной, а позиция Швейцарии – противоречивой. Возможен ли компромисс? Одно из обсуждаемых предложений – редкий пример договоренности между Социалистической партией и Либерально-республиканской. Его суть – в ограничении запрета на реэкспорт оружия в течение пяти лет после его приобретения, при этом решения ООН останутся необходимыми условиями.

Мы будем и дальше следить за ситуацией и держать вас в курсе событий.