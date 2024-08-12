Автор: Надежда Сикорская, Женева-Берн, 12.08.2024.
Некоторые действия Конфедерации на международной сцене продолжают удивлять. С одной стороны, она не принимает на веру результаты административного расследования ООН по поводу БАПОР, а с другой – дистанцируется от новой мирной инициативе по Украине.|
Certaines actions de la Suisse sur la scène internationale surprennent. D’un part, elle ne croit pas sur parole les résultats d’investigation, menée par le Bureau des services de contrôle interne de l’ONU sur l’UNRWA, et de l’autre – se distancie du nouveau plan de la paix pour l’Ukraine.
Наши постоянные читатели помнят сагу о БАПОРе, или UNRWA, агентстве ООН по делам палестинских беженцев, и, надеемся, разделили наше возмущение тем фактом, что именно глава этой организации, швейцарец Филипп Лаззарини, был приглашен в качестве почетного гостя торжеств по случаю Национального дня 1 августа в Лозанну. Возмущение наше было вызвано еще и тем, что на тот момент деятельность БАПОР находилась в фокусе расследования.
Кинофестиваль в Локарно 2024С 7 по 17 августа швейцарский город на берегу озера Маджоре превратится в мировую столицу кинематографа.
Прощай, банковская тайна?Cоциалистическая партия Швейцарии требует полной отмены банковской тайны для граждан страны ради спасения федеральной казны.
Hermès: как заработать 7,5 миллиардов и потерять двенадцать?Недавно в Париже стали известны результаты люксовой индустрии за первое полугодие 2024 году: всех удивил ошеломительный успех французского бренда, присутствие которого становится все заметнее в Швейцарии. И тоже ошеломляет, причем по разным причинам.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
Швейцария ООН не верит?Некоторые действия Конфедерации на международной сцене продолжают удивлять. С одной стороны, она не принимает на веру результаты административного расследования ООН по поводу БАПОР, а с другой – дистанцируется от новой мирной инициативе по Украине.
9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.
Добавить комментарий