Швейцария ООН не верит? |La Suisse, avec et sans l’ONU

Наши постоянные читатели помнят сагу о БАПОРе, или UNRWA, агентстве ООН по делам палестинских беженцев, и, надеемся, разделили наше возмущение тем фактом, что именно глава этой организации, швейцарец Филипп Лаззарини, был приглашен в качестве почетного гостя торжеств по случаю Национального дня 1 августа в Лозанну. Возмущение наше было вызвано еще и тем, что на тот момент деятельность БАПОР находилась в фокусе расследования.