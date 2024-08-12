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понедельник, 12 августа 2024 года   

Швейцария ООН не верит? |La Suisse, avec et sans l’ONU

Автор: , Женева-Берн, .

(Admin.ch)

Некоторые действия Конфедерации на международной сцене продолжают удивлять. С одной стороны, она не принимает на веру результаты административного расследования ООН по поводу БАПОР, а с другой – дистанцируется от новой мирной инициативе по Украине.

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Certaines actions de la Suisse sur la scène internationale surprennent. D’un part, elle ne croit pas sur parole les résultats d’investigation, menée par le Bureau des services de contrôle interne de l’ONU sur l’UNRWA, et de l’autre – se distancie du nouveau plan de la paix pour l’Ukraine.

Наши постоянные читатели помнят сагу о БАПОРе, или UNRWA, агентстве ООН по делам палестинских беженцев, и, надеемся, разделили наше возмущение тем фактом, что именно глава этой организации, швейцарец Филипп Лаззарини, был приглашен в качестве почетного гостя торжеств по случаю Национального дня 1 августа в Лозанну.  Возмущение наше было вызвано еще и тем, что на тот момент деятельность БАПОР находилась в фокусе расследования.

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война в Украине
ХАМАС
БАТОР
внешняя политика Швейцарии
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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Швейцария ООН не верит?

 Некоторые действия Конфедерации на международной сцене продолжают удивлять. С одной стороны, она не принимает на веру результаты административного расследования ООН по поводу БАПОР, а с другой – дистанцируется от новой мирной инициативе по Украине.

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