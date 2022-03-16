«В Швейцарии участились случаи проявления русофобии», предостерегали на прошлой неделе многие швейцарские издания. Так ли это? Даже если воздержаться от обобщений на основе отдельных, изолированных случаев, совершенно очевидно, что вот уже больше двух недель быть русским на западе не то же самое, что раньше. Вокруг нас, в Швейцарии, мы уже слышим «русские», «украинцы», словно эти нации – футбольные команды. Словно можно ассимилировать народ с режимом. Следуя этой логике, следует ли заключить, что все советские люди были сталинистами? Так могут рассуждать лишь те, кто не понимают, какое давление оказывает на своих граждан режим террора.

Надо понимать, что сопротивление принимает сегодня в России совершенно невероятные формы. Фотография этой пожилой женщины в московском метро превратилось в мем (единицу значимой для культуры информации – Н.С.): преисполненное достоинства волевое лицо, яркий синий платок, а поверх него – желтый. С тех пор как многие СМИ закрылись, жители Российской Федерации ищут новые, немые слова. Слова цвета – жители городов одеваются в сине-желтые цвета. Россияне демонстративно превращаются в украинские флаги. Такого поворота власть не предвидела, принимая новый закон о наказании до 15 лет тюремного заключения за распространение «fake news», иными словами, любой информации, противоречащей официальной трактовке фактов. До предписаний насчет одежды пока не дошло.

Повсюду словесная война вызывает возмущение в то время, как в Восточной Европе взрываются бомбы. К ужасу от военной атаки на Украину добавляется ужас от вынужденного молчания в России.

Принятый в России закон о «распространении ложной информации» – кульминация масштабной операции по введению государственной цензуры. Информационные каналы закрываются один за другим: независимые российские СМИ, иностранные СМИ, Facebook и Instagram… Скоро вообще станет непонятно, как общаться.

Украина – Россия. Можно ли сравнивать два эти образования: новое государство и древнее? Украина – современное государство со своими меньшинствами, своей культурой и своими призраками прошлого. Природа ее государственности нам понятна. Страна же, ее атаковавшая, ведет себя не как нация, а как империя. Внутри этой империи существуют народы, ощущающие общую идентичность. Речь идет, например, о чеченцах, татарах, якутах и, в какой-то степени, жителях Сибири. Тем более, что представители этих народностей были массово депортированы или репрессированы в 20 веке. При этом все они получили поощрение к относительной автономии: в 1990 году, когда советское государство зашаталось, Борис Ельцин сказал народам России «берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить». После этого мы наблюдали расцвет различных институтов, возрождение языков, обновление школьных программ, но одновременно с этим – развитие националистических антирусских и антиколониальных настроений.

Возвращение назад сейчас жесткое. Радикальное. И движение это родилось не вчера. Его невозможно отделить от мирового геополитическое контекста и новых амбиций НАТО. Допустим. Но поздно говорить об ошибках прошлого. Украина в огне. Нужно сделать все для спасения жизней.

Путин – дитя холодной войны. Его заветная мечта – выиграть войну за мировое влияние в качестве представителя великой державы. Но кажется, что вдохновляют его Иван Грозный и Сталин – оба страдали параноидальным психозом, олицетворением которого были политическая полиция и террор. Общество же видится ему в виде пирамиды, как восточному тирану.

Современная история пишется человеком из прошлого, взгляд которого обращен в прошлое. Но важно понимать, что и гражданское общество России, и народы, движимые собственными целями в рамках империи, реально существуют, они развивались в течение первых двадцати лет после распада СССР. Напряжение между центробежными устремлениями регионов и центростремительной силой центральной власти, боящейся потерять колониальное могущество, не ослабевало. Украина – это не Афганистан и не Чечня, но в воздухе висит ужас, и бомбы, падающие с неба, могут не заметить разницу.

Тем временем многие члены гражданского общества, наподобие пожилой женщины в московском метро, осмеливаются одеваться в сине-желтые цвета.

Об авторах: Софи Перреле, Женевьева Пирон и Жиль Зильберштейн – авторы инициативы «Россия-Украина: Голоса гражданского общества».