Подписка на е-рассылку Печатное издание

пятница, 10 сентября 2021 года   

Романдия борется с рекламой|La Romandie se bat contre la publicité

Автор: Заррина Салимова, Женева-Невшатель, 10. 09. 2021.

Фото: Pawel Czerwinski, Unsplash

Некоторые кантоны Западной Швейцарии объявили войну рекламным щитам: если власти Невшателя хотят запретить только сексистскую рекламу, то в Женеве и вовсе не против избавиться от любых объявлений.

|

Certains cantons de Suisse occidentale ont déclaré la guerre aux panneaux d'affichage. Alors que les autorités neuchâteloises ne veulent interdire que les affiches sexistes, celles de Genève ne sont pas opposées à la suppression de toute publicité.

Мало что еще так уродует облик городов, как многочисленные рекламные плакаты, появляющиеся в самых неожиданных местах и навязчиво предлагающие приобрести буквально все – от услуг до разнообразных предметов. Швейцарские муниципалитеты относятся к рекламе по-разному. Бернский вокзал, например, не так давно обзавелся рекламными жидкокристаллическими экранами, и теперь по пути на платформу пассажиров сопровождает ряд огромных щитов с ежесекундно меняющимися картинками, от мельтешения которых моментально возникает мигрень.

По другую сторону «Рештиграбен», в Женеве, билбордов тоже достаточно, но, возможно, это в скором времени изменится – город Кальвина может стать полностью свободным от коммерческой рекламы. На этой неделе муниципальный совет одобрил инициативу «Ноль рекламы», которая была выдвинута четыре года назад. Улицы Женевы могут «очиститься» от коммерческой рекламы в 2025 году, анонсы культурных событий и мероприятий останутся. Цель – сохранить качество ландшафта и облегчить передвижение, особенно для людей с ограниченными возможностями. Добавим, что реклама приносит городу более четырех миллионов франков в год.

Населению Женевы, вероятно, не будет предложено проголосовать по этому поводу, поскольку, как уточняет RTS, законодательная специфика предусматривает, что инициатива выносится на голосование только в том случае, если она отклонена городским советом. Однако теперь городская исполнительная власть должна в течение ближайших трех месяцев разработать постановление о внедрении – и это постановление может быть оспорено на референдуме.

В то же время Невшатель решил пойти менее радикальным путем, предпочитая не отказываться от рекламы совсем, но запретив в общественных местах и на частной собственности, видимой из общественных мест, использование сексистcких образов. С таким предложением выступили социалисты и группа VertPOP, представители которых разделяют мнение о том, что реклама может распространять стереотипы и унизительные ценности, а запрет на сексистскую рекламу станет одной из мер на пути к равенству. Совет кантона поддержал эту инициативу: в случае неоднозначных ситуаций будет создана консультативная комиссия, которая вынесет свое заключение. Против, впрочем, выступили правые, считая, что реклама может оскорбить одного человека, но не произвести такого же эффекта на другого.

Добавим, что подобные правила уже действуют в кантонах Во и Базель-городской. Водуазские власти, в частности, ввели запрет на унизительное содержание, использование сексуальных стереотипов, ставящих под сомнение гендерное равенство, и отсутствие естественной связи между тем, как изображен человек, и рекламируемым товаром. В настоящее время на федеральном уровне нет правовой основы для подобных решений, но на кантональном уровне есть возможность для действий. В частности, необходимо провести обсуждение с коммунами, поскольку рекламные щиты очень часто находятся на их территории.

Под запрет в Невшателе попадут и плакаты, посвященные мелким потребительским кредитам. Депутаты одобрили предложение социалистов, призывающих к эффективной профилактике возникновения долгов путем запрета рекламы малых займов. «Небольшие кредиты часто становятся отправной точкой для нисходящей спирали в чрезмерную задолженность с необходимостью выплачивать проценты в размере 10 или 12%», - отметил в комментарии RTS социалист Джонатан Гретилла, считающий, что коронакризис только увеличил этот риск. Контракты, заключаемые между муниципалитетами и компаниями по производству рекламных щитов, должны содержать пункт, запрещающий этот вид рекламы в общественных местах. Проблема для Невшателя чрезвычайно актуальна: это второй после Женевы кантон с самым высоким уровнем взыскания долгов и первый – по уровню чрезмерной задолженности.

А что думают наши читатели по поводу подобных инициатив?

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.09
CHF-EUR 0.92
CHF-RUB 79.55

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Встреча с Сашей Филипенко | Rencontre avec Sasha Filipenko
суббота, 18 сентября 2021 года
Фестиваль уличных мультфильмов |
воскресенье, 31 октября 2021 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Готовьте ваши сертификаты

С понедельника, 13 сентября, при входе в рестораны и культурно-развлекательные заведения, а также для участия в проходящих в помещениях мероприятиях необходимо будет предъявлять Covid-сертификат. Эта мера будет действовать до 24 января 2022 года.

Всего просмотров: 1,994

Почта Швейцарии приглашает хакеров

 … чтобы протестировать систему электронного голосования и найти в ней неполадки. За подтвержденные случаи предусмотрено вознаграждение в размере от 100 до 230 000 евро.

Всего просмотров: 1,053

Невероятная судьба Томаса Цурбухена

 Уроженец кантона Берн, в настоящее время руководящий всеми исследовательскими миссиями НАСА, оказался проездом на родине.

Всего просмотров: 1,043
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Мульти-культи Ольги Грязновой, ненемецкой звезды немецкой литературы

 Рожденная в Баку и изначально русскоязычная писательница готовит в Швейцарии свой третий роман на немецком языке.

Всего просмотров: 3,934

Готовьте ваши сертификаты

С понедельника, 13 сентября, при входе в рестораны и культурно-развлекательные заведения, а также для участия в проходящих в помещениях мероприятиях необходимо будет предъявлять Covid-сертификат. Эта мера будет действовать до 24 января 2022 года.

Всего просмотров: 1,994

Covid-19: предъявите ваш сертификат, пожалуйста

 Федеральный совет начал консультации по вопросу расширения сферы действия обязательного сертификата на рестораны, культурно-развлекательные заведения и проходящие в закрытых помещениях мероприятия. Правительство также решило с 1 октября прекратить финансирование тестов, необходимых для получения Covid-сертификата.

Всего просмотров: 2,370
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top