Автор: Заррина Салимова, Женева-Невшатель, 10. 09. 2021.
Некоторые кантоны Западной Швейцарии объявили войну рекламным щитам: если власти Невшателя хотят запретить только сексистскую рекламу, то в Женеве и вовсе не против избавиться от любых объявлений.|
Certains cantons de Suisse occidentale ont déclaré la guerre aux panneaux d'affichage. Alors que les autorités neuchâteloises ne veulent interdire que les affiches sexistes, celles de Genève ne sont pas opposées à la suppression de toute publicité.
Мало что еще так уродует облик городов, как многочисленные рекламные плакаты, появляющиеся в самых неожиданных местах и навязчиво предлагающие приобрести буквально все – от услуг до разнообразных предметов. Швейцарские муниципалитеты относятся к рекламе по-разному. Бернский вокзал, например, не так давно обзавелся рекламными жидкокристаллическими экранами, и теперь по пути на платформу пассажиров сопровождает ряд огромных щитов с ежесекундно меняющимися картинками, от мельтешения которых моментально возникает мигрень.
По другую сторону «Рештиграбен», в Женеве, билбордов тоже достаточно, но, возможно, это в скором времени изменится – город Кальвина может стать полностью свободным от коммерческой рекламы. На этой неделе муниципальный совет одобрил инициативу «Ноль рекламы», которая была выдвинута четыре года назад. Улицы Женевы могут «очиститься» от коммерческой рекламы в 2025 году, анонсы культурных событий и мероприятий останутся. Цель – сохранить качество ландшафта и облегчить передвижение, особенно для людей с ограниченными возможностями. Добавим, что реклама приносит городу более четырех миллионов франков в год.
Населению Женевы, вероятно, не будет предложено проголосовать по этому поводу, поскольку, как уточняет RTS, законодательная специфика предусматривает, что инициатива выносится на голосование только в том случае, если она отклонена городским советом. Однако теперь городская исполнительная власть должна в течение ближайших трех месяцев разработать постановление о внедрении – и это постановление может быть оспорено на референдуме.
Добавим, что подобные правила уже действуют в кантонах Во и Базель-городской. Водуазские власти, в частности, ввели запрет на унизительное содержание, использование сексуальных стереотипов, ставящих под сомнение гендерное равенство, и отсутствие естественной связи между тем, как изображен человек, и рекламируемым товаром. В настоящее время на федеральном уровне нет правовой основы для подобных решений, но на кантональном уровне есть возможность для действий. В частности, необходимо провести обсуждение с коммунами, поскольку рекламные щиты очень часто находятся на их территории.
Под запрет в Невшателе попадут и плакаты, посвященные мелким потребительским кредитам. Депутаты одобрили предложение социалистов, призывающих к эффективной профилактике возникновения долгов путем запрета рекламы малых займов. «Небольшие кредиты часто становятся отправной точкой для нисходящей спирали в чрезмерную задолженность с необходимостью выплачивать проценты в размере 10 или 12%», - отметил в комментарии RTS социалист Джонатан Гретилла, считающий, что коронакризис только увеличил этот риск. Контракты, заключаемые между муниципалитетами и компаниями по производству рекламных щитов, должны содержать пункт, запрещающий этот вид рекламы в общественных местах. Проблема для Невшателя чрезвычайно актуальна: это второй после Женевы кантон с самым высоким уровнем взыскания долгов и первый – по уровню чрезмерной задолженности.
А что думают наши читатели по поводу подобных инициатив?
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