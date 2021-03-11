Родители обязаны содержать совместных детей, а в случае раздельного проживания или развода один супруг должен содержать другого. Три решения ФС (5A_311/2019, 5A_891/2018, 5A_800/2019) в первую очередь касаются метода расчета всех видов алиментов (денежное содержание ребенка, материальная поддержка супруга, содержание после развода). До настоящего времени ФС предоставлял кантональным судам возможность выбирать метод расчета алиментов, результатом такого подхода стала неоднородность практики в Швейцарии. В разных частях страны, даже в пределах одного кантона, использовались неодинаковые методы расчета, что затрудняло работу адвокатов. Кроме того, граждане, которых касались судебные решения, могли оказаться в трудной ситуации при переезде в другой кантон.

Отныне сумма всех выплат в рамках содержания должна будет рассчитываться с учетом прожиточного минимума с распределением излишка средств. Согласно этому методу, сначала рассчитываются доходы родителей (включая детей, при необходимости); затем определяются потребности всех заинтересованных лиц. Если имеющиеся средства превышают прожиточный минимум (400 франков в месяц на каждого ребенка до 10-ти лет и 600 франков по достижении десятилетнего возраста), то излишки должны быть распределены в соответствии с конкретной ситуацией.

Если средств недостаточно для совершения необходимых выплат, то вначале следует обеспечить денежное содержание несовершеннолетних детей, затем – (бывшего) супруга, и в последнюю очередь – содержание совершеннолетних детей. Отправной точкой для стандартизации метода расчета стало дело 5A_311/2019, в котором после расставания родителей опеку над ребенком получил отец. Поскольку он зарабатывал больше матери, суд пришел к выводу, что он также должен полностью оплачивать содержание ребенка.

ФС напомнил о том, что денежное содержание и опека эквивалентны, и, следовательно, лицо, которое отвечает за опеку над ребенком, не должно нести дополнительные расходы, однако этот принцип может быть нарушен, если родитель, обеспечивающий уход, находится в значительно лучшем финансовом положении, чем второй родитель.

В двух других решениях (5A_907/2018, 5A_104/2018) Федеральный суд разъяснил некоторые положения законодательства в сфере расторжения брака. Во-первых, ФС отказался от так называемого правила «45-летнего возраста». Это правило предусматривало, что от супруга больше нельзя требовать осуществлять оплачиваемую деятельность, если он не работал во время брака и достиг 45-летнего возраста на момент развода. Согласно ФС, ожидание того, что бывший супруг будет работать, вполне разумно, при условии, что такая возможность у него есть и ему ничто не препятствует – например, уход за маленькими детьми. В каждом отдельном случае решающее значение имеют конкретные обстоятельства, включая состояние здоровья, возраст, предыдущую деятельность, ситуацию на рынке труда и т.д.

Также ФС разъяснил финансовые обязанности супругов по отношению друг к другу в случае развода. В каждом случае необходимо проанализировать, оказал ли рассматриваемый брак решающее влияние на жизнь супругов; в случае утвердительного ответа продолжительность выплаты алиментов должна быть определена в соответствии с конкретными обстоятельствами дела. В коммюнике ФС подчеркивается, что брак оказал решающее влияние на жизнь супругов, если один из них ушел с работы, чтобы вести домашнее хозяйство и заботиться о детях и уже не в состоянии вернуться к приносящей доход деятельности после долгих лет брака, в то время как другой супруг имел возможность сосредоточиться на своей профессиональной карьере.