Автор: Лейла Бабаева, Беллинцона-Берн-Женева, 18. 06. 2021.
В 2014-2015 гг. подсудимые общались с группой радикализованных молодых людей в Женеве. По мере того, как они проникались идеологией ИГ, оба старались распространять ее среди знакомых, упражнялись в стрельбе, а в 2015 году пытались добраться до Сирии. Перед этим они провели несколько месяцев в Турции, где и были арестованы. До задержания обвиняемые успели оказать ИГ финансовую помощь. После нескольких месяцев превентивного задержания в Швейцарии они были выпущены на свободу, при этом их обязали регулярно отмечаться в полиции, не общаться с определенными лицами и не посещать определенные места.
Суд проанализирует их поведение после возвращения в Конфедерацию, их сегодняшние убеждения и обстоятельства, при которых они радикализовались. По предварительной информации, сначала подсудимые увлеклись крайне правой идеологией, затем один из них радикализовался и постепенно вовлек в эту сферу второго. За содеянное обвиняемых могут лишить свободы на пять лет, однако не исключено, что они получат тюремные сроки с отсрочкой.
Для обеспечения безопасности населения минобороны Швейцарии намерено повысить эффективность систематического обнаружения угроз на ранней стадии, расширить международное сотрудничество, поощрять свободное формирование общественного мнения, усилить защиту от кибератак, принимать меры по предупреждению террористических актов и проявлений экстремизма, обеспечить безопасность снабжения для поддержания страны в привычном состоянии даже во время затяжных кризисов, расширить защиту от природных катастроф и т.д.
Напомним, что Разведывательная служба Конфедерации опубликовала доклад «Безопасность Швейцарии 2021», в котором также идет речь об угрозах альпийской республике. Среди прочего, в этом документе отмечается, что экстремисты могут попытаться использовать протестные настроения, усиливающиеся в обществе во время таких длительных и нарастающих кризисов, как пандемия. Интересно, что радикализация преступников все чаще совпадает с личными кризисами или психологическими проблемами. Можно предположить, что суд в Беллинцоне примет во внимание этот аспект и вышеупомянутое разбирательство по делу предполагаемых джихадистов поможет добиться более глубокого понимания причин, которые приводят разных людей к радикализации.
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