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пятница, 18 июня 2021 года   

Радикализация и безопасность Швейцарии|La radicalisation et la sécurité de la Suisse

Автор: Лейла Бабаева, Беллинцона-Берн-Женева, 18. 06. 2021.

Беллинцона © Patrizia Berta/unsplash.com

Вчера в Беллинцоне начался судебный процесс двух предполагаемых джихадистов из Женевы. Их подозревают в желании проникнуть в 2015 году на подконтрольную террористической группировке «Исламское государство» (ИГ) территорию в Сирии и в оказании ИГ финансовой помощи. |
Deux Genevois présumés djihadistes comparaissent devant le Tribunal hier à Bellinzone. Ils sont soupçonnés d'avoir voulu rejoindre le territoire syrien contrôlé par le groupe terroriste État islamique (EI) en 2015 et d'avoir fourni de l’aide financière à l'EI.

В 2014-2015 гг. подсудимые общались с группой радикализованных молодых людей в Женеве. По мере того, как они проникались идеологией ИГ, оба старались распространять ее среди знакомых, упражнялись в стрельбе, а в 2015 году пытались добраться до Сирии. Перед этим они провели несколько месяцев в Турции, где и были арестованы. До задержания обвиняемые успели оказать ИГ финансовую помощь. После нескольких месяцев превентивного задержания в Швейцарии они были выпущены на свободу, при этом их обязали регулярно отмечаться в полиции, не общаться с определенными лицами и не посещать определенные места.

Суд проанализирует их поведение после возвращения в Конфедерацию, их сегодняшние убеждения и обстоятельства, при которых они радикализовались. По предварительной информации, сначала подсудимые увлеклись крайне правой идеологией, затем один из них радикализовался и постепенно вовлек в эту сферу второго. За содеянное обвиняемых могут лишить свободы на пять лет, однако не исключено, что они получат тюремные сроки с отсрочкой.

Если рассматривать этот случай, как часть обширных и сложных процессов, которые протекают в мире, то будет полезно вспомнить очередной отчет о политике безопасности Швейцарии, опубликованный министерством обороны. Его авторы характеризуют ситуацию в мире и в Европе, как нестабильную и непредсказуемую. Кроме киберугроз и цифровых правонарушений в целом, сохраняется угроза терроризма и организованной преступности. Поляризация общества, усугубившаяся на фоне санитарного кризиса, может привезти к росту числа случаев проявления экстремизма.

Для обеспечения безопасности населения минобороны Швейцарии намерено повысить эффективность систематического обнаружения угроз на ранней стадии, расширить международное сотрудничество, поощрять свободное формирование общественного мнения, усилить защиту от кибератак, принимать меры по предупреждению террористических актов и проявлений экстремизма, обеспечить безопасность снабжения для поддержания страны в привычном состоянии даже во время затяжных кризисов, расширить защиту от природных катастроф и т.д.

Напомним, что Разведывательная служба Конфедерации опубликовала доклад «Безопасность Швейцарии 2021», в котором также идет речь об угрозах альпийской республике. Среди прочего, в этом документе отмечается, что экстремисты могут попытаться использовать протестные настроения, усиливающиеся в обществе во время таких длительных и нарастающих кризисов, как пандемия. Интересно, что радикализация преступников все чаще совпадает с личными кризисами или психологическими проблемами. Можно предположить, что суд в Беллинцоне примет во внимание этот аспект и вышеупомянутое разбирательство по делу предполагаемых джихадистов поможет добиться более глубокого понимания причин, которые приводят разных людей к радикализации.

 

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