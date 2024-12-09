Автор: Надежда Сикорская, Берн, 09.12.2024.
Народные голосования по двусторонним соглашениям III и по инициативе Народной партии Швейцарии (НПШ) «Нет Швейцарии для 10 миллионов» должны состояться в 2026 или 2027 году. Но уже начались дискуссии о том, в каком порядке.|
Les votations populaires sur les bilatérales III et sur l’initiative UDC «Pas de Suisse à 10 millions» devraient se tenir en 2026 ou 2027. Mais les réflexions sur l’ordre de passage entre ces deux objets ont déjà débuté.
До очередного похода швейцарцев к урнам еще далеко, но некоторые члены Федерального парламента уже ломают голову над тем, в каком порядке предложить сограждан голосовать: сначала по инициативе НПШ «Нет Швейцарии для 10 миллионов», а уж затем по пакету соглашений с Европейским, известному как «Билатеральные соглашения III», или наоборот.
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