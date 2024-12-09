Проблема яйца и курицы в федеральном Берне |Berne fédéral devant le paradoxe de l'œuf et de la poule

До очередного похода швейцарцев к урнам еще далеко, но некоторые члены Федерального парламента уже ломают голову над тем, в каком порядке предложить сограждан голосовать: сначала по инициативе НПШ «Нет Швейцарии для 10 миллионов», а уж затем по пакету соглашений с Европейским, известному как «Билатеральные соглашения III», или наоборот.