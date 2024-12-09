Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

понедельник, 9 декабря 2024 года   

Проблема яйца и курицы в федеральном Берне |Berne fédéral devant le paradoxe de l'œuf et de la poule

Автор: , Берн, .

(DR)

Народные голосования по двусторонним соглашениям III и по инициативе Народной партии Швейцарии (НПШ) «Нет Швейцарии для 10 миллионов» должны состояться в 2026 или 2027 году. Но уже начались дискуссии о том, в каком порядке.

|

Les votations populaires sur les bilatérales III et sur l’initiative UDC «Pas de Suisse à 10 millions» devraient se tenir en 2026 ou 2027. Mais les réflexions sur l’ordre de passage entre ces deux objets ont déjà débuté. 

До очередного похода швейцарцев к урнам еще далеко, но некоторые члены Федерального парламента уже ломают голову над тем, в каком порядке предложить сограждан голосовать: сначала по инициативе НПШ «Нет Швейцарии для 10 миллионов», а уж затем по пакету соглашений с Европейским, известному как «Билатеральные соглашения III», или наоборот.

Полный текст статьи доступен подписчикам
Вы подписчик? Войдите
Купить
статью
CHF 5
Подписка
на месяц
CHF 15
Подписка
на год
CHF 150
Швейцария и ЕС
иммиграция в швейцарию
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.14
CHF-EUR 1.06
CHF-RUB 113.13

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
ДМИТРИЙ БРЕСЛЕР: Коллекция песка и воды: «Митин журнал» в 1980-е годы
ДМИТРИЙ БРЕСЛЕР: Коллекция песка и воды: «Митин журнал» в 1980-е годы | Dmitry Bresler chez Le Cercle russe
четверг, 12 декабря 2024 года
Горизонт.2
Горизонт.2 | Horizon.2
суббота, 28 декабря 2024 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Le Panopticum russe, éternel

 Le Panopticum russe, éternel La maison d'édition genevoise La Baconnière présente la première traduction française d'une nouvelle d'Andreï Sobol écrite il y a presque pile cent ans et susceptible de devenir une découverte… y compris pour des lecteurs russophones avisés.

Всего просмотров: 2,528

Парламент ограничивает статус S

 Парламент ограничивает статус S Швейцарские депутаты проголосовали за ужесточение условий предоставления защиты украинским беженцам.

Всего просмотров: 1,186

Lombard Odier, Гульнара Каримова и отмывание денег

Lombard Odier, Гульнара Каримова и отмывание денег Какие обвинения выдвинула Генеральная прокуратура Швейцарии в отношении частного женевского банка и одного из его бывших сотрудников?

Всего просмотров: 716
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Швейцарские рестораны с интересной историей

 Фото - Наша газета В разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…

Всего просмотров: 18,574

Русская грязь и русский секс на женевской сцене

 Русская грязь и русский секс на женевской сцене До 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.

Всего просмотров: 22,226

300 богатейших жителей Швейцарии-2024

 300 богатейших жителей Швейцарии-2024 152 миллиардера, 833,5 миллиарда – юбилейный рейтинг финансового журнала Bilan побил все рекорды.

Всего просмотров: 1,493
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top