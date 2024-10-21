Автор: Надежда Сикорская, Берн, 21.10.2024.
На фоне войн в Украине и на Ближнем Востоке противостояние между Европейским Союзом и Швейцарией кажется каким-то игрушечным, однако для нашей маленькой страны оно имеет важные последствия.|
Sur fond de guerres en Ukraine et au Moyen-Orient, l'affrontement entre l'Union européenne et la Suisse semble un jouet, mais il a des conséquences importantes pour notre petit pays.
В прошлый вторник в Люксембурге вице-президент Европейской комиссии, словацкий дипломат Марош Сефчович выступил против односторонней защитной оговорки для Швейцарии о свободном передвижении людей. Председательствующая в Совете Венгрия, напротив, заявила о положительной динамике в достижении результата на переговорах к концу года. Такова, вкратце, картина.
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