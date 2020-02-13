Автор: Лейла Бабаева, Берн-Вашингтон, 13. 02. 2020. Просмотров: 82
США – важный рынок сбыта товаров из Конфедерации: в прошлом году объем импорта составил 44 млрд франков. Кроме того, швейцарские компании активно совершают инвестиции в заокеанской стране: объем вложений измеряется сотнями миллиардов франков, пишет журнал Bilan. В сфере научных исследований и разработок предприниматели Конфедерации вкладывают в США больше других иностранцев.
Цель FIRRMA – расширить, из соображений национальной безопасности, полномочия Комитета по иностранным инвестициям США (CFIUS), а также сферу применения соответствующего законодательства. FIRRMA можно рассматривать как механизм, позволяющий строже регулировать деятельность зарубежных инвесторов, вкладывающих средства в важные технологии и инфраструктуры, а также действия предпринимателей, располагающих важными данными в таких сферах, как робототехника, искусственный интеллект, биотехнологии, анализ данных, нейротехнологии и т.д. Теперь CFIUS может предотвратить приобретение американских компаний иностранными предприятиями, запретить покупку или аренду зданий, расположенных недалеко от важных государственных объектов.
Аналитики отмечают, что первоначально FIRRMA разрабатывался с целью помешать китайским фирмам приобретать компании в США и, таким образом, получать доступ к важным технологиям. Со своей стороны, Китай еще после подписания FIRRMA президентом США Дональдом Трампом в августе 2018 года заявил, что детально проанализирует положения нового закона и будет наблюдать за тем, как его применение скажется на китайских компаниях.
Эксперты полагают, что CFIUS получит возможность оценивать покупку любого предприятия в любой стране, если оно экспортирует что-либо на родину Марка Твена. Это означает, что, если бы новый закон вступил в силу на несколько лет раньше, то в 2017 году США могли бы высказаться по поводу приобретения швейцарской фирмы Syngenta китайской корпорацией ChemChina. А насколько категорично США умеют выражать свое мнение, известно давно, достаточно вспомнить о штрафах, которые заплатили Вашингтону многие швейцарские банки.
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Швейцарцы против гомофобии и доступного жильяНа референдуме, прошедшем 9 февраля, 63,1% жителей Конфедерации сказали «да» запрету дискриминации по признаку сексуальной ориентации, при этом 57,1% проголосовавших отвергли инициативу «Больше жилья по доступным ценам».
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