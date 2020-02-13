США – важный рынок сбыта товаров из Конфедерации: в прошлом году объем импорта составил 44 млрд франков. Кроме того, швейцарские компании активно совершают инвестиции в заокеанской стране: объем вложений измеряется сотнями миллиардов франков, пишет журнал Bilan. В сфере научных исследований и разработок предприниматели Конфедерации вкладывают в США больше других иностранцев.



Цель FIRRMA – расширить, из соображений национальной безопасности, полномочия Комитета по иностранным инвестициям США (CFIUS), а также сферу применения соответствующего законодательства. FIRRMA можно рассматривать как механизм, позволяющий строже регулировать деятельность зарубежных инвесторов, вкладывающих средства в важные технологии и инфраструктуры, а также действия предпринимателей, располагающих важными данными в таких сферах, как робототехника, искусственный интеллект, биотехнологии, анализ данных, нейротехнологии и т.д. Теперь CFIUS может предотвратить приобретение американских компаний иностранными предприятиями, запретить покупку или аренду зданий, расположенных недалеко от важных государственных объектов.



Аналитики отмечают, что первоначально FIRRMA разрабатывался с целью помешать китайским фирмам приобретать компании в США и, таким образом, получать доступ к важным технологиям. Со своей стороны, Китай еще после подписания FIRRMA президентом США Дональдом Трампом в августе 2018 года заявил, что детально проанализирует положения нового закона и будет наблюдать за тем, как его применение скажется на китайских компаниях.



Эксперты полагают, что CFIUS получит возможность оценивать покупку любого предприятия в любой стране, если оно экспортирует что-либо на родину Марка Твена. Это означает, что, если бы новый закон вступил в силу на несколько лет раньше, то в 2017 году США могли бы высказаться по поводу приобретения швейцарской фирмы Syngenta китайской корпорацией ChemChina. А насколько категорично США умеют выражать свое мнение, известно давно, достаточно вспомнить о штрафах, которые заплатили Вашингтону многие швейцарские банки.





Интересно, что FIRRMA предполагает более лояльное отношение к предприятиям, штаб-квартиры которых находятся в странах, где местное законодательство позволяет контролировать иностранные инвестиции на их территории. В этом случае швейцарским фирмам рассчитывать не на что, поскольку Федеральный совет отклонил несколько предложений членов парламента по поводу принятия аналогичных законов.Государственный секретариат по экономике (SECO) и посольство Швейцарии в США внимательно следят за развитием событий. «Мы провели конструктивные беседы с американскими властями и сумели разъяснить нашу позицию. Мы сообщили им, что риск приобретения стратегических инфраструктур иностранным инвестором очень ограничен в силу того, что органы власти контролируют такие инфраструктуры», приводит журнал Bilan слова главы департамента SECO по сотрудничеству с Северной и Южной Америкой Эрве Лора.Со своей стороны, посольство Швейцарии в США оценивает возможное влияние нового закона на деятельность компаний Конфедерации. Представитель посольства Лесли Бент отметил, что положения FIRRMA не упростят совершение швейцарскими предприятиями инвестиций в сфере технологий, инфраструктур и данных. Эрве Лор настроен более оптимистично: по его словам, риск того, что пострадает какая-либо швейцарская компания, ограничен. «Мы следим за развитием ситуации, но не испытываем беспокойства», - подчеркнул эксперт.