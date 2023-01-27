Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

пятница, 27 января 2023 года   

24.01.2023 - 19:33Парламент будет расследовать Corona Leaks

Правила реэкспорта оружия могут быть ослаблены?|La réglementation sur la réexportation de matériel de guerre pourrait-elle être assouplie?

Автор: Заррина Салимова, Берн, 27. 01. 2023.

Фото: Parlament.ch

К этому в частности призывает комиссия по политике безопасности Национального совета.

|

C’est ce que demande notamment la Commission de politique de sécurité du Conseil national.

«Поворотный пункт в отношении экспорта оружия» и «Lex Ukraine» – такими словами швейцарские СМИ встретили новость о возможном ослаблении законодательства о военных материалах. Напомним, что, приобретая швейцарское оружие, страны обязуются не поставлять его другим государствам без согласия Берна, подписывая декларацию о запрете реэкспорта. Ранее Швейцария, ссылаясь на нейтралитет, уже отклонила несколько запросов: Дании не разрешили передать Украине швейцарские колесные боевые пехотные машины «Пиранья», Германии – танковые боеприпасы, а Испании – зенитные орудия.

Теперь же в этом вопросе наметился кардинальный сдвиг. 24 января комиссия по политике безопасности Национального совета («большой» палаты швейцарского парламента) 14 голосами против 11 приняла решение о внесении поправок, предусматривающих разрешение реэкспорта оружия в Украину. Речь идет о двух нововведениях. В частности парламентская инициатива 23.401 предполагает, что действие декларации о запрете реэкспорта прекращается, если оружие будет поставляться в Украину в связи с идущей сейчас войной. Данная поправка должна быть объявлена срочной и действовать до 31 декабря 2025 года. А парламентское предложение 23.3005 призывает внести изменения в статью 18 Федерального закона о военном имуществе: Федеральный совет сможет аннулировать декларацию о запрете реэкспорта в случаях, когда Совет Безопасности ООН или Генеральная Ассамблея ООН большинством в две трети голосов признают нарушение международного запрета на применение силы. Федеральный совет может сохранить запрет на реэкспорт, если в противном случае затронутыми окажутся важнейшие внешнеполитические интересы Швейцарии.

Большинство членов комиссии полагает, что Швейцария должна внести свой вклад в обеспечение европейской безопасности и более активно поддерживать Украину. По их мнению, предложенные поправки не противоречат Закону о нейтралитете, так как речь идет не о прямом экспорте вооружений в зоны конфликтов, а о декларациях о запрете реэкспорта, которые подписывают приобретающие швейцарское оружие страны. Однако меньшинство членов комиссии, включая представителей Народной партии Швейцарии и «зеленых», считает реэкспорт швейцарского военного имущества в Украину проблематичным с точки зрения принципа равного обращения, предусмотренного Законом о нейтралитете.

Отметим, что до принятия окончательного решения еще далеко. Парламентская инициатива будет затем рассматриваться комиссией по политике безопасности Совета кантонов («малой» палаты парламента). Что касается парламентского предложения, то оно будет передано в Федеральный совет.

Тем временем, Федеральный совет утвердил новое положение, касающееся эмбарго на вооружения. Швейцария теперь может в определенных случаях делать исключения и поставлять Украине оборудование по разминированию. При выдаче разрешения компетентный орган должен удостовериться, что снаряжение будет использоваться в соответствии с законом и целевым назначением.

Добавим, что 25 января Берн присоединился к девятому пакету санкций, введенных Брюсселем. Новые меры предусматривают запрет на предоставление услуг в области тестирования продукции, исследования рынка и опроса общественного мнения, а также дальнейшие ограничения на экспорт, включая, среди прочего, товары двойного назначения. Запрет на экспорт товаров для аэрокосмической промышленности теперь распространяется на двигатели для самолетов и беспилотников. Кроме того, Федеральный совет запретил новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор.

Украинский кризис – взгляд из Швейцарии

Отголоски трагических событий на Украине долетают и до Швейцарии, отступившейся от принципа нейтралитета. Наша редакция старается оперативно и объективно доносить до вас всю имеющуюся у нас информацию. Мы сознательно отражаем разные, иногда полярные, точки зрения, твердо веря, что в споре, который есть форма диалога, рождается истина. Спасибо всем, кто разделяет такую позицию.

Перейти на страницу досье

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.09
CHF-EUR 1
CHF-RUB 75.17

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Деньги олигархов – на восстановление Украины?

Берн изучает правовые аспекты возможной конфискации замороженных российских активов.

Всего просмотров: 949

Почему цены на электроэнергию не снижаются?

 Этим вопросом сейчас задаются многие потребители по мере того, как ситуация на рынке нормализуется.

Всего просмотров: 850

Крипто-академия или крипто-секта?

 Возмущенные родители обманутых детей говорят о пирамидальном мошенничестве и требуют наказания виновных. Дело расследует полиция.

Всего просмотров: 823
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Университет без ректора?

Назначение нового руководителя Женевского университета рискует спровоцировать институциональный кризис.

Всего просмотров: 655

Язык иконы не нуждается в переводе

 Вот уже семь лет коренная швейцарка, 65-летняя Франциска Боос пишет православные иконы.  Пишет и дарит их тем, кто нуждается в помощи и поддержке.

Всего просмотров: 2,598

Рабочая группа по борьбе с российскими олигархами

 Идея, родившаяся еще в марте прошлого года, продвигается черепашьим шагом, но продвигается.

Всего просмотров: 2,092
© 2023 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top