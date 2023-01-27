«Поворотный пункт в отношении экспорта оружия» и «Lex Ukraine» – такими словами швейцарские СМИ встретили новость о возможном ослаблении законодательства о военных материалах. Напомним, что, приобретая швейцарское оружие, страны обязуются не поставлять его другим государствам без согласия Берна, подписывая декларацию о запрете реэкспорта. Ранее Швейцария, ссылаясь на нейтралитет, уже отклонила несколько запросов: Дании не разрешили передать Украине швейцарские колесные боевые пехотные машины «Пиранья», Германии – танковые боеприпасы, а Испании – зенитные орудия.

Теперь же в этом вопросе наметился кардинальный сдвиг. 24 января комиссия по политике безопасности Национального совета («большой» палаты швейцарского парламента) 14 голосами против 11 приняла решение о внесении поправок, предусматривающих разрешение реэкспорта оружия в Украину. Речь идет о двух нововведениях. В частности парламентская инициатива 23.401 предполагает, что действие декларации о запрете реэкспорта прекращается, если оружие будет поставляться в Украину в связи с идущей сейчас войной. Данная поправка должна быть объявлена срочной и действовать до 31 декабря 2025 года. А парламентское предложение 23.3005 призывает внести изменения в статью 18 Федерального закона о военном имуществе: Федеральный совет сможет аннулировать декларацию о запрете реэкспорта в случаях, когда Совет Безопасности ООН или Генеральная Ассамблея ООН большинством в две трети голосов признают нарушение международного запрета на применение силы. Федеральный совет может сохранить запрет на реэкспорт, если в противном случае затронутыми окажутся важнейшие внешнеполитические интересы Швейцарии.

Большинство членов комиссии полагает, что Швейцария должна внести свой вклад в обеспечение европейской безопасности и более активно поддерживать Украину. По их мнению, предложенные поправки не противоречат Закону о нейтралитете, так как речь идет не о прямом экспорте вооружений в зоны конфликтов, а о декларациях о запрете реэкспорта, которые подписывают приобретающие швейцарское оружие страны. Однако меньшинство членов комиссии, включая представителей Народной партии Швейцарии и «зеленых», считает реэкспорт швейцарского военного имущества в Украину проблематичным с точки зрения принципа равного обращения, предусмотренного Законом о нейтралитете.

Отметим, что до принятия окончательного решения еще далеко. Парламентская инициатива будет затем рассматриваться комиссией по политике безопасности Совета кантонов («малой» палаты парламента). Что касается парламентского предложения, то оно будет передано в Федеральный совет.

Тем временем, Федеральный совет утвердил новое положение, касающееся эмбарго на вооружения. Швейцария теперь может в определенных случаях делать исключения и поставлять Украине оборудование по разминированию. При выдаче разрешения компетентный орган должен удостовериться, что снаряжение будет использоваться в соответствии с законом и целевым назначением.

Добавим, что 25 января Берн присоединился к девятому пакету санкций, введенных Брюсселем. Новые меры предусматривают запрет на предоставление услуг в области тестирования продукции, исследования рынка и опроса общественного мнения, а также дальнейшие ограничения на экспорт, включая, среди прочего, товары двойного назначения. Запрет на экспорт товаров для аэрокосмической промышленности теперь распространяется на двигатели для самолетов и беспилотников. Кроме того, Федеральный совет запретил новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор.