Офицер ГРУ в российской миссии в Женеве?

В пятницу, 21 февраля, прокуратура Софии предъявила, в связи с расследованием покушения на убийство болгарского бизнесмена Эмилиана (Емельяна) Гебрева, заочное обвинение трем гражданам России: Сергею Павлову, Сергею Федотову, которого также связывают с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей, и Георгию Горшкову. Вышеупомянутые лица путешествовали под вымышленными именами, отмечается в коммюнике прокуратуры.

Напомним, что весной 2015 года Эмилиана Гебрева дважды пытались отравить, по предположениям ряда СМИ, ядом той же группы, что и «Новичок», который использовался в Солсбери при покушении на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Интерес Кремля к Гебреву в разных СМИ связывают с тем, что болгарский бизнесмен владеет компаний Emco, которая поставляет оружие, среди прочего, в Сирию и на Украину.

Ранее журналистам уже удалось выяснить настоящие имена некоторых обвиняемых в покушении на Гебрева. Так, Сергея Павлова на самом деле зовут Сергей Лютенко, а Сергея Федотова – Денис Сергеев (о его перемещениях по Швейцарии мы рассказывали в нашей статье). 25 февраля швейцарский медиахолдинг Tamedia, группа журналистов-расследователей Bellingcat и издание The Insider опубликовали очередную часть совместного расследования, в котором рассказываются новые подробности дел об отравлениях Скрипаля и Гебрева.

В частности, по информации TagesAnzeiger, Денис Сергеев получил шенгенскую визу в посольстве Швейцарии в Москве, причем якобы не без помощи российских спецслужб, которые проникли в электронную систему выдачи виз компании-посредника TLScontact.

Кроме того, из публикаций Tamedia, Bellingcat и The Insider стало известно, что третьего обвиняемого, фигурирующего в расследовании болгарской прокураторы под именем Георгий Горшков, в действительности зовут Егор Гордиенко: сопоставив фотографии Горшкова и Гордиенко, журналисты пришли к выводу, что это один и тот же человек.

О Гордиенко известно немного. Родился в 1979 году в Одесской области, в 1980-х его семья переехала в Москву. В марте и апреле 2014 года побывал в Ростове и в Крыму, а в июле получил от государства квартиру в том же доме, что и Александр Мишкин, более известный как Александр Петров, которого подозревают в отравлении Сергея Скрипаля, уточняет The Insider.

В расследовании Tamedia, Bellingcat и The Insider утверждается, что Гордиенко, Сергеев и Лютенко были в Болгарии во время совершения попыток отравления Гебрева и находились в непосредственной близости от бизнесмена.

В январе 2017 года, через два года после «болгарской операции», Гордиенко под своим настоящим именем был аккредитован как дипломат в ранге третьего секретаря в российском представительстве при Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве, уточняет TagesAnzeiger. Эту информацию изданию подтвердили в ВТО и МИДе Швейцарии. Находясь в Женеве, Гордиенко, как сообщает The Insider, созванивался с тремя подозреваемыми в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей – Александром Мишкиным, Анатолием Чепигой и Денисом Сергеевым. Что именно они планировали совершить, изданию неизвестно.

Гордиенко должен был проработать в Женеве до конца 2020 года, однако 25 октября 2018 года он вылетел в Москву и больше не покидал Россию. По билингу его телефона The Insider выяснил, что через несколько часов после приземления Гордиенко побывал в штаб-квартире ГРУ и созванивался с генералом Андреем Аверьяновым, командиром войсковой части 29155. По информации New York Times, основной задачей этого спецподразделения ГРУ является «дестабилизация Европы».

Причиной внезапного отъезда Гордиенко из Женевы, возможно, стал опубликованный 24 октября 2018 года материал Bellingcat, в котором говорится о поездке Анатолия Чепиги в Прагу. Тогда журналисты еще не знали, что вместе с Чепигой в столице Чехии был и Гордиенко, который после обнародования расследования, видимо, осознал, что его нахождение в Европе становится небезопасным. The Insider предполагает, что Гордиенко мог доставить «Новичок» из России, так как статус дипломата позволял ему пересекать границу без досмотра багажа.

Наша Газета связалась с пресс-секретарем Постоянного представительства Российской Федерации при ООН и других международных организациях в Женеве Дарьей Рудаковой с просьбой прокомментировать публикации Tamedia, Bellingcat и The Insider. На момент написания статьи официальных комментариев от Постпредства не последовало.

Обновление. Сегодня, 26 февраля, пресс-аташе Постоянного представительства Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Дарья Рудакова ответила на наш запрос так: «Мы являемся Постоянным представительством России при Отделении ООН, и Постоянное представительство при ВТО – это отдельное учреждение, деятельность которого находится вне нашего ведения».