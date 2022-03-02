О предлогах и поводах

Наша Газета существует уже пятнадцатый год – серьезный срок для маленького независимого издания. В момент его создания многие швейцарские коллеги советовали как-то обозначить свою «принадлежность» в названии, причем предложения варьировались от «Русская газета» до «Матрешка», «Колокол» и т.д. Я всячески сопротивлялась, объясняя, что, если язык издания – русский, то втирать «русскость» нет необходимости, что издание – не детский сад, но и не чей-то рупор. Так и возникло нейтральное название – Наша Газета. Концепция была проста – стать информационной площадкой, объединяющей всех многочисленных соотечественников, не отторгающих русский язык и русскую культуру. Как руководитель проекта с первого дня его существования, я могу с уверенностью сказать, что ни один самый въедливый, но честный аналитик, изучив наши публикации за все эти годы, не найдет ни одного текста, который призывал бы к чему-то дурному. Ни разу мы никого не оскорбили и не подставили. Даже в самые эмоционально накаленные для нашей аудитории моменты наша редакционная политика не менялась: будучи швейцарским изданием, хоть и на русском языке, мы освещали сквозь швейцарскую призму события в Грузии, на Украине, в Беларуси, в Нагорном Карабахе.... Все это я пишу для читателей, присоединившихся к нам недавно и не знакомых с историей нашего издания.

Дипломатический мат

Присоединится ли Швейцария к санкциям против России?

«Играть на руку агрессору – это не нейтрально»

Именно так назвала ее в своем обращении группа священнослужителей Русской Православной Церкви, среди которых есть и ветеран Афганской войны, подчеркнув, что выступают они не от имени института РПЦ, но каждый от своего. После воскресенья о Страшном Суде и в преддверии Прощеного воскресенья, они напомнили, что «Страшный суд ожидает каждого человека. Никакая земная власть, никакие врачи, никакая охрана не обезопасит от этого суда». Да, конкретный человек, который так любит молиться напоказ – в одиночку, но перед камерами, - не назван, но догадаться, кому именно подписавшие этот пронизывающий текст сулят Страшный суд, не сложно.

Да, Наша Газета – русскоязычное издание, уважающее литературный язык, со всеми его правилами. Мы убедительно просим наших украинских читателей не воспринимать использование предлога «на» в связке с названием их страны, как недружественный выпад, и усматривать в нем политический подтекст – его нет. Те же, кто используют этот в буквальном смысле предлог как повод для оскорблений в адрес редакции, не отделяют важное от второстепенного. Как будто мало сейчас реальных поводов для переживаний! Мы не будем поддаваться на подобные провокации.

Мне казалось, что мы уже не раз декларировали свою позицию, но готова повторить. Редакция Нашей Газеты категорически против войны. Война – это высшее зло, и развязывание ее нельзя оправдать никакими политическими разногласиями, никакими экономическими соображениями, никакими реальными и надуманными обидами. Предотвращение войны – профессиональная обязанность армии дипломатов, которых содержим мы, налогоплательщики. Неспособность мировой дипломатии с этой обязанностью справиться теперь отзывается на всех нас.

Мы искренне сочувствуем жителям Украины, испытывающим на себе все тяготы войны. Но сочувствуем мы и тем многочисленным жителям России, мнением которых их президент не поинтересовался, де факто сделав их соучастниками преступления, и которые открыто выступают против войны, сознательно идя на риск – более шести тысяч человек уже арестованы. Именно о них говорится в упомянутом выше обращении священнослужителей: «Никакой насильственный призыв к миру и прекращению войны не должен насильственно пресекаться и рассматриваться как нарушение закона, ибо такова божественная заповедь: «Блаженны миротворцы».» Большую часть этих смельчаков составляют представители российской интеллигенции, российской культуры, которых любят и уважают те, кто оказались сегодня по разные стороны баррикад.

К большому сожалению, политики, вершащие наши судьбы, порой бывают близоруки, сгребая всех в одну кучу – и правых, и виноватых. И правых, и виноватых коснутся беспрецедентно жесткие санкции, принятые международным обществом против России, причем правых он коснутся в большей степени. Но то – политики, а мы с вами – иное дело. Большинство наших читателей живет в Швейцарии. Наши дети ходят в одни и те же школы, мы встречаемся на одних и тех же культурных мероприятиях и в частных компаниях, мы знаем одни и те же стихи, песни, фильмы. И разве не рядом были украинцы, русские, белорусы, грузины, швейцарцы и представители других национальностей на прошедших на прошлой неделе в Швейцарии антивоенных митингах?! Рядом! Потому что у всех здравомыслящих людей сейчас одна, общая цель – прекратить войну!

Да, накопились обиды, ощущение несправедливости, боль. Причем с обеих сторон. Многие, даже якобы нейтральные швейцарские СМИ, будут пытаться играть на этом и противопоставлять нас друг другу. Давайте не будем идти на поводу у них и у тех, кто пытается подлить масла в уже полыхающее пламя на платформе Нашей Газеты. Мы уверены, что огромное большинство наших читателей разделяют такой взгляд на вещи: мы видим это по многочисленным реакциям на наши недавние публикации и искренне вас за это благодарим!

Невероятно трудно контролировать эмоции, когда по твоей стране едут танки, когда твои родные и ты сам в опасности. Но важно, необходимо оставаться людьми! Диалог – единственная возможность выхода из переживаемой всеми нами трагедии. Может быть, если мы, в нашем сообществе, сможем обойтись без взаимных упреков и оскорблений, а искренне постараемся услышать друг друга, то этой настрой как-то передастся и тем, кто уже сегодня будет решать от нашего с вами имени, как нам жить дальше. Если, конечно, намеченные на сегодня переговоры состоятся.

На наших глазах творится История, меняется Европа. До сих пор зависимая от российского сырья, она идет на разрыв со своим главным поставщиком. Швейцария поступилась своим веком принципом нейтральности. Германия, после Второй мировой войны принявшая обет пацифизма, усиляет свою армию. Нейтральные Финляндия и Швеция думают о присоединении к НАТО. Китай, на поддержку которого рассчитывал президент Путин, вряд ли поссорится со всем миром из-за соседа, отношения с которым всегда были сложными - об этом недавно напомнил Ай Вэйвэй. Вчера решением прокуратуры РФ отключены от эфира "Эхо Москвы" "Дождь". С кем останется Россия? Сколько еще будет безмолствовать русский народ, не понимая, что если он не поможет себе сам, ему никто уже не поможет.