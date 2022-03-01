«Спустя 77 лет после окончания Второй мировой войны мы снова стали свидетелями войны на нашем континенте. Нападение России на независимую европейскую страну, Украину, – это нападение на суверенитет, свободу, демократию, гражданское население и институты свободной страны. Это неприемлемо с точки зрения международного права, политики и морали», - с этих слов президент Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис начал состоявшуюся в понедельник пресс-конференцию, на которой правительство страны объявило о присоединении к европейским санкциям.

Напомним, что Берн медлил с принятием санкций. Как отметил швейцарский президент, это было вызвано тем, что последствия такого «уникального и сложного» шага должны были быть тщательно проанализированы, в частности, с точки зрения принципа нейтралитета. Федеральный совет рассмотрел этот вопрос и пришел к выводу, что «играть на руку агрессору – это не нейтрально». Швейцария привержена гуманитарным принципам и не может стоять в стороне и наблюдать, как они попираются. Это не меняет того факта, что Берн по-прежнему готов активно содействовать урегулированию конфликта посредством своих добрых услуг. Иньяцио Кассис затруднился ответить, является ли присоединение Берна к европейским санкциям прецедентом, но, по его словам, «в этой экстраординарной ситуации нужно было принимать экстраординарные решения». Швейцария будет продолжать изучать каждый новый пакет санкций ЕС индивидуально.

Что конкретно решило правительство Конфедерации на своем внеочередном заседании 28 февраля? Прежде всего, Швейцария присоединилась к пакетам санкций, введенным Евросоюзом 23 и 25 февраля. В основном это финансовые и имущественные санкции: активы лиц и компаний, внесенных в санкционные списки, заморожены; установление новых деловых отношений с этими лицами остается под запретом, то есть они не смогут открывать счета в швейцарских банках.

Швейцария также применила финансовые санкции, которые ЕС наложил на президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Как отмечается в правительственном коммюнике, это реакция на серьезные нарушения международного права, за которые несут ответственность эти лица.

Запрет на импорт, экспорт и инвестиции в Крым, действующий с 2014 года, был распространен на Донецкую и Луганскую области, которые больше не находятся под контролем украинского правительства.

Министр финансов Уэли Маурер пояснил в ходе пресс-конференции, что значение российского финансового центра для Швейцарии невелико. Кроме того, Нацбанки Швейцарии и России не поддерживают прямых деловых отношений, а активы Нацбанка России в Швейцарии составляют менее 2%. Добавим, что федеральный советник Ги Пармелен сообщил в понедельник в интервью RTS, что расположенная в Цуге компания Nord Stream 2 увольняет более 140 сотрудников. Это стало прямым следствием того, что Германия приостановила введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».

Федеральный совет также запретил въезд в страну российским олигархам и лицам, приближенным к российскому президенту. По словам федеральной советницы Карин Келлер-Суттер, запрет коснется пяти человек. Статьи 184 (3) и 185 Федеральной конституции позволяют правительству принимать подобные решения, необходимые для защиты интересов страны, сохранения внешней безопасности, независимости и нейтралитета Швейцарии.

Берн частично приостановил действие заключенного в 2009 году соглашения об упрощении визового режима для россиян, но обладателям дипломатических паспортов по-прежнему будет разрешен безвизовый въезд в страну.

Воздушное пространство над Швейцарией закрыто для всех рейсов из России и самолетов с российскими регистрационными знаками, в том числе для частных бортов. Исключение составляют полеты в гуманитарных, медицинских или дипломатических целях. Авиакомпания Swiss уже приостановила полеты в Россию.

Как война в Украине может повлиять на Швейцарию? Министр обороны Виола Амхерд отметила в ходе пресс-конференции, что в настоящее время прорабатываются возможные последствия в таких областях, как энергоснабжение, потоки беженцев и кибератаки, которые кажутся наиболее реальной угрозой, тогда как риск применения ядерного оружия федеральная советница оценивает как маловероятный. По ее словам, следовало ожидать того, что на краю Европы может произойти эскалация, поэтому государства должны быть в состоянии защитить себя от военной агрессии, а Швейцария - подготовиться к значительному ухудшению ситуации в сфере безопасности.

Кроме того, Берн примет участие в оказании гуманитарной помощи и в ближайшие несколько дней доставит в Варшаву около 25 тонн товаров первой необходимости, в том числе медицинские принадлежности и лекарства, на сумму 8 млн франков. Помощь предназначена для украинского населения на территории Украины и в соседних странах.

Наконец, Федеральная комиссия по миграции рекомендует Федеральному совету принять украинских беженцев, предоставив им статус защиты S, как это уже было в 1999 году во время войны в бывшей Югославии. Статус S дает право на проживание в стране и направлен на «защиту лиц до тех пор, пока они подвергаются серьезной общей опасности, в частности, во время войны или гражданской войны или в ситуациях общего насилия». По оценкам Организации Объединенных Наций, в ближайшее время четыре миллиона украинских беженцев будут искать защиты в соседних странах и за их пределами. Швейцария также уже является местом перемещения беженцев, и, благодаря отмене визового режима с 2017 года, все большее число граждан Украины едут сюда, хотя и в гораздо меньшей степени, чем в страны, непосредственно граничащие с Украиной. Швейцарская железнодорожная компания SBB объявила в понедельник, что проезд для украинских беженцев в поездах по Конфедерации будет бесплатным. Аналогичное решение приняли ранее немецкие, французские, австрийские и польские железные дороги.

По сообщениям информационного агентства Reuters, представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что очень рад тому, что Швейцария следует за ЕС в вопросе санкций. «Перевод денег в Швейцарию больше не поможет российским олигархам», - сказал он. Напомним, что у Брюсселя есть немало рычагов давления на Берн, самый главный из которых – рамочное соглашение. Федеральный совет отказался его подписывать и уже некоторое время безуспешно пытается уговорить еврочиновников рассмотреть вариант подписания не единого соглашения, а множества двусторонних договоров, регулирующих торгово-экономические и политические отношения между Конфедерацией и Евросоюзом. Возможно, добиться прогресса в этих переговорах поможет уступка Берна в вопросе санкций.