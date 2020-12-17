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четверг, 17 декабря 2020 года   

Нелегалам – документы, но не вид на жительство|Des papiers aux clandestins, mais pas de permis de séjour

Автор: Лейла Бабаева, Цюрих, 17. 12. 2020.

Цюрих ждет перемен © Jonny_Joka/pixabay.com

Власти города Цюрих хотят выдать нелегальным мигрантам удостоверения личности, которые можно будет предъявлять в государственных учреждениях, больницах, библиотеках, а также сотрудникам полиции. В городе на Лиммате в таких документах нуждаются приблизительно 10 тыс. человек.|
Les autorités de la ville de Zurich veulent distribuer des cartes d'identité aux migrants illégaux, qui peuvent être présentées dans les administrations, les hôpitaux, les bibliothèques, ainsi que aux agents de police. A Zurich, environ 10 000 personnes ont besoin de tels documents.

Проект получил название Züri City Card, за его реализацию давно выступает одноименная ассоциация при поддержке Партии зеленых и Социалистической партии. Выдача удостоверений личности, которые будут признаваться только в Цюрихе, не означает выдачу разрешений на проживание, но решит ряд проблем в жизни «тайных» горожан. После двух лет обсуждений городской совет проголосовал за реализацию этого проекта, приняв во внимание мнение экспертов Цюрихского университета, подчеркнувших, что такое решение не противоречит на федеральному, ни кантональному законодательству. На новом удостоверении будут указаны полное имя, дата рождения и фото владельца документа, этого будет достаточно, чтобы сотрудники полиции могли установить его личность, подчеркивается на сайте ассоциации Züri City Card.

По признаниям нелегалов, которые приводит телерадиокомпания RTS, это прекрасная новость, поскольку они живут в постоянном страхе, не зная, как отреагируют швейцарцы, узнав, с кем имеют дело, захотят ли идущие по улице полицейские проверить документы и т.д. Благодаря удостоверениям личности мигранты, не имеющие законного статуса в Конфедерации, смогут больше участвовать в жизни города, пользоваться скидками на билеты, посещать представления и спортивные соревнования. Более того, Züri City Card как бы объединит владельцев таких документов в целевую группу для частных компаний, которые могут разработать специальные скидки, действующие при предъявлении этих удостоверений личности.

Представитель ассоциации Züri City Card Беа Швагер мечтала о том, чтобы в ее городе реализовали программу, подобную женевскому проекту Papyrus, в рамках которого тысячи нелегалов получили вид на жительство. После того, как власти Цюриха отказались пойти Беа навстречу, она поняла, что выдача вышеупомянутых удостоверений личности может стать неплохим компромиссом в городе, который очень строго относится к иностранцам, не имеющим законного статуса в Швейцарии. По словам Беа Швагер, люди из этой категории чувствуют себя более неуверенно и больше боятся общественных мест, чем те, кто проживают в Романдии.

Власти Цюриха предложили оказывать медицинскую помощь нелегалам в основном в больницах Triemli и Waid. Предлагается создать специальную онлайн-платформу, на которой с помощью Züri City Card можно будет заказывать услуги госорганов и частных лиц.

Особенности Züri City Card будут еще обсуждаться в парламенте города Цюрих, правые силы намерены проголосовать против, считая реализацию проекта проблематичной. По их мнению, такой шаг узаконит работу без заключения трудового договора и создаст более благоприятные условия для эксплуатации нелегальных мигрантов. На каком основании они продолжат жить в городе на Лиммате, не имея вида на жительство, и как их статус будет рассматривать полиция, пока не объясняется.

Со своей стороны, левые силы, пребывающие в большинстве, надеются на то, что в скором будущем нелегалы получат свои удостоверения личности. Проектом интересуются администрации Берна, Фрибурга и Люцерна.

 

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