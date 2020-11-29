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воскресенье, 29 ноября 2020 года   

Народные инициативы не прошли|Les initiatives populaires n’ont pas été acceptées

Автор: Лейла Бабаева, Берн-Женева-Базель, 29. 11. 2020.

Агитационные плакаты в Берне © nashagazeta.ch

На референдуме, прошедшем 29 ноября, швейцарцы выразили свое мнение об инициативах «За запрет финансирования производителей оружия» и «Ответственные компании: в защиту человека и окружающей среды». Подробности в нашей статье.|
Lors du référendum qui a eu lieu le 29 novembre, les Suisses ont rejeté les initiatives «Pour une interdiction du financement des producteurs de matériel de guerre» et «'Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’environnement». Les détails.

Наша Газета уже рассказывала о вопросах, вынесенных на всенародное голосование. Напомним, что авторы инициативы «За запрет финансирования производителей оружия», отклоненной 57,45% голосов, предлагали запретить банкам и пенсионным кассам инвестировать в военную промышленность. По результатам недавно опубликованного исследования, суммы вкладываются немалые: в 2018 году 113 финансовых учреждений Конфедерации, включая Национальный банк Швейцарии (BNS), инвестировали более 9 млрд долларов в фирмы, выпускающие винтовки, патроны и «сопутствующие товары».

На сайте, созданном в поддержку вышеупомянутой инициативы, привлекает внимание слоган кампании: «Швейцарские деньги убивают!» Там же приведены конкретные примеры: банки и пенсионные кассы Конфедерации вкладывают средства в американскую фирму Lockheed Martin, крупнейшего производителя оружия в мире, в американскую компанию Northrop Grumman, которая выпускает, в первую очередь, боевые самолеты и корабли, Raytheon и другие. Боеприпасы производства Raytheon использовались в Йемене и Ираке, в 2019 году BNS инвестировал в это предприятие 206 млн долларов, банк UBS – 999 млн. Кроме иностранных производителей оружия, швейцарские финансовые учреждения вкладывают деньги и в отечественные компании. В 2000-2019 гг. объем ежегодного экспорта боеприпасов из Конфедерации утроился и составил 728 млн франков. Руководство организации «Группа за Швейцарию без армии» (GSsA/GSoA), запустившей инициативу «За запрет финансирования производителей оружия», отметило свое удовлетворение по поводу результатов референдума. «За» проголосовали 42,55% швейцарцев – неплохой результат, учитывая, что в числе оппонентов GSsA/GSoA – Федеральный совет, лобби оружейников и финансовые учреждения.

«Да» инициативе «Ответственные компании» сказали 50,73% населения, но меньшая часть кантонов, в результате этот текст также был отклонен. Автором инициативы стала группа из 66 общественных организаций, включая Amnesty International и Greenpeace, Швейцарское объединение профсоюзов (USS), Transparency International и многие другие. Всемирно известные корпорации, штаб-квартиры которых расположены в Швейцарии, нередко упоминаются в СМИ в связи с нарушениями прав человека или загрязнения воды и почвы в результате нарушения правил разработки месторождений. В случае одобрения инициативы пострадавшие, проживающие в других странах, могли бы обращаться в швейцарский суд для разбирательства по месту нахождения головного офиса компании. В свою очередь, от транснациональных корпораций потребовали бы соблюдать принцип «должной заботливости» (due diligence), применяемый в финансовой и правовой сферах. В данном случае речь шла о том, чтобы заставить фирмы, работающие за рубежом, оценить риски, принять профилактические меры, а в случае необходимости – быть готовыми возместить причиненный ущерб. При этом благодаря инициативе обязанность доказывать свою правоту в суде была бы переложена с потенциальных жертв на компанию.

Директор романдского отделения ассоциации швейцарских предпринимателей Economiesuisse Кристина Гаггини отметила в интервью телерадиокомпании RTS, что рада результатам голосования, так как, по ее мнению, в данном случае достаточно реализации контрпроекта, разработанного депутатами Федерального собрания. Со своей стороны, депутат Национального совета от Социалистической партии Батист Урни подчеркнул, что это лишь начало, так как, если швейцарцы сразу не одобряют подобные вопросы, то позднее их снова выносят на референдумы.

Кроме того, швейцарцы решили несколько вопросов кантонального значения. Женевцы согласились предоставить людям с психическими расстройствами или умственной отсталостью право голосовать и быть избранными – за это выступила большая часть парламента кантона. Голосование по этому вопросу впервые прошло в Конфедерации, где более 1200 граждан с вышеупомянутыми расстройствами лишены своих политических прав. На референдуме женевцы одобрили закон 12211, согласно которому из кантональной конституции будет убран п. 4 статьи 48, где сказано, что «лица, которые длительное время были неспособны здраво рассуждать», могут быть временно лишены политических прав по решению суда. Кроме того, в статью 228 конституции будет добавлен п.3, благодаря которому лица, лишенные политических прав на момент вступления в силу закона 12211, вновь обретут свои права. Добавим, что женевцы отклонили идею создания промышленной зоны по переработке минеральных веществ в коммуне Авюзи. Во Фрибурге население сказало «да» реформе кассы пенсионного страхования сотрудников кантональной администрации, необходимость в изменениях объясняется старением населения. Жители кантона Базель сельский одобрили сокращение арендной платы для наиболее пострадавших от пандемии предприятий, санкт-галленцы проголосовали за предоставление займов компаниям, а население Ури сказало «да» внесению в конституцию кантона новой статьи, которая дает правительству право издавать особые декреты на фоне санитарного кризиса.

 

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