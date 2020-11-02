Автор: Пресс-служба МККК и Наша Газета, Женева, 2. 11. 2020. Просмотров: 93
Мы продолжаем информировать вас о деятельности старейшей международной гуманитарной организации в регионе, к которому сейчас приковано внимание многих наших читателей. Международный Комитет Красного Креста (МККК) оказал содействие при передаче тел участников боевых действий, погибших во время недавней эскалации нагорно-карабахского конфликта.|
Nous continuons de vous informer sur les activités de la plus ancienne organisation humanitaire du monde dans la région qui attire actuellement l’attention de beaucoup de nos lecteurs. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a facilité la restitution des dépouilles de combattants tués à la suite de la récente intensification des hostilités dans la région du Haut-Karabakh.
В прошлый четверг МККК решительно осудил последнюю вспышку насилия и рост числа жертв среди мирных жителей.
«В среду вместе с тысячами гражданских лиц МККК стал свидетелем интенсивных артиллерийских обстрелов городов по обе стороны линии фронта – обстрелов, которые повлекли за собой смерть, разрушения, ранения и отчаяние. Это неприемлемо, – заявил работающий в Женеве директор Управления Международного Комитета Красного Креста (МККК) по оперативной деятельности в Европе и Центральной Азии Мартин Шюпп. –При обстреле трагически погиб доброволец Азербайджанского общества Красного Полумесяца. Его двое детей остались сиротами. Двое других добровольцев были ранены. МККК приносит искренние соболезнования семье погибшего и Азербайджанскому обществу Красного Полумесяца».
Пока правительства воюющих стран обсуждают свои дальнейшие действия, кто-то должен убирать трупы! Этим и занимаются, в частности, сотрудники МККК. Как мы узнали вечером в пятницу, останки погибших были переданы родственникам в соответствии с соглашением, заключенным сторонами. Тела погибших перевезли через международную границу из Азербайджана в Армению. МККК принимал участие в этой гуманитарной операции в качестве нейтрального посредника.
Соглашение также предусматривало передачу двух гражданских лиц, которые были задержаны в связи с конфликтом. При помощи МККК в четверг из Азербайджана в Армению через Грузию была перевезена пожилая женщина. Что касается второго гражданского лица, пожилого мужчины, было решено, что он пока нетранспортабелен.
«Даже во время самых смертоносных конфликтов МККК, имеющий большой опыт нейтрального посредничества, видит, как общие гуманитарные задачи помогают сторонам договориться между собой. Речь может идти о передаче или возвращении пленных, об эвакуации раненых, о гуманитарной деятельности с пересечением линий фронта или о передаче останков, осуществляемой с уважением к умершим, — сказал Мартин Шюпп,. — Очень важно дать родственникам возможность похоронить мужа, отца или сына, чтобы им было легче примириться с утратой».
Передача останков была скоординирована с сопредседателями Минской группы и личным представителем действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Согласно нормам международного гуманитарного права, стороны в конфликте должны стараться содействовать возвращению останков умерших по просьбе стороны, к которой они принадлежат, или ближайших родственников.
Участие МККК в этой операции включало в себя материально-техническую подготовку и оказание поддержки сторонам в том, чтобы операция прошла безопасно и в соответствии с гуманитарными принципами.
«Такие операции чрезвычайно важны для родственников погибших. Пока они не получат останки своих близких, боль утраты, которую они испытывают, усугубляется мучительной неизвестностью. Не знать, что случилось с близким человеком и где он находится, может быть очень тяжело. Мы надеемся, что эта операция поможет родственникам в какой-то степени примириться с постигшим их горем. Они смогут проститься с погибшими, достойно похоронив их, как того требуют их обычаи. МККК готов и дальше участвовать в подобных операциях, если и когда стороны договорятся об их проведении», - добавил Мартин Шюпп.
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