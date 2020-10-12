Автор: Пресс-служба МККК и Наша Газета , Женева, 12. 10. 2020. Просмотров: 338
Мы продолжаем информировать вас о деятельности старейшей международной гуманитарной организации в регионе, к которому сейчас приковано внимание многих наших читателей.|
Nous continuons de vous informer sur les activités de la plus ancienne organisation humanitaire du monde dans la région qui attire actuellement l’attention de beaucoup de nos lecteurs.
Те, кого интересует эта тема, уже знают, конечно, что с полудня 10 октября военные действия в Нагорном Карабахе прекращены. Таков результат прошедших в Москве десятичасовых переговоров между Баку и Ереваном, его огласил глава МИД России Сергей Лавров. Всего представителям сторон вооруженного конфликта, вновь вспыхнувшего 27 сентября, удалось достичь согласия по 4 пунктам, главный из которых, безусловно, - прекращение огня в гуманитарных целях для обмена военнопленными.
И тут снова не обойтись без сотрудников Международного Комитета Красного Креста (МККК), о деятельности которого в зоне конфликта, длящегося уже тридцать лет, мы рассказывали на прошлой неделе.
Международный Комитет Красного Креста (МККК) приветствует соглашение о гуманитарном перемирии в набирающем обороты нагорно-карабахском конфликте и готов в качестве нейтрального посредника содействовать передаче тел погибших в ходе боевых действий и одновременному освобождению задержанных, говорится в распространенном в субботу официальном коммюнике.
«МККК издавна выступает нейтральным посредником в конфликтах по всему миру. Мы надеемся, что такую операцию удастся провести в ближайшее время, чтобы останки погибших в боях были переданы родственникам и люди могли достойно оплакать своих родных, - цитирует документ слова Мартина Шюппа, директора женевского Управления МККК по оперативной деятельности в Европе и Центральной Азии. – Мы также готовы содействовать освобождению сторонами в конфликте лиц, содержащихся под стражей, чтобы они могли вернуться к своим семьям».
Редакция Нашей Газеты благодарит сотрудников МККК за предоставленные фотографии. Увы, вчера стало известно, что достигнутая договоренность о прекращении огня уже нарушалась в выходные. Мы очень надеемся, что это - изолированные случаи.
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