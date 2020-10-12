Те, кого интересует эта тема, уже знают, конечно, что с полудня 10 октября военные действия в Нагорном Карабахе прекращены. Таков результат прошедших в Москве десятичасовых переговоров между Баку и Ереваном, его огласил глава МИД России Сергей Лавров. Всего представителям сторон вооруженного конфликта, вновь вспыхнувшего 27 сентября, удалось достичь согласия по 4 пунктам, главный из которых, безусловно, - прекращение огня в гуманитарных целях для обмена военнопленными.

И тут снова не обойтись без сотрудников Международного Комитета Красного Креста (МККК), о деятельности которого в зоне конфликта, длящегося уже тридцать лет, мы рассказывали на прошлой неделе.

Международный Комитет Красного Креста (МККК) приветствует соглашение о гуманитарном перемирии в набирающем обороты нагорно-карабахском конфликте и готов в качестве нейтрального посредника содействовать передаче тел погибших в ходе боевых действий и одновременному освобождению задержанных, говорится в распространенном в субботу официальном коммюнике.





«МККК издавна выступает нейтральным посредником в конфликтах по всему миру. Мы надеемся, что такую операцию удастся провести в ближайшее время, чтобы останки погибших в боях были переданы родственникам и люди могли достойно оплакать своих родных, - цитирует документ слова Мартина Шюппа, директора женевского Управления МККК по оперативной деятельности в Европе и Центральной Азии. – Мы также готовы содействовать освобождению сторонами в конфликте лиц, содержащихся под стражей, чтобы они могли вернуться к своим семьям».





Напомним, что, когда в конце сентября конфликт обострился, МККК, не участвующий в политических переговорах, сразу предложил свои услуги по оказанию гуманитарной помощи и выполнению роли нейтрального посредника между сторонами. Напомним также, что международное гуманитарное право, регулирующее ведение вооруженных конфликтов, обязывает участников конфликта подбирать и вывозить тела павших с поля боя, независимо от того, на какой стороне те сражались – именно беспредел, царивший во время битвы при Сольферино , подтолкнул в свое время женевского предпринимателя Анри Дюнана к созданию организацию, которая гарантировала бы хоть какую-то гуманность во время войны. Сегодня МККК готов предоставить сторонам практические рекомендации, чтобы погибшие были опознаны, как того требует международное гуманитарное право, а затем содействовать возвращению тел.«Мы регулярно общаемся со сторонами и изъявили свою готовность к дальнейшему обсуждению порядка участия МККК в усилиях по возвращению задержанных и останков погибших, в том числе логистических вопросов и гарантий безопасности для наших сотрудников, - заявил Мартин Шюпп. - Мы также надеемся, что это соглашение даст людям настоящую передышку после двух недель интенсивных боев».МККК помогал сторонам в проведении подобных операций после предыдущей эскалации конфликта вдоль линии соприкосновения в апреле 2016 года. В тот раз, благодаря слаженным усилиям, тела всех погибших были переданы родственникам, и список лиц, пропавших без вести с начала этого конфликта в 1992 года, - в нем уже насчитывается более 4500 человек, - не пополнился новыми именами. МККК начал свою работу в связи с нагорно-карабахским конфликтом в 1992 году и за это время неоднократно помогал властям в подобных усилиях. Наша Газета и дальше будет держать вас в курсе событий – сквозь нейтральную швейцарскую призму.

Редакция Нашей Газеты благодарит сотрудников МККК за предоставленные фотографии. Увы, вчера стало известно, что достигнутая договоренность о прекращении огня уже нарушалась в выходные. Мы очень надеемся, что это - изолированные случаи.

