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понедельник, 12 октября 2020 года   

Международный Красный Крест в Нагорном Карабахе |Le CICR au Haut-Karabakh

Автор: Пресс-служба МККК и Наша Газета , Женева, 12. 10. 2020. Просмотров: 338

(c) ICRC

Мы продолжаем информировать вас о деятельности старейшей международной гуманитарной организации в регионе, к которому сейчас приковано внимание многих наших читателей.

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Nous continuons de vous informer sur les activités de la plus ancienne organisation humanitaire du monde dans la région qui attire actuellement l’attention de beaucoup de nos lecteurs.

Те, кого интересует эта тема, уже знают, конечно, что с полудня 10 октября военные действия в Нагорном Карабахе прекращены. Таков результат прошедших в Москве десятичасовых переговоров между Баку и Ереваном, его огласил глава МИД России Сергей Лавров. Всего представителям сторон вооруженного конфликта, вновь вспыхнувшего 27 сентября, удалось достичь согласия по 4 пунктам, главный из которых, безусловно, - прекращение огня в гуманитарных целях для обмена военнопленными.  
И тут снова не обойтись без сотрудников Международного Комитета Красного Креста (МККК), о деятельности которого в зоне конфликта, длящегося уже тридцать лет, мы рассказывали на прошлой неделе.

Международный Комитет Красного Креста (МККК) приветствует соглашение о гуманитарном перемирии в набирающем обороты нагорно-карабахском конфликте и готов в качестве нейтрального посредника содействовать передаче тел погибших в ходе боевых действий и одновременному освобождению задержанных, говорится в распространенном в субботу официальном коммюнике.


 
«МККК издавна выступает нейтральным посредником в конфликтах по всему миру. Мы надеемся, что такую операцию удастся провести в ближайшее время, чтобы останки погибших в боях были переданы родственникам и люди могли достойно оплакать своих родных, - цитирует документ слова Мартина Шюппа, директора женевского Управления МККК по оперативной деятельности в Европе и Центральной Азии. – Мы также готовы содействовать освобождению сторонами в конфликте лиц, содержащихся под стражей, чтобы они могли вернуться к своим семьям».
 

Напомним, что, когда в конце сентября конфликт обострился, МККК, не участвующий в политических переговорах, сразу предложил свои услуги по оказанию гуманитарной помощи и выполнению роли нейтрального посредника между сторонами. Напомним также, что международное гуманитарное право, регулирующее ведение вооруженных конфликтов, обязывает участников конфликта подбирать и вывозить тела павших с поля боя, независимо от того, на какой стороне те сражались – именно беспредел, царивший во время битвы при Сольферино, подтолкнул в свое время женевского предпринимателя Анри Дюнана к созданию организацию, которая гарантировала бы хоть какую-то гуманность во время войны. Сегодня МККК готов предоставить сторонам практические рекомендации, чтобы погибшие были опознаны, как того требует международное гуманитарное право, а затем содействовать возвращению тел. 
 
«Мы регулярно общаемся со сторонами и изъявили свою готовность к дальнейшему обсуждению порядка участия МККК в усилиях по возвращению задержанных и останков погибших, в том числе логистических вопросов и гарантий безопасности для наших сотрудников, - заявил Мартин Шюпп. - Мы также надеемся, что это соглашение даст людям настоящую передышку после двух недель интенсивных боев». 
 
МККК помогал сторонам в проведении подобных операций после предыдущей эскалации конфликта вдоль линии соприкосновения в апреле 2016 года. В тот раз, благодаря слаженным усилиям, тела всех погибших были переданы родственникам, и список лиц, пропавших без вести с начала этого конфликта в 1992 года, - в нем уже насчитывается более 4500 человек, - не пополнился новыми именами. МККК начал свою работу в связи с нагорно-карабахским конфликтом в 1992 году и за это время неоднократно помогал властям в подобных усилиях. Наша Газета и дальше будет держать вас в курсе событий – сквозь нейтральную швейцарскую призму.

Редакция Нашей Газеты благодарит сотрудников МККК за предоставленные фотографии. Увы, вчера стало известно, что достигнутая договоренность о прекращении огня уже нарушалась в выходные. Мы очень надеемся, что это - изолированные случаи.

 

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