Наша Газета много уже много лет следит за деятельностью Международного Комитета Красного Креста, независимой и нейтральной организации, предоставляющей гуманитарную защиту и помощь жертвам вооруженных конфликтов и других ситуаций насилия, содействующей соблюдению международного гуманитарного права и включению его положений в национальное законодательство. Вы узнавали от нас о деятельности МККК в Грузии и Украине, а в последнем печатном выпуске Нашей Газеты могли прочитать о моменте Второй мировой войны, который сотрудники организации считают пятном на ее репутации.



Действительность диктует нам темы, и сегодня речь пойдет о Нагорном Карабахе. МККК работает в этом регионе с 1992 года, через свои делегации в Баку и Ереване и представительство в Нагорном Карабахе оказывая поддержку гражданскому населению, проживающему вдоль линии соприкосновения и вдоль границы между Азербайджаном и Арменией. Сегодня там, как все вы знаете, идет война, и МККК, единственная международная организация, так широко представленная в регионе, взывает к воюющим сторонам с просьбами прекратить военные действия, а к международному сообществу – способствовать процессу урегулирования. Увы, пока конца не видно…







Эскалация нагорно-карабахского конфликта продолжается, резко увеличившееся число нападений с применением мощного оружия взрывного действия в населенных районах приводит к страшным потерям среди гражданского населения, говорится в распространенном в прошлое воскресенье коммюнике МККК.

«МККК решительно осуждает неизбирательные бомбардировки, о которых поступают сообщения, и другие предполагаемые незаконные нападения с применением оружия взрывного действия в больших и малых городах и других населенных пунктах, где мирные жители погибают и получают ужасные ранения, в том числе ведущие к инвалидности, — сказал Мартин Шюпп, директор женевского Управления МККК по оперативной деятельности в Европе и Центральной Азии. — Следует принять все возможные меры, чтобы защитить гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры: больницы, школы, рынки. Также необходимо оберегать систему водоснабжения. Этого требует международное гуманитарное право».

Из поступающих с места событий сообщений известно, что с момента начала эскалации конфликта 27 сентябя в ходе боев по всему региону было убито и ранено множество гражданских лиц по обе стороны линии соприкосновения, среди жертв есть дети. В последние дни участились случаи применения в населенных районах тяжелых вооружений и оружия взрывного действия.

Сотни жилых домов и ключевых объектов инфраструктуры, таких как больницы и школы, уничтожены или повреждены огнем тяжелой артиллерии и ударами с воздуха, в том числе ракетными. Пострадали и другие объекты инфраструктуры: дороги, система электроснабжения, газопроводы и коммуникационные сети. Одни жители бегут в поисках безопасности; другие, в надежде спастись, сутками прячутся в неотапливаемых подвалах.



«Применение оружия взрывного действия с широким радиусом поражения против военных целей в населенных районах может представлять собой нарушение международного гуманитарного права, нормы которого запрещают неизбирательные и несоразмерные нападения, - отмечается в коммюнике. - МККК считает, что следует избегать применения в населенных районах оружия взрывного действия с широким радиусом поражения, если не были приняты достаточные меры предосторожности, чтобы ограничить радиус действия такого оружия и, соответственно, уменьшить опасность для гражданского населения».

Страшная картина, какими бы разными комментариями не сопровождались телекадры с места событий, транслируемые в разных странах.

Наша Газета решила не ограничиваться текстом коммюнике и связалась с Этери Мусаелян, сотрудницей представительства МККК в Нагорном Карабахе, откуда сама она родом, и отвечающей за связи с общественностью. Вот суть нашей вчерашней телефонной беседы.

Наша Газета: Этери, Вы – коренная жительница региона. Удается ли Вам сохранять нейтральность, необходимую для представителя МККК, «отрезать» собственные чувства?

Этери Мусаелян: Без этого нельзя, ведь я беседую с Вами именно как представитель МККК, нейтральной, аполитической организации. Но, разумеется, я живой человек и прекрасно вижу и понимаю, что самое тяжелое бремя эскалации конфликта несут на себе простые люди, живущие по обе стороны линии соприкосновения, то есть в первую очередь страдает гражданское население.

Почему Вам пришлось покинуть офис в Нагорном Карабахе и переехать в Ереван?

Работать в гуманитарной организации во время вооруженного конфликта сложно в том смысле, что наступает момент, когда ты начинаешь взвешивать риски, которым подвергаешь себя и своих близких, с пользой, которую можешь принести организации. И для меня наступил момент принятия решения: перевезти мою семью в более безопасное место или остаться в Нагорном Карабахе. Я выбрала второй вариант, что не мешает мне находиться в постоянном контакте и с коллегами, и с гражданским населением, которое пострадало и продолжает страдать, и с разными структурами. Мы уже передали определенное количество медикаментов местным медслужбам. Реальная оценка гуманитарных нужд, вытекающих из нынешней ситуации, осложняется тем, что ситуация не стабильная, невозможно выезжать в наиболее пострадавшие населенные пункты, встречаться с их жителями. Находясь в Ереване, я могу делать свою работу не менее эффективно. Но некоторые мои коллеги остаются в Нагорном Карабахе, будучи готовыми оказать услуги от имени организации там, где они необходимы.

Вы покинули Нагорный Карабах 2 октября, то есть почти через неделю после начала эскалации, став таким образом ее очевидцем. Какое самое яркое впечатление Вы увезли с собой?

Знаете, я была свидетельницей начала конфликта, в 1990-х годах. Мне было тогда 14-15 лет, я жила в Нагорном Карабахе. Видя, что происходит сейчас, я вернулась мыслями в тот период, хотя во время эскалации в 2016 году у меня такого ощущения почему-то не было. Но сейчас мне было страшно, не было видно конца, моя семья вновь, как и в 1990-е, перебралась в подвальное помещение. То есть было ощущение, что нас отбросило на 30 лет назад.

Можете ли Вы описать гуманитарные последствия нового витка конфликта, чем он оборачивается для гражданского населения по обе стороны линии соприкосновения?

С самого первого дня возобновления военных действий МККК выразил свою озабоченность в связи с тем, что представители обеих сторон озвучили имена погибших и пострадавших среди гражданского населения, что неправильно с точки зрения международного гуманитарного права.

Дальнейшее обострение ситуации привело к тому, что люди начали уезжать из своих домов в поисках более безопасного места, мы не знаем, куда многие из них уехали, и не имеем пока четкого представления о масштабе этого передвижения.

Регион не обошел стороной коронавирус, и только положение начало налаживаться, только дети смогли пару недель проучиться в школе, как 28 сентября все учебные заведения закрылись из-за начала военных действий. Скоро зима, а многие семьи находят убежище в неотапливаемых помещениях. Больницы Нагорного Карабаха нуждаются в донорстве крови, все несрочные операции и прочие медицинские услуги отложены. Разумеется, новый виток военных действий не может не влиять на психологическое состояние населения, вот уже 30 лет живущего в условиях непрекращающегося конфликта. Представители МККК готовы оказывать посильную помощь, выступать в качестве посредника в разных гуманитарных вопросах, например, в таком вопросе, как возвращение тел погибших их близких, если такая просьба к нам поступит.

Повторяю, подлинный масштаб ущерба для мирного населения еще предстоит оценить, а пока МККК может лишь призывать к обеим воюющим сторонам щадить гражданское население и гражданские инфраструктуры, необходимые для его выживания и жизни.

От редакции: Не беря на себя роль политиков, не вставая ни на чью сторону, наша маленькая редакция благодарит сотрудников МККК за их работу и предоставленные фотографии и присоединяется к призыву – пощадите мирное население!