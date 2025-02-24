К чему война? |Pourquoi la guerre ?

Ровно три года назад Наша Газета опубликовала свой первый материал о войне в Украине. Он назывался «Дипломатический мат», поскольку начало любого вооруженного конфликта мы считали и считаем провалом дипломатической деятельности. В течение прошедших трех лет наша редакция последовательно освещала войну в Украине сквозь швейцарскую призму и так же последовательно выражала надежду на ее завершение путем дипломатических усилий – в тематическом досье скопились сотни материалов. Увы, надо признать, что дипломаты всех заинтересованных сторон оказались не на высоте.