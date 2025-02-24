Автор: Надежда Сикорская, Женева, 24.02.2025.
Сегодня, в третью годовщину начала войны в Украине, мы хотим предложить вам прислушаться к мнениям двух выдающихся личностей, Альберта Эйнштейна и Зигмунда Фрейда, о корнях этого явления. О корнях, которые никак не удается выкорчевать.|
Aujourd'hui, à l'occasion du troisième anniversaire du début de la guerre en Ukraine, nous vous invitons à écouter les opinions de deux personnalités exceptionnelles, Albert Einstein et Sigmund Freud, sur les racines de ce phénomène. Des racines qui ne peuvent être déracinées.
Ровно три года назад Наша Газета опубликовала свой первый материал о войне в Украине. Он назывался «Дипломатический мат», поскольку начало любого вооруженного конфликта мы считали и считаем провалом дипломатической деятельности. В течение прошедших трех лет наша редакция последовательно освещала войну в Украине сквозь швейцарскую призму и так же последовательно выражала надежду на ее завершение путем дипломатических усилий – в тематическом досье скопились сотни материалов. Увы, надо признать, что дипломаты всех заинтересованных сторон оказались не на высоте.
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