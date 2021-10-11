Для почитателей творчества Франсиско Гойи (1746-1828) одного его имени на афише достаточно, чтобы, стараясь унять сердцебиение, бросить все и – в Базель, в Базель! Автор этих строк – из этой категории, а потому была счастлива увидеть все это великолепие за несколько дней до официального открытия, не поленившись ради этого встать спозаранку.

Впервые мы увидели картины Гойи еще в детстве в одном из советских художественных, и большого впечатления они на нас не произвели: какие-то расфуфыренные, напыщенные дяди и тети, какие махи и ведьмы, страшно далеки были они от советской действительности. (Кстати, из огромного наследия художника в России, насколько нам известно, находятся лишь три его творения.) Но потом, уже в начале студенчества, был прочитан роман очень популярного в СССР немецкого писателя Лиона Фейхтвангера «Гойя, или Тяжкий путь познания». Прочитан один раз, второй, третий… Есть такие книги, дочитав которые, сразу хочешь вернуться к началу. После третьего прочтения мы достали с полки то самое художественное издание и начали, уже через лупу, рассматривать не «дядь и теть», а ставших хорошо знакомыми королей, инфант, герцогинь, мах и ведьм, Каэтан и Пепит и пытаться угадать в «Капричос» тот или иной страшный сон художника, пересказанный писателем. Ох уж эти сны! Кого из нас не преследуют они, но лишь единицам дано схватить сон за хвост и сделать его материальным - в музыке, в слове, в изображении... А персонаж «придворного живописца», вынужденного «сопротивляться, подчиняясь», был близок и понятен» - параллель между испанской инквизицией и отечественными компетентными органами напрашивалась сама собой. О том, чтобы увидеть картины «живьем», на тот момент не приходилось и мечтать – музей Прадо, хранилище большей части сокровищ, мог только... сниться. Но менялось время, менялись политические курсы, рухнул железный занавес, Прадо стал доступен, и мы встретились… Какой же это был восторг!

В романе Лиона Фейхвангера – считающемся историко-биографическим, но наделенном значительной долей прекрасного художественного вымысла, задуманном как первый из двух, но так и оставшийся единственным – описаны лишь 13 из долгих 60 лет творческого пути Гойи, с 1793 по 1806 годы. Но период этот был крайне насыщенным - именно тогда Гойей, успешным придворным живописцем, были написаны, среди прочего, портреты герцога Альба и его жены, создан безжалостный в своей достоверности «Портрет семьи Карла IV», начата и закончена серия офортов «Капричос», после чего автор был вызван в инквизицию для дачи объяснений. Вся серия «Капричос» представлена в Базеле, включая знаменитую гравюру под номером 43, озаглавленную испанской пословицей «Сон разума рождает чудовищ».

К счастью для почитателей Гойи, выставка в Базеле не ограничивается периодом, описанным в романе. На пресс-конференции, предшествовавшей официальному ее открытию – на котором, кстати, присутствовала королева Испании Летиция – директор Фонда Бейлера Сэм Келлер рассказал, что этот престижнейший частный фонд Швейцарии готовился к ней в течение долгих десяти лет и назвал ее крупнейшим его проектом. Невероятно, но факт – последняя выставка Гойи в Швейцарии проходила в Кунстхаусе Цюрихе аж в 1953 году, а до этого швейцарцы могли лицезреть его работы в 1939-м, когда, вместе с другими шедеврами Прадо, пережившими испанскую гражданскую войну в Женеве, они были выставлены в городском Музее искусства и истории.

На выставке в Базеле представлены 70 картин, а также около сотни изумительных рисунков и гравюр, детали которых можно рассматривать часами. Поверьте на слово, если до ее посещения вы прочитаете (или перечитаете) роман Фейхтвангера, то увидите всех их по-другому и получите еще большее интеллектуальное и эмоциональное наслаждение – такое же, какое получали современники художника, бывшие в курсе его дел и настроений, а потому отлично считывавшие, как модно теперь выражаться, глубинные смыслы этих творений.

Выставка в Базеле хороша тем, что дает посетителю представление как о разносторонних технических, так сказать, талантах Гойи (художник, рисовальщик, гравер, один из первых литографов), так и о его многогранной, сложной личности, отражающейся в его творчестве: успешный придворный живописец, не успевающий выполнять заказы сильных современного ему мира, он параллельно создает загадочный и волнующий, ни на какой другой не похожий художественный мир, в котором священное соседствует с мирским, изображения Христа – с ведьмами и грешниками, портреты и полотна на исторические темы – с натюрмортами и жанровыми сценами. (Обратите внимание на единственного «швейцарского» Гойю - натюрморт «Куски лосося», созданный в 1808-1812 годах и хранящийся в собрании Оскара Рейнхарта в Винтертуре.)

Богатство сюжетов и техник закрепило за Гойей репутацию одного из первых европейских художников, отвергшего общепринятые в его эпоху догмы в искусстве, ограничивавшие творческую свободу, и ратовавшего за право художника на спонтанность и оригинальность: один из возможных вариантов перевода Los Caprichos с испанского – причуды. Да, гений имеет на них право.

Одна из самых известных работ Гойи из представленных на выставке – украсившая афишу «Маха одетая» (1800-1807). История создания этого полотна, у которого есть пара, «Маха обнаженная», увлекательно описана Фейхтвангером. Обе работы принадлежали премьер-министру Испании времен Гойи Мануэлю Годою, после конфискации его коллекции Инквизицией они хранились в Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо, а с 1901 года экспонируются в музее Прадо рядом друг с другом.

Посетитель не пройдет мимо великолепного портрета герцогини Альбы, а также двух крайне редко выставляемых работ, хранящихся в частных европейских коллекциях – «Маха и Селестина на балконе» и «Две махи на балконе», созданных в период между 1808 и 1812 годами. Нам хочется также обратить ваше мнение на менее известные, но не менее прекрасные жанровые сцены небольших форматов, большая часть которых находится в испанских частных коллекциях и крайне редко покидает пределы страны, так что увидеть их – настоящая удача. Задержитесь, например, у написанного в 1786 году холста под названием «Продавщицы цветов, или Весна. Эскиз для гобелена», который наполнит дождливый октябрьский день весенней свежестью.

Еще одна невероятная удача Фонда Бейлера – возможность представить публике полную серию из восьми работ на исторические темы и жанровые сюжеты из коллекции маркиза Ла-Романа: до сих пор они выставлялись один-единственный раз, в Прадо.

Придворный живописец, Гойя никогда не утрачивал связь с простыми людьми, с «униженными и оскорбленными», чем заслужил славу «художника заключенных и умалишенных». Кажется невероятным, что обласканный двором художник тратит свое драгоценное время на изображение тюрем и сумасшедших домов, бандитов с большой дороги и судилищ Инквизиции, а также ужасов войны, запечатленных им в одноименной серии гравюр, созданной в 1811–1814 годах.

После посещения выставки советуем вам задержаться еще ненадолго в Фонде Бейлера и посмотреть фильм, специально созданный к ее открытию французским художником Филиппом Паррено по заказу Фонда Бейлера. Этот фильм, который можно отнести к жанру научной фантастики, называется « La Quinta del Sordo » (« Дом глухого») и посвящен серии из 14 работ, созданных Гойей в технике al secco (на стене, по увлажнённой штукатурке) для стен его дома в пригороде Мадрида, который он приобрел в феврале 1819 года и где жил до переезда в Бордо. Эта серия, названная «Черные картины» (в русском варианте – «Мрачные картины»), родилась в 1819-1824 годах, но была обнаружена лишь после смерти автора. Барон Эмиль д’Эрланже, приобретший дом в 1873 году, перенес настенные картины на холст, а затем передал их в дар Испанскому государству – с 1889 года они выставлены в Музее Прадо, чьи стены не покидают никогда в связи со своей крайней хрупкостью.

P.S. В заключение пресс-конференции испанский журналист спросил Сэма Келлера, насколько Гойя известен в Швейцарии. Мы удивились вопросу, но еще больше – ответу. «Имя Гойи, безусловно, на слуху, о нем «слышали». Но если попросить швейцарского прохожего сказать о нем что-то конкретное, назвать хоть одну работу, то вы введете его в замешательство», - признался директор Фонда Бейлера.

От редакции: Выставка «Гойя» будет открыта до 23 января 2022 года, но не откладывайте ее посещение на последний момент, ведь вам может захотеться вернуться!