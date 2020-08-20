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17.08.2020 - 16:35Женева ужесточает санитарные правила

Иммиграция в Швейцарию и ее причины|Immigration en Suisse et ses raisons

Автор: Лейла Бабаева, Берн-Женева-Лозанна-Базель, 20. 08. 2020. Просмотров: 135

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Народная партия Швейцарии (UDC) выступает за умеренную иммиграцию, но кто именно приезжает в Конфедерацию, из каких стран и по каким причинам?|
L’UDC prône l'immigration modérée, mais qui arrive dans la Confédération, de quels pays et pour quelles raisons?

27 сентября в Швейцарии пройдет очередной референдум, на котором, среди прочего, населению предстоит принять или отклонить инициативу Народной партии Швейцарии (UDC) «за умеренную иммиграцию». Суть этой инициативы проста: если население скажет «да», то у Федерального совета будет 12 месяцев на то, чтобы провести с ЕС переговоры относительно новой редакции Соглашения о свободном перемещении граждан (ALCP). Если взаимопонимание не будет достигнуто, то Соглашение следует расторгнуть в течение 30 дней. После голосования 9 февраля 2014 года, когда народ поддержал инициативу UDC «Против массовой иммиграции», предстоящий референдум станет второй важной вехой в отношениях альпийской республики с Европейским союзом.

Кто приезжает в Швейцарию и с какой целью?

В конце 2019 года 2 111 412 резидента Конфедерации не имели швейцарского гражданства. 1 442 640 из них – выходцы из государств ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли (EACT), 668 772 – из третьих стран. Самые многочисленные диаспоры – итальянская (323 683 человек), немецкая (309 388) и португальская (262 926).

Главная причина переезда в Швейцарию – трудоустройство. По статистике, чаще всего в альпийскую республику приезжают молодые специалисты (большинство из них – мужчины) с хорошим образованием, уже нашедшие работу в швейцарских компаниях. Типичный представитель – инженер из Франции не старше 40 лет, уточнил в интервью телерадиокомпании RTS Борис Цюрхер, глава отдела по вопросам трудоустройства Государственного секретариата по экономике (Seco). Около 60% выходцев из стран ЕС/EACT, переехавших в Швейцарию, – люди интеллектуального труда. Больше всего таких специалистов – в фармацевтическом и финансовом секторах, а также в компаниях, разрабатывающих новые технологии. 10% иностранцев из этой категории занимают руководящие посты.

Иммигранты очень активны в Конфедерации, нередко трудятся во внеурочное время и чаще швейцарцев – на полную ставку (особенно женщины). Их рабочая неделя включает 33,7 часа, что в среднем на 15% дольше, чем рабочая неделя коренных швейцарок. Интересно, что швейцарцев больше всего среди людей со «средней» зарплатой, а иностранцев много как среди тех, кому платят мало, так и среди тех, кто получают за свой труд завидные суммы.

Среди причин переезда второе место после работы занимает воссоединение семьи. В 2008-2017 гг. в Швейцарию переехали 840 тыс. иностранцев (не считая просителей убежища), из них 327 911 человек – именно по этой причине. Последняя цифра включает 185 184 выходцев из государств ЕС/ЕАСТ и 142 763 человек из так называемых третьих стран. Лишь треть иммигрантов из первой категории приехали в Швейцарию к родственникам, зато во второй категории их оказалось 75%, отмечается в отчете Центра наблюдения за свободным перемещением граждан между Швейцарией и ЕС. Авторы отчета объясняют такую разницу тем, что людям из третьих стран труднее устроиться на работу, чем европейцам.

Миграционные потоки

Любопытно, что после вступления в силу Соглашения о свободном перемещении граждан (в 2002 году) в миграционных потоках зафиксированы изменения. Поначалу среди приезжих преобладали немцы и французы, но после кризиса 2008 года увеличилось число выходцев из Южной Европы. Сегодня в Швейцарию прибывают все больше людей из стран Восточной Европы, особенно из Польши, Словакии, Румынии и Болгарии. Добавим, что не все они остаются в Швейцарии – в среднем длительность их пребывания составляет 5 лет. Найдя в другой стране работу с лучшими условиями, они покидают Конфедерацию.

Если сравнить вышеприведенные данные с показателями иммиграции в ЕС, то в 2018 году на первом месте по числу приезжих на 1000 жителей оказалась Мальта, за ней выстроились Люксембург, Кипр и Ирландия, в конце списка – Португалия и Словакия, отмечается на сайте Евростата. По состоянию на 1 января 2019 года, в ЕС жили 446,8 млн человек, 21,8 млн из них были выходцами из третьих стран. В 2018 году страны-члены Евросоюза предоставили гражданство 672 тыс. человек.

Аргументы Народной партии Швейцарии о том, что в Конфедерацию приезжает слишком много иностранцев, понятны, но не стоит забывать, что население страны стареет, а многие молодые работники, как сказано выше, прибыли из-за рубежа. По данным Федеральной службы статистики, в 1950 году самую многочисленную группу населения Швейцарии составляли люди в возрасте до 30 лет, а в 2018-м – жители в возрасте 50-60 лет. Если правительству придется расторгнуть Соглашение о свободном перемещении граждан, то необходимо будет создать в стране условия, в которых швейцарцы захотят иметь больше детей, не опасаясь того, что их семейный бюджет этого не выдержит.

 

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