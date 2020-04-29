Автор: Надежда Сикорская, Нион, 29. 04. 2020. Просмотров: 43
В рамках проходящего в Нионе в режиме онлайн международного кинофестиваля Visions du Réel представлена документальная работа Сергея Лозницы о прощании с Иосифом Сталиным, производящая более сильное впечатление, чем любой художественный фильм.|
Le festival Visions du Réel présente ces jours, dans sa version online, le dernier film de Sergueï Loznitsa. Ce documentaire sur les funérailles de Staline impressionne plus que n’importe quelle fiction.
Два года назад мы поделились с вами впечатлениями от трагикомического фильма Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина», запрещенного к показу в России. Год назад опубликовали интервью с украинским режиссером Сергеем Лозницей, приезжавшим на женевский кинофестиваль BlackMovie с фильмом «День Победы».
Теперь эти две темы «объединились» в рассказ о полнометражном документальном фильме Сергея Лозницы «Государственные похороны», пропущенном, к сожалению, автором Нашей Газеты, делавшим обзор программы фестиваля Visions du Réel.
Ничто не вызывает сейчас столь бурных дискуссий и на постсоветском пространстве, и в русскоязычной диаспоре за его пределами, как трактовка исторических событий, особенно из советской эпохи. Самый свежий пример из нашего собственного опыта – дебаты вокруг «Зулейхи». Как ни трактуй – всем не угодишь.
Сила фильма Сергея Лозницы, снятого в 2019 году и показанного на Венецианском фестивале, – в полном, казалось бы, отсутствии этой самой трактовки, в полном отсутствии автора вообще. В течение двух часов с небольшим зритель смотрит архивные съёмки, сделанные по всей стране в период с 5 по 9 марта 1953 года.
Как известно, председатель Совета Министров СССР и секретарь ЦК КПСС генералиссимус Иосиф Сталин скончался 5 марта 1953 года, оставив совершенно без внимания смерть композитора Сергея Прокофьева, случившуюся в тот же день. На следующий день, 6 марта, тело Сталина было выставлено для прощания в Колонном зале Дома Союзов, куда с 16 часов потекли первые потоки людей. Собственно похороны состоялись 9 марта на Красной площади – Сталин занял место рядом с Лениным, потеснив его в мавзолее.
Разумеется, каждая секунда этих четырех дней задокументирована, а вся информация находится в открытом доступе. Исторический видео материал, собранный Сергеем Лозницей воедино и представленный без нарушения хронологии, со сменой черно-белых и цветных кадров и без единого комментария, производит гипнотическое действие – от экрана невозможно оторвать глаза! – и наводит ужас.
По команде «из центра» привычная жизнь на всей огромной территории с ее девятью часовыми поясами резко остановилась и началась «всенародная скорбь». Мы видим, как по единому сценарию разыгрывается грандиозный спектакль, о размерах «массовки» которого не мечтал бы даже самый самоуверенный режиссер. Но для Сталина люди и были массовкой, и свою роль ее кукловода он с блеском доиграл до конца.
Толпы людей с поникшими головами слушают, как сводки Совинформбюро во время войны, голос Юрия Левитана, в реальном времени рассказывающий всем, «от Москвы до самых до окраин», о происходящем в столице. Задумчиво качают головами аксакалы в тюбетейках, маленький азиат в пионерском галстуке поверх ватника размазывает слезы на круглом личике, утирают слезы черноусые азербайджанцы, и даже на чуме чукчи в знак траура приспущен флаг… А в Москве в бесконечном движущемся строю прощающихся рыдают простая баба в платке, дама с чернобуркой на плечах, дворничиха в белом переднике, статный военный, старичок с костылем, низко кланяются трупу вождя коммунистического движения представители духовенства…
Море людей, море венков, море черно-красных траурных повязок на рукавах… Рядом с гробом, в двух шагах от почетного караула, – маленькая армия художников, скульпторов, фотографов, кинооператоров, запечатляющих для истории… Звучит подобающая обстановке музыка: Чайковский, Бетховен, Рахманинов, Моцарт, Шуман и «Траурный марш» Шопена, разумеется. Звучат тексты, в которые стоит вслушаться: оставив в стороне причитания о невозвратной потере, об уходе лучшего из людей, отца родного, любимого, дорогого и так далее, обратите внимание на навязчивую мысль о его бессмертии, так плохо вяжущуюся с коммунистической доктриной. Звучат получаемые «с мест» заверения рабочих такого-то завода и колхозников такого-то колхоза в «единодушном одобрении» …
Звучат стихи Ольги Берггольц, в 1938 году пережившей арест:
Обливается сердце кровью…
Наш любимый, наш дорогой!
Обхватив твоё изголовье,
Плачет Родина над Тобой.
Звучат стихи Константина Симонова:
Нет слов таких, чтоб ими передать
Всю нестерпимость боли и печали,
Нет слов таких, чтоб ими рассказать,
Как мы скорбим о Вас, товарищ Сталин!
Скорбит народ, что Вы ушли от нас,
Скорбит сама земля, от горя вся седая...
Земля, действительно, была седой – от мокрого снега, типичной для Москвы мартовской погоды. Более того, не вызывает сомнений и искренность чувств толпы – такое не сыграешь! О бедная толпа, во все времена не понимающаяся сути событий и так легко «направляемая».
«Члены почетного караула поднимают на руки гроб Иосифа Виссарионовича Сталина и медленно несут его к выходу из Колонного зала», - чеканит Юрий Левитан. Так и несли до Мавзолея. Запечатленные камерой выразительные лица – растерянные, испуганные, грустные, разные, но выразительные! – потрясающе контрастируют с непроницаемыми масками «верных соратников» на трибуне. Ни одна слезинка не блеснула, ни один голос не дрогнул, ни одно слово не было произнесено без бумажки, от себя… Откровенной издевкой звучат в устах самодовольного, холеного Маленкова, сыгравшего одну из главных ролей в «Ленинградском деле» и разгроме Еврейского антифашистского комитета, восхваления Сталина как «великого теоретика национального вопроса, искоренившего национальную рознь» и создавшего «строй, не знающий кризисов и безработицы». Берии в интеллигентской шляпе не способен придать обаяния даже милый грузинский акцент. Распинается Молотов, жена которого, Полина Жемчужина, к этому моменту уже четыре года находится в ссылке за «преступную связь с еврейскими националистами». Физиономия Ворошилова настолько тупа, что ему слова не дали.
Какой страшный, отвратительный фарс, итог которого подводят красные слова на черном фоне в конце фильма: за время правления Сталина жертвами его террора стали 27 миллионов человек, еще 15 миллионов умерли от голода…
Всего три года спустя, в 1956 году, на ХХ съезде КПСС Никита Хрущев произнес свой исторический доклад «О культе личности и его последствиях», после чего было принято постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий». Символической точкой завершения данного процесса стал вынос тела Сталина из Мавзолея и его захоронение у Кремлевской стены в ночь на 31 октября 1961 года. Символической, но не последней. И даже похороны советского государства не решили вопрос. (Вы догадались, конечно, что название фильма Сергея Лозницы можно истолковать и так, и тут английский перевод, «State funeral», точнее французского - «Les funérailles nationales».)
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