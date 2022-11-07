Германия, Украина и швейцарские боеприпасы

Федеральный совет еще в апреле четко обозначил свою позицию в вопросе поставок оружия Украине: реэкспорт швейцарских боеприпасов в зону военных действий не совместим с нейтралитетом. Несмотря на то, что нейтральный курс, которого придерживается Швейцария, хорошо известен другим странам, некоторые из них не перестают оказывать давление на Берн.

Наша Газета уже рассказывала, что весной Швейцария получила от Германии запрос о передаче швейцарского вооружения Украине. Зачем вообще Берлину спрашивать разрешение у Берна? Дело в том, что, приобретая швейцарские боеприпасы, Германия, как и другие страны, в декларации о запрете реэкспорта обязалась не поставлять военные материалы в другую страну без согласия Берна. Заявка касалась примерно 12 400 боеприпасов калибром 35 мм для зенитных танков «Гепард», предназначенных для уничтожения воздушных целей. В июне швейцарские власти отклонили эту просьбу, сославшись на законодательство страны, согласно которому в экспорте должно быть отказано, если страна назначения вовлечена в международный вооруженный конфликт. Россия и Украина вовлечены в такой конфликт, поэтому экспорт оружия из Швейцарии в Украину не может быть разрешен на основании принципа равного обращения.

В конце октября стало известно, что Берлин повторил свой запрос относительно боеприпасов для «Гепардов», которые доказали свою эффективность против российских атак с использованием иранских беспилотников, нацеленных на украинскую гражданскую инфраструктуру. По сообщениям СМИ, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт написала письмо федеральной советнице и главе департамента обороны Виоле Амхерд с настоятельной просьбой все-таки разрешить поставить Украине боеприпасы для зенитных танков. Свой запрос Кристина Ламбрехт обосновала тем, что Украине срочно нужны эти снаряды, чтобы защитить транспортные средства с зерном и тем самым предотвратить голод в Азии и Африке.

Примечательно, что сначала письмо каким-то образом попало в газету Spiegel. Тот факт, что СМИ узнали о просьбе еще до того, как документ попал на стол Виолы Амхерд, вероятно, вызвал раздражение в Швейцарии. Мало способствовали установлению диалога и заявления некоторых немецких политиков, которые угрожали прекратить все закупки швейцарского оружия, если Берн не разрешит реэкспорт. Учитывая тот факт, что Германия является основным экспортным рынком для швейцарской оружейной промышленности, давление было велико.

Ответ Берна был ожидаем. От имени Федерального совета министр экономики Ги Пармелен вновь отклонил немецкий запрос из соображений нейтралитета, сухо отметив, что «правовая ситуация не изменилась, поэтому по-прежнему нет причин положительно реагировать на просьбу Германии о поставках швейцарского вооружения в Украину».

«Даже если это трудно, мы, конечно, как дружественные соседи должны принять, что из-за своего нейтрального статуса Швейцария не хочет передавать боеприпасы, которые могут быть использованы в кризисных регионах», - заявила председательница комиссии Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн агентству dpa, отметив, что «это достойно сожаления». По ее словам, теперь Германия должна пересмотреть свои цепочки поставок оружия. «Что бы произошло, если бы Германия или страна-член НАТО подверглась нападению, а боеприпасы швейцарского производства не могли бы быть поставлены из-за этого "нейтралитета"?», - отметила политик, считающая, что с точки зрения политики безопасности мир изменился после 24 февраля. «Германия должна немедленно проверить соответствующие маршруты поставок при заказе боеприпасов и, при необходимости, изменить или адаптировать их. Надежность в этой ситуации крайне важна», - сказала она.

Директор расположенного в Базеле института исследования проблем мира Swisspeace Лоран Гетшель в комментарии SRF и вовсе усомнился в том, что экспорт зерна зависит от швейцарских боеприпасов. «Я рассматриваю это скорее как политически мотивированный запрос, а также как попытку оказать давление на швейцарских политиков», - отметил он. С такой точкой зрения согласны и другие аналитики, считающие, что Германия просто не может быстро и эффективно поставлять оружие Украине. Так, Киев уже некоторое время хочет получить боевые танки Leopard 2, но Берлин продолжает прятаться за соглашениями с партнерами. Отправляя письмо Виоле Амхерд, Берлин не мог не понимать, что получит гарантированный отказ, а привлечение СМИ на раннем этапе рассмотрения вопроса и медиатизация этой ситуации стали удобной возможностью «свалить» всю вину на Швейцарию.

С другой стороны, некоторые аналитики считают, что юридически Швейцария могла бы разрешить реэкспорт своего оружия в Украину. Как отметил в комментарии Le Temps один из самых уважаемых швейцарских экспертов по вопросам международной торговли и почетный профессор права Бернского университета Томас Котье, в одной из статей закона говорится о том, что в исключительных обстоятельствах разрешение на реэкспорт может быть выдано, что дает пространство для интерпретации. Если существует способ действовать в соответствии с законом, то запрет реэкспорта – это политический выбор. По его словам, можно было бы даже предположить, что Швейцария будет поставлять оружие непосредственно в Украину. Профессор однако признает, что из-за «почти религиозной привязанности населения к определенной интерпретации нейтралитета, это было бы слишком большим шагом». Так, выдвинутая Иньяцио Кассисом концепция «кооперативного нейтралитета», которая приоткрыла бы дверь для возможного реэкспорта оружия, была отвергнута правительством. Кроме того, против уступок Германии выступают и другие политические силы. «С каких пор немецкие политики определяют нашу внешнюю политику?» - заявил президент Народной партии Швейцарии Марко Кьеза в недавнем интервью газете TagesAnzeiger. Томас Котье, впрочем, указывает на еще один фактор: репутационный риск, связанный с тем, что никто не понимает позицию Швейцарии. «Принимая просьбу Германии, речь не идет о том, чтобы поддаться давлению. Речь идет о принятии самостоятельного решения, которое служит нашим интересам. Нападая на Украину, Россия также угрожает ценностям Швейцарии. И эти ценности не ограничиваются нашими границами», - уверен эксперт.

Если в вопросе реэкспорта оружия единого мнения среди специалистов нет, то в необходимости продолжать оказывать гуманитарную помощь сомнений не возникает. На своем последнем заседании Федеральный совет принял план действий по оказанию поддержки украинскому населению в зимний период: Швейцария усилит свои текущие гуманитарные обязательства в Украине, выделив дополнительно 100 млн франков.