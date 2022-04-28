Вопрос о поставках вооружений ‒ новейших, качественных, тяжелых ‒ в Украину стал в последние дни ключевым для разрешения военно-политических проблем, созданных агрессией России. Об этом рассуждают политики и журналисты, об этом спорят в парламентах. По словам министра обороны США Ллойда Остина, Киев «может победить» Россию, если ему предоставить средства. «Они могут победить, если у них будет правильное оборудование, правильная поддержка», ‒ заявил американский министр после своей поездки в Европу, во время которой он, в частности, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Каждый новый день появляется новая информация. Так, например, во вторник 26 апреля на американской военной базе Рамштайн в Германии высшие представители 40 государств приняли решение наращивать объемы помощи Украине и впредь ежемесячно собираться для согласования всех деталей. В тот же день последовало заявление правительства Германии о решении начать поставки в Украину тяжелой техники.

Именно тяжелой артиллерии и бронетехники требует прежде всего Киев, чтобы попытаться дать отпор вооруженным силам России. Проблема поставки вооружений очень важна, но в каждой, даже очень сочувствующей Украине стране, она наталкивается на свои сложности, на свои внутриполитические особенности. Где-то это противодействие «пророссийского лобби», где-то экономические трудности и, в частности, пресловутый «газовый шантаж», который мешает тому или иному правительству более активно выступить на стороне Украины.

В Швейцарии внутриполитические особенности свои ‒ это священный принцип нейтралитета, о котором вспоминают к месту, а иногда и не к месту, разные политические силы.

Несколько дней назад стало известно, что Германия собиралась поставить Украине боевые машины пехоты типа «Мардер»/ «Marder», боеприпасы к которым производятся в Швейцарии. Но швейцарский Государственный секретариат по экономике (SECO) отклонил запрос Германии, сославшись на нейтралитет Швейцарии и «критерии законодательства о военных материалах». По существующему закону такая поставка юридически невозможна, потому что из Швейцарии категорически запрещен экспорт продукции военного характера в страны, вовлеченные в интенсивные и длительные внутренние или международные конфликты.

Технические детали плана поставок не были известны, но даже к ним можно было придраться. Критики решения о запрете сразу высказались о том, что законодательный запрет на реэкспорт швейцарского оружия в воюющие страны касается только готовой продукции, а не запасных частей и прочих модулей. В этом случае декларация о нереэкспорте не требуется.

Была и чисто политическая реакция. Например, председатель Партии центра Герхард Пфистер заявил, что он не понимает отказа разрешить Германии поставлять боеприпасы в Украину. По его словам, Федеральный совет имеет право дать зеленый свет, если это отвечает интересам Швейцарии, в соответствии с законом об эмбарго: «Мне кажется, что здесь суть дела именно в том, что Швейцария помогает европейской демократии защищаться». Согласно Герхарду Пфистеру, Федеральный совет демонстрирует «непомощь Украине».

«Не подливать масла в огонь», «не обострять обстановку», поставляя вооружения, тем более тяжелые - такие настроения существуют среди политиков разной ориентации и в разных странах. Тем более на фоне воинственной риторики из Москвы. Ведь для официальной России западные поставки оружия на Украину означают, что НАТО «по сути ведет войну с Россией», ‒ заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, добавив, что Москва рассматривает это оружие как «законную цель для российской армии, работающей в рамках спецоперации».

В этой обстановке, в среду 27 апреля, начался визит официальной швейцарской парламентской делегации во главе с председателем Национального совета, нижней палаты парламента, Ирен Келин из кантона Ааргау, представляющей Партию зеленых. Она и еще трое депутатов от разных партий прибыли в Киев по приглашению Верховной Рады, чтобы на месте оценить ситуацию.

Но после истории с вооружениями даже эта поездка, которая в мирное время была бы рутинной, вызвала неоднозначную реакцию в парламенте Швейцарии, ибо она тоже якобы ставит под сомнение нейтралитет страны. Есть мнение, что никаких контактов не нужно вообще. Например, Жан-Люк Аддор, депутат от Народной партии Швейцарии из кантона Вале, заявляет: «Меня в эту поездку не приглашают, а если бы и пригласили, то я бы не поехал. Не больше, чем в Россию». По словам депутата, интерес Швейцарии состоит не в том, чтобы стать стороной конфликта, который не является ее собственным, «а в том, чтобы попытаться скромно разрешить его, в частности, с помощью добрых услуг».

Обстановка меняется с каждым часом; посмотрим, что нужно будет сказать массовым поставкам вооружений в скором времени: «Прощай!» или «Здравствуй!».