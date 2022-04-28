Автор: Иван Грезин, Берн, 28. 04. 2022.
Очень много сообщений в мировой прессе в последние дни посвящено поставкам вооружений Украине ‒ разрешениям, запретам, объёмам и ограничениям. Швейцария тоже не осталась в стороне от дебатов вокруг оружия. Этот сюжет стал очередным, уже не первым с начала войны, поводом для размышлений о том, чем стал сейчас для Швейцарии нейтралитет.|
Beaucoup de sujets de la presse internationale sont ces derniers jours consacrés à la livraison des armes à l’Ukraine en guerre ‒ des autorisations, des interdictions, des volumes, des limites... La Suisse n’est pas restée à côté des débats autour des armes. Ce sujet a d’ailleurs créé une nouvelle occasion, et ce n’est pas pour la première fois depuis le début de la guerre, de réfléchir sur ce qui est devenue la neutralité suisse aujourd’hui.
Вопрос о поставках вооружений ‒ новейших, качественных, тяжелых ‒ в Украину стал в последние дни ключевым для разрешения военно-политических проблем, созданных агрессией России. Об этом рассуждают политики и журналисты, об этом спорят в парламентах. По словам министра обороны США Ллойда Остина, Киев «может победить» Россию, если ему предоставить средства. «Они могут победить, если у них будет правильное оборудование, правильная поддержка», ‒ заявил американский министр после своей поездки в Европу, во время которой он, в частности, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Каждый новый день появляется новая информация. Так, например, во вторник 26 апреля на американской военной базе Рамштайн в Германии высшие представители 40 государств приняли решение наращивать объемы помощи Украине и впредь ежемесячно собираться для согласования всех деталей. В тот же день последовало заявление правительства Германии о решении начать поставки в Украину тяжелой техники.
Именно тяжелой артиллерии и бронетехники требует прежде всего Киев, чтобы попытаться дать отпор вооруженным силам России. Проблема поставки вооружений очень важна, но в каждой, даже очень сочувствующей Украине стране, она наталкивается на свои сложности, на свои внутриполитические особенности. Где-то это противодействие «пророссийского лобби», где-то экономические трудности и, в частности, пресловутый «газовый шантаж», который мешает тому или иному правительству более активно выступить на стороне Украины.
В Швейцарии внутриполитические особенности свои ‒ это священный принцип нейтралитета, о котором вспоминают к месту, а иногда и не к месту, разные политические силы.
Несколько дней назад стало известно, что Германия собиралась поставить Украине боевые машины пехоты типа «Мардер»/ «Marder», боеприпасы к которым производятся в Швейцарии. Но швейцарский Государственный секретариат по экономике (SECO) отклонил запрос Германии, сославшись на нейтралитет Швейцарии и «критерии законодательства о военных материалах». По существующему закону такая поставка юридически невозможна, потому что из Швейцарии категорически запрещен экспорт продукции военного характера в страны, вовлеченные в интенсивные и длительные внутренние или международные конфликты.
Технические детали плана поставок не были известны, но даже к ним можно было придраться. Критики решения о запрете сразу высказались о том, что законодательный запрет на реэкспорт швейцарского оружия в воюющие страны касается только готовой продукции, а не запасных частей и прочих модулей. В этом случае декларация о нереэкспорте не требуется.
Была и чисто политическая реакция. Например, председатель Партии центра Герхард Пфистер заявил, что он не понимает отказа разрешить Германии поставлять боеприпасы в Украину. По его словам, Федеральный совет имеет право дать зеленый свет, если это отвечает интересам Швейцарии, в соответствии с законом об эмбарго: «Мне кажется, что здесь суть дела именно в том, что Швейцария помогает европейской демократии защищаться». Согласно Герхарду Пфистеру, Федеральный совет демонстрирует «непомощь Украине».
«Не подливать масла в огонь», «не обострять обстановку», поставляя вооружения, тем более тяжелые - такие настроения существуют среди политиков разной ориентации и в разных странах. Тем более на фоне воинственной риторики из Москвы. Ведь для официальной России западные поставки оружия на Украину означают, что НАТО «по сути ведет войну с Россией», ‒ заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, добавив, что Москва рассматривает это оружие как «законную цель для российской армии, работающей в рамках спецоперации».
В этой обстановке, в среду 27 апреля, начался визит официальной швейцарской парламентской делегации во главе с председателем Национального совета, нижней палаты парламента, Ирен Келин из кантона Ааргау, представляющей Партию зеленых. Она и еще трое депутатов от разных партий прибыли в Киев по приглашению Верховной Рады, чтобы на месте оценить ситуацию.
Но после истории с вооружениями даже эта поездка, которая в мирное время была бы рутинной, вызвала неоднозначную реакцию в парламенте Швейцарии, ибо она тоже якобы ставит под сомнение нейтралитет страны. Есть мнение, что никаких контактов не нужно вообще. Например, Жан-Люк Аддор, депутат от Народной партии Швейцарии из кантона Вале, заявляет: «Меня в эту поездку не приглашают, а если бы и пригласили, то я бы не поехал. Не больше, чем в Россию». По словам депутата, интерес Швейцарии состоит не в том, чтобы стать стороной конфликта, который не является ее собственным, «а в том, чтобы попытаться скромно разрешить его, в частности, с помощью добрых услуг».
Обстановка меняется с каждым часом; посмотрим, что нужно будет сказать массовым поставкам вооружений в скором времени: «Прощай!» или «Здравствуй!».
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