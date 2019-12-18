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среда, 18 декабря 2019 года   

Новый президент Швейцарии – за «зеленую» энергию|La nouvelle présidente de la Suisse est pour l'énergie verte

Автор: Лейла Бабаева, Берн, 18. 12. 2019. Просмотров: 164

(© rts.ch)

В 2020 году президентом Конфедерации будет Симонетта Соммаруга, которая руководит министерством окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникации (DETEC). Какие цели ставит перед собой будущая глава государства?|
En 2020, Simonetta Sommaruga qui dirige le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) sera la présidente de la Suisse. Quels sont les objectifs de la future cheffe d'Etat?

Политик подчеркнула в интервью телерадиокомпании RTS, что в следующем году будет уделять особое внимание переходу страны на возобновляемые источники энергии, добавив, что Швейцария ежегодно тратит миллиарды франков на покупку нефти и газа за рубежом. Конечно, за один год целое государство не переведешь на «зеленое» топливо, но глава DETEC планирует сделать все возможное, чтобы приблизить это событие.

По мнению Симонетты Соммаруги, которая была президентом Конфедерации в 2015 году, будущее – за солнечной энергией, за счет которой страна может производить электричество на своей территории в объеме, более чем в два раза превышающем объем, получаемый сегодня на четырех швейцарских АЭС. Именно четырех, так как пятая, АЭС Мюлеберг, будет отключена 20 декабря. По словам главы DETEC, это событие будет способствовать расширению использования солнечной и гидравлической энергии. Федеральная советница предвидит постепенное сокращение производства энергии на швейцарских АЭС, поскольку вложения в обеспечение безопасности в этой сфере очень велики.

Министр указала на то, что недостаток электроэнергии можно будет компенсировать за счет солнечных батарей. Она подчеркнула, что сегодня важно размещать их на крышах домов и парковок, так как швейцарские «ресурсы» солнечной энергии во много раз превышают потребности страны. Политик уверена, что не следует заставлять население устанавливать батареи, гораздо лучше объяснять преимущества перехода на возобновляемые источники. Важную роль в этой сфере могут сыграть фермеры: большие крыши хлевов и сараев – прекрасное место для установки солнечных панелей.

Симонетта Соммаруга полагает, что не стоит запрещать машины, загрязняющие атмосферу. Задача государства состоит в том, чтобы создать инфраструктуру, благодаря которой граждане смогут перейти на электромобили. Министр отметила, что в Конфедерации есть технологии, с помощью которых можно обеспечить углеродную нейтральность к 2050 году, добавив, что забота о климате – задача всех политических партий, а не только «зеленых».

Кстати, говоря о АЭС Мюлеберг, возникает вопрос: как демонтировать атомную электростанцию? Этим займется бернская компания BKW, на работы она планирует потратить около 15 лет, задействовав 200 рабочих. В целом ожидается 200 тыс. тонн отходов, из которых 16 тыс. тонн будут радиоактивными. Часть будет очищена на месте, но самый опасный груз отвезут на склад Цвилаг, расположенный в Вюренлингене (кантон Аргау).

 

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