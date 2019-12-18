Автор: Лейла Бабаева, Берн, 18. 12. 2019. Просмотров: 164
Политик подчеркнула в интервью телерадиокомпании RTS, что в следующем году будет уделять особое внимание переходу страны на возобновляемые источники энергии, добавив, что Швейцария ежегодно тратит миллиарды франков на покупку нефти и газа за рубежом. Конечно, за один год целое государство не переведешь на «зеленое» топливо, но глава DETEC планирует сделать все возможное, чтобы приблизить это событие.
По мнению Симонетты Соммаруги, которая была президентом Конфедерации в 2015 году, будущее – за солнечной энергией, за счет которой страна может производить электричество на своей территории в объеме, более чем в два раза превышающем объем, получаемый сегодня на четырех швейцарских АЭС. Именно четырех, так как пятая, АЭС Мюлеберг, будет отключена 20 декабря. По словам главы DETEC, это событие будет способствовать расширению использования солнечной и гидравлической энергии. Федеральная советница предвидит постепенное сокращение производства энергии на швейцарских АЭС, поскольку вложения в обеспечение безопасности в этой сфере очень велики.
Министр указала на то, что недостаток электроэнергии можно будет компенсировать за счет солнечных батарей. Она подчеркнула, что сегодня важно размещать их на крышах домов и парковок, так как швейцарские «ресурсы» солнечной энергии во много раз превышают потребности страны. Политик уверена, что не следует заставлять население устанавливать батареи, гораздо лучше объяснять преимущества перехода на возобновляемые источники. Важную роль в этой сфере могут сыграть фермеры: большие крыши хлевов и сараев – прекрасное место для установки солнечных панелей.
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