Темы для голосования были определены много месяцев назад, задолго до войны, вопросов санкций, энергоносителей и других ставших с 24 февраля насущными для западноевропейцев сюжетов, и поэтому их вполне можно определить как «мирные» и даже «беспечные». Их обсуждение пока и близко не стоит к тому общественно-политическому накалу, который господствует, например, вокруг вопросов иммиграции (хотя как раз к иммиграции один из сюжетов отношение все-таки имеет).

Первый из вынесенных на голосование вопросов называют в обиходе «Законом о кино». Швейцарские телеканалы должны инвестировать 4% своего оборота в швейцарскую кинематографию, внося, таким образом, важный вклад в кинопроизводство страны. Однако фильмы и сериалы все чаще предлагаются пользователям по запросам через интернет, а в Швейцарии на сегодняшний день стриминговые сервисы, чаще всего международные, не подпадают под какие-либо обязательства по инвестированию.

Поправка к Закону о кино предусматривает, что стриминговые сервисы также должны инвестировать в швейцарскую кинематографию 4% от средств, которые они получают на территории Швейцарии. При этом они могут либо непосредственно вкладываться в местное производство, либо платить налог замещения, который будет использован для поддержки швейцарского кино. Им также придется зарезервировать 30% своего каталога для сериалов или фильмов, производимых в Европе.

Противники поправки считают, что изменение закона навязывает стриминговым сервисам эти 30% европейских фильмов в ущерб качественным фильмам со всего мира. Комитет по референдуму, то есть комитет противников закона, также убежден, что обязательство инвестировать увеличит цену подписки.

Второй сюжет касается трансплантации органов. За последние пять лет в Швейцарии в среднем около 450 человек в год получили донорский орган от умершего. Однако медицине требуется значительно больше органов. Сегодня же трансплантация возможна только с оформленного при жизни согласия человека пожертвовать свои органы после смерти, но часто бывает, что воля заинтересованного лица неизвестна, а вместо него решают родственники, которые в большинстве случаев выступают против донорства органов.

Федеральный совет и парламент хотят изменить правила так, чтобы у пациентов было больше шансов получить донорский орган. Те, кто не желает жертвовать органы, должны будут сообщить об этом при жизни. Таким образом, любое лицо, которое не указало, что он/она против донорства своих органов, станет потенциальным донором (принцип презумпции согласия). Тем не менее, после смерти человека будут проведены консультации с его ближайшими родственниками. Они могут отказаться от донорства органов, если знают или подозревают, что заинтересованное лицо было бы против. Если родственников нет или с ними связаться невозможно, изъятие органов не разрешается.

Новая редакция закона о трансплантологии является контрпредложением популярной инициативы «Спасать жизни, продвигая донорство органов», которая также требовала «презумпции согласия», однако без упоминания роли родственников. Инициатива эта была отозвана при условии выработки новой редакции закона о транспланталогии, каковая и представлена на голосование 15 мая.

Противники закона считают, что и при новом законе останутся люди, не знающие, что они должны были выразить свое несогласие с донорством органов. При этом легко может возникнуть ситуация, при которой у людей, в нарушение права на самоопределение личности и физическую неприкосновенность, после смерти, с подачи родственников, все-таки извлекут органы, тогда как они сами были категорически против этого.

Третий вопрос касается закона о пограничном контроле. Вот уже почти 15 лет Швейцария входит в Шенгенскую зону. Государства-члены получают от Фронтекса, Европейского агентства пограничного контроля, помощь в охране внешних границ зоны. С Фронтексом Швейцария сотрудничает более десяти лет. В конце 2019 года Европейский Союз приступил к реформированию агентства, а федеральное правительство и парламент решили, что Швейцария будет участвовать в этом процессе.

Согласно реформе, агентству выделяется больше средств и персонала, в частности, на задачи по возвращению лиц, которым необходимо покинуть Шенгенскую зону. Она подразумевает выделение бóльших ресурсов новой службе, отвечающей за проверку соблюдения прав мигрантов на внешних границах зоны.

Федеральный совет и парламент гарантируют, что Швейцария станет участвовать в реформе, поэтапно увеличивая свой финансовый вклад и предоставляя больше персонала и оборудования. Если это предложение будет отклонено, сотрудничество Швейцарии с государствами Шенгена прекратится автоматически, если только ЕС не пойдет навстречу.

Противники же Фронтекса полагают, что он несет совместную ответственность за насилие, страдания и смерти у ворот Европы. Тот, кто действительно хочет защитить беженцев, должен сказать «нет» расширению агентства, тем более частично на швейцарские средства.

Кампания за голоса 15 мая только начинается. Поправка к закону о трансплантологии, например, пользуется широкой народной поддержкой, как свидетельствует первый опрос общественного мнения по заказу ССР. 63% респондентов заявили, что выступают за введение «презумпции согласия» при донорстве органов по сравнению с 34%, которые были против. Намерения голосующих, кажется, уже твердо установлены, и лишь этом только 3% избирателей говорят, что не определились.

Согласно опросу, в трех языковых регионах большинство населения поддержало бы закон. Но за этим единодушием в пользу предполагаемого согласия скрываются сильные региональные различия. Как это часто бывает с темами, относящимися к этической сфере, немецкоязычные швейцарцы явно более консервативны (58% ‒ «да», 40% ‒ «нет»), чем романдцы (79% «да», 17% «нет»). Жители Тичино занимают срединную позицию.

Усиление Фронтекса также поддерживают 63% населения. Увеличение взноса Швейцарии в Европейское агентство пограничного контроля отвергают 29% респондентов. Пересмотр закона о кино кажется более спорным. Согласно опросу, более чем за полтора месяца до голосования 59% швейцарских избирателей сказали бы «да», а 32% вложили бы в конверт «нет». Причем почти каждый десятый проголосовавший указывает, что еще не сделал свой выбор.

В общем, за месяц, как кажется, никаких кардинальных потрясений в настроениях избирателей произойти не должно ‒ позиции «да» всюду представляются достаточно крепкими.