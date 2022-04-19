Чужие среди своих?

Не будем лукавить: не все граждане Швейцарской Конфедерации одобрили решение правительства страны отступить от принципа нейтралитета и присоединиться к европейским санкциям против России – первому пакету, второму, третьему… Не у всех вызвал понимание и опубликованный в прошлую субботу в прессе призыв федеральной советницы Виолы Амхерд (выполняющей обязанности министра обороны и спорта) исключить представителей России и Беларуси из Международного Олимпийского комитета, а также из 53 прочих спортивных федераций, штаб-квартиры которых расположены на территории Швейцарии: специалисты подсчитали, что в тридцати из них граждане двух «государств-парий» занимают ответственные посты. Можно предположить, что еще с меньшим восторгом жители Швейцарии воспримут предупреждение правительства о повышении, в разы, цен на электричество, что напрямую связано с войной – этой теме посвящен сегодняшний материал в Нашей Газете.

Растет напряжение и в гражданском обществе. В течение долгих месяцев ожидающие решения своей участи беженцы из Сирии и Афганистана уже предъявили министру юстиции Карин Келлер-Суттер претензии в связи с неравными условиями, предоставленными им и их украинским собратьям по несчастью – с преимуществом в пользу последних. По данным Федеральной миграционной службы на 16 апреля, в Швейцарии был зарегистрирован 35 871 беженец из Украины, из которых 29 203 человека уже получили статус S.

В то время, как часть населения во главе с Народной партией Швейцарии, требует от правительства приоритетной заботы о собственных гражданах, другая настаивает на усилении давления на Россию – Наша Газета уже рассказывала об отрытом письме, подписанном многими представителями швейцарской интеллигенции и поддержанном Социалистической партией страны. Несколько дней назад газета Tages Anzeiger опубликовала еще одно открытое письмо, на этот раз от представителей русскоязычной интеллигенции Швейцарии и с требованием иного порядка. Вот его полный текст. Желающие поддержать инициативу могут оставить свои имена и фамилии в комментариях, редакция передаст информацию авторам письма.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ШВЕЙЦАРСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Мы, русские, проживающие в Швейцарии, выражаем солидарность с украинским народом, борющимся с агрессией путинского режима. Мы требуем немедленного окончания этой преступной войны, незамедлительного прекращения разрушения городов и убийств мирных людей.

Мы ценим беспрецедентные шаги, на которые пошла Швейцарская Конфедерация в осуждении этой войны – вплоть до частичного отказа от вековой традиции нейтралитета. Мы ценим все, что делает правительство для замораживания активов тех, кто в течение многих лет наживался на России, для закрытия доступа в страну тем, кому не место в правовом демократическом государстве.

Нам важно, чтобы швейцарцы понимали: далеко не все русские за Путина, Путин – не вся Россия. Мы делаем всё, что в наших силах, вместе с тысячами швейцарцев и представителей других национальностей мы собираем средства для гуманитарной помощи жителям Украины и помогаем в приеме украинских беженцев. Мы участвуем в акциях солидарности и антивоенных митингах в разных городах Швейцарии.

С болью и негодованием наблюдаем мы, что среди русскоязычной общины в Швейцарии есть и те, кто открыто поддерживает Путина и выступают за войну, распространяя своё влияние в социальных сетях.

Разве не противоречит законодательству разжигание ненависти и пропаганда войны лицами, находящимися на территории Швейцарии и обладающими статусом ее резидентов?

Долг граждан правового государства – соблюдение законов. Обязанность государственных органов – обеспечение соблюдения законов. Мы уже видели, к чему приводит неисполнение государством этой обязанности: в течение многих лет в Швейцарии не применялись законы против «отмывки грязных денег», украденных у населения России. Швейцарская общественность может и должна исключить повторения этой ошибки - несоблюдения правовым государством собственных законов. Путин является военным преступником. Поддержка Путина является поддержкой преступной агрессии, пропагандой войны. Во всех демократических странах существуют законы, направленные против пропаганды войны. Мы требуем соблюдения и применения таких правовых норм.

Это открытое письмо мы адресуем сегодня нашим швейцарским соседям и правительству Швейцарской Конфедерации.

Илья Грингольц (скрипач, Gringolts Quartet)

Ольга Иванова (сестра правозащитника Владимира Буковского)

Иван Монигетти (профессор музыкальной академии Базеля)

Анжела Оберхольцер (театр «Синтез» в Цюрихе)

Марина Охримовская (интернет-журнал Schwingen.net)

Полина Петушкова (швейцарская общественная организация «Россия будущего»)

Светлана Родина (кинорежиссер)

Татьяна Флейшман (главный режиссёр театра Crescendo; директор театральной школы Insight в Женеве)

Елена Хазанова (кинорежиссер)

Михаил Шишкин (писатель)

Евгения Шишкина (издатель, программный директор форума «СловоНово»)