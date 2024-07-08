Автор: Заррина Салимова, Берн, 08.07.2024.
Радикализация, джихадисты, война в Украине, шпионаж – Федеральный совет представил доклад, содержащий обзор основных угроз для страны.|
Radicalisation, djihadistes, guerre en Ukraine, espionnage: le Conseil fédéral a présenté un rapport donnant un aperçu des principales menaces pour le pays.
«Мы живем в опасный и нестабильный переходный период» – заголовок официального коммюнике емко описывает текущую геополитическую ситуацию. В ежегодном докладе правительства говорится как о событиях за рубежом, имеющих важное значение для Швейцарии с точки зрения политики безопасности, так и об угрозах, перечисленных в Законе о Федеральной разведывательной службе.
Илва Эйгус: «Выход на сцену – это всегда радость»9 июля в женевском Виктория-холле выступят участники Международной Академии Сейджи Озавы, которая проходит в эти дни в Замке Ролля. За несколько дней до этого события мы встретились с самой юной из приехавших в этом году в Ролль музыкантов.
ООН затягивает ременьСтолкнувшись с беспрецедентным финансовым кризисом, ООН вынуждена нажимать на педаль газа в Женеве. Сама миссия Организации Объединенных Наций находится под угрозой из-за радикальных мер, затрагивающих услуги, которые считаются жизненно важными.
Кунстхаус Цюриха расстается с шедеврамиХудожественный музей города продолжает работу по изучению происхождения своей коллекции.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
Добавить комментарий