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вторник, 21 марта 2023 года   

Что швейцарцы думают о безопасности? |Que pensent les Suisses de la sécurité?

Автор: Заррина Салимова, Берн, 21. 03. 2023.

Фото: Simon Infanger, Unsplash

Новый опрос Военной академии (ACAMIL) и Центра исследований безопасности (CSS) Цюрихской федеральной политехнической школы (ETHZ) показывает, как изменилось отношение швейцарских граждан к нейтралитету, НАТО, армии и санкциям.

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Une nouvelle étude de l’Académie militaire (ACAMIL) et du Center for Security Studies (CSS) de l’EPF de Zurich montre l’évolution de l’attitude de la population suisse à l’égard de la neutralité, de l’OTAN, de l’armée et des sanctions.

Дебаты о нейтралитете длятся уже больше года, и за прошедшее время мнение швейцарцев по этому вопросу претерпело изменения. Согласно новому исследованию «Безопасность-2023», в котором приняли участие 1238 имеющих право голоса граждан Швейцарии из франко-, немецко- и италоязычной частей страны, после начала войны в Украине швейцарцы стали более критично относиться к нейтралитету и теперь проявляют готовность к более тесному сотрудничеству с НАТО.

Напомним, что существует разница между так называемым политическим и юридическим нейтралитетом. Согласно Гаагским конвенциям, Швейцария как нейтральное государство обязана равно относиться к воюющим сторонам в военном отношении. Однако с юридической точки зрения нейтральные страны могут занимать политическую позицию. В этом, собственно, и заключается камень преткновения между представителями разных политических сил страны. Так, сторонники строгой трактовки нейтралитета считают, что Швейцария не должна выражать свою политическую позицию.

Как показали результаты опроса, поддержка нейтралитета в широком смысла слова хоть и упала на шесть процентных пунктов за год, но все еще остается высокой (91% опрошенных). Свои позиции среди населения теряют различные функции нейтралитета: посредническая роль (91%; -6%), маркер национальной идентичности (80%; -7%) и предотвращение конфликтов (55%; -14%). Большинство участников исследования (57%) высказались за политику дифференцированного нейтралитета, то есть за то, чтобы Швейцария занимала политическую позицию, но оставалась нейтральной в военном отношении.

«Играть на руку агрессору – это не нейтрально», - такими словами обосновало свою точку зрения швейцарское правительство, принимая в прошлом году европейские пакеты санкций в отношении России. Этот подход, судя по всему, разделяет большинство населения. Как и прежде, 75% швейцарцев считают, что ограничительные меры совместимы с нейтралитетом. Напомним, что, будучи членом ООН, Швейцария на протяжении многих лет принимала все санкции Организации. В случае с санкциями Европейского союза Федеральный совет принимает решение в каждом конкретном случае. Поскольку ограничения носят экономический характер, то, в соответствии с международным правом, Берн был вправе к ним присоединиться. В результате этого шага обнаруженные в Швейцарии счета и другие активы российских лиц и компаний, включенных в санкционные списки, были заморожены. Вопрос о реэкспорте швейцарского вооружения в Украину в исследовании не рассматривался.

Население Швейцарии по-прежнему выступает за укрепление обороноспособности. 78% опрошенных назвали армию необходимой, а 76% высказались за полное оснащение вооруженных сил. После начала войны в Украине также стали заметны изменения в восприятии выделяемых на оборону финансов. Так, 14% респондентов (+7% за год) считают, что расходы на армию недостаточно высоки.

По сравнению с 2019 годом доверие к США возросло, а к Китаю и России – резко упало. Любопытно, что 55% опрошенных высказались за сближение с НАТО – это первый случай, когда такого мнения придерживается хоть и незначительное, но все-таки большинство населения. Кроме того, по мнению 53% респондентов, принцип нейтралитета не мешает Швейцарии планировать военную оборону в сотрудничестве с Альянсом. Однако идею членства Швейцарии в НАТО поддержала только треть опрошенных.

В целом, швейцарцы стали менее оптимистично оценивать будущее страны и всего мира, назвав войны и конфликты (42%), изменение климата (34%) и экономические кризисы (31%) среди трех главных угроз современности.

Украинский кризис – взгляд из Швейцарии

Отголоски трагических событий на Украине долетают и до Швейцарии, отступившейся от принципа нейтралитета. Наша редакция старается оперативно и объективно доносить до вас всю имеющуюся у нас информацию. Мы сознательно отражаем разные, иногда полярные, точки зрения, твердо веря, что в споре, который есть форма диалога, рождается истина. Спасибо всем, кто разделяет такую позицию.

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